Jde to i bez cel. Indie uzavřela se čtveřicí evropských zemí mimo EU přelomovou dohodu o volném obchodu v hodnotě 100 miliard dolarů

Je nejlidnatější zemí na světě, má pátou největší ekonomiku na světě, a ta navíc roste nejrychleji ze všech nejvýznamnějších ekonomik na světě. O kom je řeč? O Indii, pochopitelně. O té Indii, jíž mnozí předpovídají, že se v příštích dekádách, ba možná už jen letech stane další skutečnou globální supervelmocí.

Že postavení Nového Dillí nabývá na významu, naposledy potvrdily Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko, když s 1,4miliardovou zemí během uplynulého víkendu uzavřely přelomovou dohodu o volném obchodu. Dohodu, na jejímž základě by v horizontu příštích 15 let měly do Indie přitéct investice v celkové výši 100 miliard dolarů (zhruba 2,3 bilionu korun) a která dá vzniknout až jednomu milionu nových pracovních pozic.

Investice od farmacie po strojírenství

Vyjednání dohody s Indií zabralo čtveřici zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) celých 16 let, píše web BBC. V rámci ní má asijský stát zrušit většinu cel na dovoz průmyslového zboží z Evropy, a to právě výměnou za štědré zahraniční investice. Ty by země EFTA měly v Indii uskutečnit napříč nejrůznějšími odvětvími – od farmacie až po strojírenství.





„Tato významná dohoda podtrhuje náš závazek podporovat ekonomický rozvoj a vytvářet příležitosti pro naši mladou generaci. Díky silnějším poutům se státy EFTA nás v budoucnu čeká větší prosperita a vzájemný růst,“ nechal se slyšet indický premiér Naréndra Módí.

„Dohoda zlepšuje přístup na trh a zjednodušuje celní postupy, díky čemuž mohou indické a evropské podniky snáze expandovat jedním či druhým směrem,“ dodali zástupci EFTA ve svém prohlášení.

Další na řadě možná Británie. EU zatím nic

Podobnou dohodu, jakou s Indií uzavřely Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko, se nyní s Novým Dillí snaží dojednat i Velká Británie. Podle BBC na ní vlády obou zemí pracují už zhruba dva roky, přičemž britská ministryně obchodu Kemi Badenochová se v souvislosti s tímto tématem nedávno nechala slyšet, že k jejímu uzavření by teoreticky mohlo dojít ještě před tím, než se v Indii uskuteční parlamentní volby (ty jsou na programu v průběhu nadcházejícího dubna a května a mandát během nich bude obhajovat mimo jiné i současný premiér Módí – pozn. red). Druhým dechem nicméně doplnila, že to bude „náročné“.

Před pár lety se na obdobné bilaterální smlouvě Indie dohodla rovněž s Austrálií a Spojenými arabskými emiráty. Naopak v případě Evropské unie se aktuálně k ničemu takovému neschyluje.