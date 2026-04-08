Janoušek z Terminálu Karlín: Nová doba! Šéfové namísto vyšších mezd lákají zaměstnance na firemní stravování. A funguje to

V době aktuální ropné krize, kdy rostou ceny všeho možného, se prostor zaměstnavatelů pro plošné zvyšování mezd svých pracovníků rapidně tenčí. Drahé energie si vybírají daň v peněženkách každého z nás, a řada lidí si pečlivě rozmýšlí, zda opravdu stojí za to dopřát si polední menu ve své oblíbené restauraci pětkrát do týdne. Což má jeden vedlejší efekt: firemní oběd se nenápadně posunul z příjemného benefitu do kategorie, která má přímý dopad na výkon celého podniku.
Běžná cena poledního menu se dnes pohybuje kolem dvou set korun. Všechny indicie přitom naznačují, že dál poroste. A tudíž přestává být samozřejmostí. Pokud ale firma dokáže zajistit kvalitní jídlo přímo na pracovišti, řeší tím hned několik věcí najednou – šetří čas, zvyšuje komfort a ve výsledku i produktivitu. To není teorie, to je každodenní praxe.
Konec kantýn, nástup flexibility
Nutno podotknout, že zásadní změna se odehrává i v tom, jak firmy o stravování přemýšlejí. Dříve šlo hlavně o logistiku, tedy kde vzít jídlo a jak ho dostat k lidem. Dnes se řeší dopad. Jak ovlivňuje energii během dne, schopnost soustředění se, nemocnost zaměstnanců nebo třeba ochotu zůstávat déle v kanceláři? Jinými slovy, oběd se stal nástrojem řízení lidí.
Že tomu tak skutečně je, paradoxně naznačuje i ústup klasických kantýn. Provoz vlastní jídelny dnes dává ekonomický smysl jen málokde. Je drahý, nepružný a obtížně reaguje na to, kolik lidí skutečně dorazí do kanceláře. Flexibilnější model externího zajištění jídla naopak firmám umožňuje škálovat podle potřeby a zároveň držet kvalitu i náklady pod kontrolou. A digitalizace a jednoduché objednávkové systémy tento posun ještě urychlují.
Strategické rozhodnutí, ne provozní detail
Faktorů, které nastupujícímu trendu firemního stravování nahrávají, existuje celá řada. Ještě několik let nazpět šéfové zdraví svých zaměstnanců mnohdy až tolik neřešili. S přibývajícím počtem lidí trpících nadměrným stresem a únavou, jež mohou vést k syndromu vyhoření, a tedy odchodu ze společnosti, je ale přinutil celou situaci přehodnotit.
To, co zaměstnanci jedí, bývalo často přehlíženo, ačkoliv se jedná o zcela zásadní věc. Věc, kterou navíc mají denně na očích a de facto neustále k dispozici. Kvalitní oběd není jen o kaloriích, ale o tom, jak pracovník funguje po zbytek dne. V tomhle ohledu jde možná o nejpodceňovanější benefit vůbec.
Dnes naštěstí dochází ke změně. Firemní stravování přestává být „nice to have“. Stává se jedním z mála nástrojů, jež dokáží relativně levně a okamžitě zlepšit pracovní prostředí i výkon. V době, kdy firmy balancují mezi tlakem na náklady a bojem o talenty, je to přesně ten typ řešení, který dává ekonomický smysl.
Oběd už není jen oběd. Je to strategické rozhodnutí.