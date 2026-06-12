USA na fotbalovém mistrovství světa zatím prohrávají boj o hotelové hosty. Na vině jsou drahé vstupenky, jízdné i politická situace

Podle dat společnosti CoStar, která vycházela ze stavu rezervací k 1. červnu, vykazovaly nejvyšší obsazenost Vancouver a Guadalajara. Kapacita tamních ubytovacích zařízení byla shodně využita z osmačtyřiceti procent. Přes čtyřicetiprocentní hranici se přehouply také Toronto, Mexico City a Monterrey, píše list The Wall Street Journal (WSJ).
Co se týká amerických měst, tuto úroveň překonalo jen San Francisco s obsazeností čtyřicet čtyři procent. Naopak v New Yorku, který hostí osm utkání, včetně finále 19. července, byla vytíženost o pět procentních bodů nižší. Zmíněná analytická firma přitom sledovala hotelový trh ve čtrnácti ze šestnácti hostitelských měst.
Cesta vlakem přes řeku a zpět měla být 12krát dražší než obvykle
Někteří američtí hoteloví provozovatelé jsou sice podle WSJ s aktuální mírou obsazenosti spokojeni, jak ovšem ukazují jejich kanadští a mexičtí kolegové, skutečný potenciál je ještě větší. Čím to, že mezi jednotlivými zeměmi, respektive pořadatelskými městy vzniká tak velký rozdíl? Dle odborníků za to může nejen silnější fotbalová kultura, a to zejména v Mexiku, ale i nižší celkové náklady pro návštěvníky.
Ceny vstupenek na zápasy hrané v USA jsou obecně vzato vyšší. Konkrétně například na finále se podle dat platformy TicketData, na něž se WSJ odkazuje, vyšplhaly některé z nich již na více než 20 tisíc dolarů (téměř 420 tisíc korun). Ani další utkání ovšem rozhodně nejsou levnou záležitostí – i v jejich případě se mohou ceny vyšplhat do řádu tisíců dolarů.
„Je zde spousta ambiciózních fanoušků-cestovatelů (kteří chtěli navštívit více zápasů), ale když došlo na otázku peněz, museli takovou myšlenku zavrhnout, neboť byli zkrátka vytlačeni z trhu,“ nechal se slyšet Dave Guenther, prezident luxusní sportovní cestovní kanceláře Roadtrips. A aby toho nebylo málo, prodraží se i doprava.
Zatímco v kanadském Torontu nechal tamní dopravní podnik ceny metra, autobusů i tramvají na běžné úrovni pod čtyřmi dolary (zhruba 84 korun) za jízdu, v New Yorku a jeho okolí došlo k jejich několikanásobnému navýšení. Úřady původně nastavily cenu zpáteční vlakové jízdenky z Manhattanu na stadion MetLife v New Jersey na 150 dolarů (3 150 korun), aby ji později zase o třetinu snížily. I to je ale stále výrazně více než při běžných zápasech NFL, kdy stejná cesta vychází na pouhých 12,90 dolaru (270 korun).
Obavy ze vstupu do země
Majitelé amerických hotelů upozorňují na fakt, že některé návštěvníky odrazuje taktéž nejistota spojená se vstupem do Spojených států a tamní politické klima, které část zahraničních fanoušků vnímá jako méně vstřícné. Debatu navíc přiživil i případ elitního somálského rozhodčího Omara Abdulkadira Artana, který navzdory platnému vízu nedostal povolení ke vstupu do USA, a na MS si nezapíská. „Myslím, že ty příběhy v médiích o lidech, kteří byli zadrženi, (vyšší návštěvnosti) rozhodně nepomohly,“ utrousil Jon Bortz, výkonný ředitel investiční společnosti Pebblebrook Hotel Trust.
Pochopitelně ani v Mexiku nejsou lístky na jednotlivá utkání kdovíjak levnou záležitostí. Poptávka po nich je nicméně dle Guenthera tak jako tak vysoká, neboť země těží ze silné latinskoamerické fanouškové základny, která je za světovou podívanou zkrátka a dobře ochotna utrácet ve velkém. Zároveň tito fotbaloví nadšenci vědí, že ušetří jinde – třeba právě na ubytování.
Už koncem května byla poptávka po krátkodobých pronájmech v mexických destinacích v termínech kolem zápasů výrazně vyšší než v amerických a kanadských městech, a to pravděpodobně právě z důvodu ceny. Ta se pohybovala okolo 100 dolarů (zhruba 2 100 korun) za noc podle lokality, zatímco v Kansas City, Bostonu nebo Miami to bylo dvakrát tolik.
Naděje na poslední chvíli?
Sám Bortz očekává, že vliv začínajícího MS na celkovou poptávku po hotelech v USA bude jen relativně malý. Konkrétně třeba ve zmíněném Miami na Floridě jsou ceny pokojů v současnosti asi o devět procent vyšší než během běžného června, obsazenost však zůstává stabilní, protože mistrovství zatím spíše nahrazuje jinou letní klientelu, než aby přinášelo novou. Ve skutečnosti fotbalový šampionát přilákal do města méně hostů než turnaj World Baseball Classic, který hostilo v polovině letošního března.
„Část hotelových skupin nicméně stále sází na pozdní rezervace. Když se podíváte na historické vzorce, zjistíte, že až 40 procent objednávek se uskuteční v období od šesti dnů před zápasem až do dne jeho konání,“ prohlásil šéf investiční společnosti Host Hotels & Resorts Jim Risoleo.