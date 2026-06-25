Češi si oblíbili kurzy vaření, často si je kupují třeba sami pro sebe. Učit se mohou od Romana Pauluse i dalších známých kuchařů

„Žádná láska není tak opravdová jako láska k jídlu.“ Tento slavný citát irského dramatika George Bernarda Shawa dokládá, že pro mnoho lidí je dobré jídlo skutečně důležitou součástí života. Nelze se tedy divit, že televizní stanice jsou plné pořadů o vaření, v knihkupectvích najdeme desítky různých kuchařek a v populárních restauracích často nelze sehnat místo.
Velké oblibě se ale mezi Čechy těší také kurzy vaření. Po celé republice existuje mnoho specializovaných akademií, restaurací, bister, studií či cateringových společností, které se snaží zájemce naučit originální recepty, díky nimž mohou ve své vlastní kuchyni vytvořit jídla, jež zaujmou i ty nejnáročnější strávníky.
Zúčastnili jste se někdy kurzu vaření?
Výběr kuchařských kurzů je přitom opravdu široký a zahrnuje jak tradiční české pokrmy, tak i speciality zahraniční gastronomie. Na své si přijdou milovníci masa a omáček, asijské, italské, francouzské, španělské či americké kuchyně, ale také lidé, kteří si chtějí upéct makronky, větrníky či domácí kváskový chleba. Některé firmy pak dokonce nabízejí rovněž speciální kurzy pro děti.
Příměstský kuchařský tábor
Velký zájem o kuchařské kurzy pozorují například v pražské škole vaření Ola Kala, která patří mezi průkopníky tohoto oboru v Česku a věnuje se mu již od roku 2007. Ročně zde proběhnou stovky lekcí zaměřených na světovou gastronomii, pečení i specializované kuchařské techniky. Součástí vybraných akcí je také degustace vín, díky čemuž škola svůj koncept označuje za „dva zážitky v jednom“.
Většina kurzů stojí zhruba tři až čtyři tisíce korun a trvá asi čtyři hodiny. „Zájem o ně je stále větší. Nejvíce lidi lákají exotické kuchyně, tedy třeba thajská, vietnamská, nebo příprava sushi. Velmi populární jsou ale i sladké kurzy či kurz pečení kváskového chleba,“ říká pro Euro.cz Petra Jacinová ze společnosti Ola Kala.
Další pražskou kuchařskou školou je třeba IPPA Akademie, která se zaměřuje především na cukrářství a pekařinu. „Největší zájem je o kurzy pro děti nebo pro rodiče s dětmi, konkrétně o dorty s modelací z cukrové hmoty – takovéto kurzy se vždy vyprodají. Kromě toho je velká poptávka po vánočních kurzech pečení cukroví a vánočky,“ sdělila naší redakci Aneta Kozáková z IPPA Akademie.
Na zmíněné lekce pro děti se pražská škola svým způsobem specializuje, takže přes prázdniny nabízí i celotýdenní kuchařské příměstské tábory, v nichž se zájemci naučí vařit pokrmy z vybraných evropských kuchyní – třeba ze španělské, italské či francouzské. Tyto letní kempy vycházejí na 15 tisíc korun, zatímco běžné kurzy pro dospělé pak v IPPA Akademii stojí zpravidla od 4,5 do 6,5 tisíce.
Lákají i kurzy od známých kuchařů
Kuchařské kurzy samozřejmě nabízí i řada podniků mimo českou metropoli. Třeba v olomouckém Bistru Paulus vede „školy vaření“ přímo šéfkuchař Roman Paulus oceněný michelinskou hvězdou a zájemci se na nich mohou naučit například právě tvorbu michelinského menu. Další kurzy se pak věnují zahraničním kuchyním nebo masům a omáčkám, přičemž cena je vždy stejná – 3 690 korun.
„Největší zájem bývá o kurzy zaměřené na italskou kuchyni, asijskou kuchyni a také o kurz grilování. Jsou to témata, která jsou pro hosty atraktivní, dobře využitelná i doma a zároveň nabízejí spoustu praktických tipů a inspirace,“ uvádí Viktorie Veselá ze skupiny Redstone, pod níž zmíněné bistro spadá.
Roman Paulus není rozhodně jediným známým kuchařem nabízejícím vlastní kurzy vaření. Podobnou cestou se vydal porotce z pořadu Masterchef a šéfkuchař michelinské restaurace Entrée Přemek Forejt, jenž na své platformě prodává několik tematických online lekcí, které si mohou účastníci pustit kdykoliv a hlavně opakovaně.
Ve Forejtově nabídce zájemci najdou například kurz zaměřený na rychlá jídla do 30 minut, italskou kuchyni s důrazem na přípravu pravé pizzy, asijskou kuchyni, grilování nebo výrobu dezertů. Ceny jednotlivých lekcí se pohybují od 3,5 do 4,5 tisíce korun.
Kurzy si oblíbili muži i ženy
Co se poměru zastoupení týče, například v Ola Kala evidují zhruba stejný počet žen jako mužů. Podobně to vnímají rovněž v Bistru Paulus, zatímco IPPA Akademie se v tomto ohledu vyjímá, neboť zde dospělé kurzy častěji navštěvují ženy. „U dětských kurzů je poměr kluk/dívka o něco vyváženější, ale pořád ve prospěch holčiček,“ doplňuje Kozáková.
Provozovatelé kuchařských škol se zároveň víceméně shodují, že část jejich zákazníků obdrží na kurz dárkový poukaz, přičemž takových lidí může být klidně i polovina. „Mnoho lidí si kurz kupují samo pro sebe, protože se chce něco nového naučit, zdokonalit se nebo si jednoduše užít příjemný gastronomický zážitek. Zároveň jsou ale kurzy velmi oblíbené jako dárek, například k narozeninám, Vánocům nebo pro někoho, kdo rád vaří,“ vysvětluje Veselá z Bistra Paulus.