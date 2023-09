Jednou se do obchodu podíváme přímo z gauče, říká zakladatel firmy iShowroom. Zážitku z online nakupování dává 3D rozměr

Jestli si zákazníci během koronaviru na něco skutečně zvykli, je to bezpochyby fakt, že kvůli nákupu z gauče rozhodně vstávat nemusí. Valné většiny z nich se tento návyk navíc už nepustil.

Češi (a nejen oni) si tak domů běžně nechávají vozit potraviny, oblečení i elektroniku – zkrátka a dobře veškeré věci, které si před nákupem není nutné ,osahat‘. Tedy zatím. Do budoucna by však technologie měly ulehčit i takové činnosti, jako je výběr auta, nákup pracovních strojů či realizaci zbrusu nové koupelny. Ostatně, děje se tak vlastně alespoň zčásti už dnes.

„Jednou se z obýváku podíváme do svého oblíbeného obchodu s kosmetikou. Budeme se po něm moci projít, osahat si výrobky a číst jejich složení,“ konstatuje Filip Major, zakladatel firmy iShowroom, která digitalizuje zážitek z nakupování a celému procesu dává 3D rozměr.

Český startup jinými slovy umožňuje prodejcům a obchodníkům, aby si jejich produkty a prostory mohli zákazníci prohlédnout pomocí virtuální a rozšířené reality. Obojí samozřejmě v životní velikosti. Díky tomu eliminuje překážky nejen pro online nakupování jako takové, ale rovněž pro celou řadu administrativních a logistických limitů, které online i offline nákupy stále provází.





Doba, kdy 3D e-commerce bude pro obchody stejně běžná, jako je dnes pro kamenné prodejny vlastní e-shop, je zatím stále pouhou představou. Faktem nicméně je, že už nyní tento trend proniká do oblastí, jakým je třeba automobilový průmysl, stavebnictví a strojírenství. A právě tady vidí Major aktuálně největší potenciál – ať už jde o představení nových modelů aut, nebo nákup pracovních strojů, které je fyzicky velmi náročné přepravovat a za nimiž potenciální zákazník někdy musí jezdit i stovky kilometrů daleko.

„U tak drahých věcí je důležité umět vypíchnout přidanou hodnotu a vykomunikovat se zákazníkem představu o objemu, velikosti a materiálech. To všechno vzdáleně,“ vysvětluje.

Brožury už stejně neletí

Řešení Majerova technologie nabízí i pro prodejce a obchodníky, kteří ke své činnosti využívají fyzické prostory. Potřeba je pronajímat či vlastnit by totiž díky virtuální a rozšířené realitě mohla jednou provždy zmizet. Anebo by se minimálně omezila: „Nenutíme naše zákazníky ke kompletní transformaci do online prostoru. Myslíme třeba na to, jak rozšířit možnosti stávajících showroomů.“

Nejenže lze tímto způsobem ušetřit až desítky procent, ale prodejci se mohou i snadněji přiblížit samotným zákazníkům. A to doslova. „Místo velkých prostor za Prahou si mohou najít mnohem lukrativnější někde v Karlíně. Třeba o velikosti 50 až 60 metrů,“ uvádí zakladatel a dodává, že pozitivní vliv má tento krok do jisté míry též na životní prostředí, protože skromnějším provozem a omezenou logistikou lze snižovat uhlíkovou stopu. Ba co víc, ztenčí se i počet nutných zaměstnanců těchto hal.

A plusový je rovněž fakt, že například strojírenské firmy nemusí mít své produkty reálně na skladě, protože je prodají na základě digitálního dvojčete. „Jednu místnost může sdílet i více firem. A vzhledem k tomu, že bude sama o sobě inteligentní a provede zákazníka celým nákupním procesem, můžete mít navrženou koupelnu nebo vybrané auto klidně i za 20 minut,“ podotýká Major.

Od automobilů až k pracovním strojům

Nákup nového vozu nezmínil Major náhodně. Právě čistě na oblast automobilů se totiž chtěl podnikatel původně zaměřit. Čím hlouběji se však do oblasti 3D e-commerce ponořoval, tím lepší si utvářel představu o skutečném potenciálu pro další možná odvětví. A ačkoli svým hardwarem zprvu mířil spíše na firmy, ukázalo se, že lukrativní je produkt také pro obchodní zástupce, kteří jsou pomocí něj schopní obsloužit zákazníka o poznání efektivnějším způsobem. „Netahají s sebou brožurky a vzorky, namísto toho mají elegantní tablet,“ vysvětluje šéf iShowroomu.

Jeden z jeho základních požadavků zněl, aby bylo možné hardware otevřít i na smartphonu za pět tisíc korun. „Snažím se na to dívat očima zákazníků, rozhodně nechci nikoho tlačit do nákladného hardwaru,“ říká. Startovací balíček, který zahrnuje zhruba tři měsíce práce, jeho společnost aktuálně nabízí zhruba za 50 tisíc eur (1,2 milionu korun), v závislosti na složitosti a objemu zakázky se však cena může vyšplhat i do stovek tisíců.

Co se ziskovosti týče, v plusu je iShowroom prakticky už od prvního měsíce svého tříletého fungování, a to navzdory vysokým nákladům, jež jsou dle zakladatelových slov na startup až netradiční.

„Ve firmě potřebujeme mít špičkové lidi a ti něco stojí,“ komentuje s tím, že do investice ve výši 300 tisíc eur (zhruba 7,3 milionu korun), kterou firma obdržela na svém začátku, zatím ale sáhnout nemuseli. Letos navíc počítají s obratem zhruba 15 milionů korun. „Relativně vysoká je naše EBITDA, která loni odpovídala dvěma milionům korun,“ uzavírá.