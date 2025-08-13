Menu Zavřít

Je libo vlastní ostrov? U břehů Walesu jeden prodávají, je na něm heliport i historická pevnost a vyjde minimálně na 85 milionů korun

Dana Halušková
Dnes
Ostrov Thorne je na prodej
  • Pojem „soukromý pozemek“ získává díky společnosti Strutt & Parker zcela nový rozměr. Na webu zmíněné realitní kanceláře se totiž prodává celý ostrov
  • Místo leží několik kilometrů od pobřeží Velké Británie a stojí na něm bývalá pevnost, která se v minulých letech dočkala rozsáhlé rekonstrukce
Sousedy si člověk nevybírá. Pokud ale má dost peněz, může se od nich vzdálit na kilometry daleko. A to doslova. Jak? Tak třeba nákupem soukromého ostrova Thorne, který patří pod Spojené království. Od břehů Walesu ho dělí tři námořní míle (zhruba pět a půl kilometru) a místo klasického rodinného domu na něm stojí zrekonstruovaná pevnost z 19. století.

Celý ostrov zaujímá podle CNN plochu 2,49 akru a majitel ho přes společnost Strutt & Parker prodává minimálně za tři miliony liber, tedy asi 85 milionů korun. Mezi nejzajímavější prvky pevnosti patří heliport, krytý střešní bar s hernou nebo pracovna s výhledem na moře. Za zmínku ovšem stojí i pět luxusních ložnic až pro 20 lidí, několik velkých jídelen nebo terasy chráněné silnými zdmi.

Od nedobytné pevnosti k rodinnému sídlu

Pevnost byla postavena na skalnatém břehu mezi lety 1852 a 1854, a to na obranu proti možné napoleonské invazi, píše se na inzertním portálu Strutt & Parker. Brzy potom ale místo ztratilo svůj strategický význam, a tak objekt postupně sloužil jako hotel i rodinné sídlo, až byl i s celým ostrovem v roce 1932 poprvé prodán.

Současným majitelem je britský podnikatel v IT Mike Conner, který tento kus země koupil v roce 2017 za 500 tisíc liber. Podle jeho slov ho pevnost zaujala ve videu na YouTube, přestože neměla okna ani inženýrské sítě a byla podmáčená. Navíc bylo potřeba vše řešit s památkáři.

Connera každopádně místo fascinovalo a rozhodl se pro jeho neobvyklou a velmi rozsáhlou rekonstrukci. Jen přitom prý podcenil řadu technických detailů včetně možnosti instalace splachovacích toalet. „Bylo nutné udělat spoustu věcí, aby se tento sen stal skutečností,“ řekl aktuální vlastník s tím, že vykopat příkopy ve skalách a zavést do této lokality pitnou vodu nebylo vůbec jednoduché.

Časově i finančně náročná rekonstrukce

Connerův tým během dvou dnů absolvoval 350 letů vrtulníkem, než na ostrov přepravil veškeré materiály – od ornice a stavebních hmot až po tepelná čerpadla pro ústřední vytápění a ohřev vody. Celá rekonstrukce probíhala čtyři roky, během kterých dělníci žili v původních kasárnách. Doba se prodlužovala, protože objekt byl ve špatném stavu a ostrov je zároveň dostupný pouze letecky nebo lodí. Naštěstí má svůj vlastní heliport.

Pískování zdí, které odhalilo původní kámen, trvalo šest měsíců. A snadné nebylo ani odvlhčení, protože historické žulové stěny byly nasáklé vodou skrz na skrz.

Pokud jde o celkové náklady, oprava pevnosti stála více než dva miliony liber (skoro 56 milionů korun). Součástí obrovské investice bylo i 300 tisíc liber (téměř 8,5 milionu korun) na obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární panely, bateriová úložiště nebo systém biodigestéru pro odpadní vody. Ten umožňuje, aby byla pevnost zcela soběstačná i bez připojení k sítí.

„Na poměry některých mých přátel to byla docela obyčejná krize středního věku,“ zasmál se dvaapadesátiletý byznysmen. Pevnost musela být zrekonstruována, aby odolala mořskému vzduchu, bouřím i větrům. Následně v ní Conner strávil nějaký čas se svou rodinou, přičemž dle jeho slov by mohla být ideálním místem pro luxusní pobyty i oslavy. Stejně tak si ji prý ale umí představit i jako útočiště pro někoho, kdo chce opravdu od všeho utéct.

