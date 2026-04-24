Zkušenosti z války jako exportní artikl. USA nasazují ukrajinské „mozkové centrum“ obrany proti íránským dronům, tvrdí zdroje Reuters

Cílem je omezit útoky, které ničily letadla i budovy a zabily nejméně jednoho vojáka, což ukazuje naléhavou snahu USA najít účinnou obranu proti levným a masově vyráběným dronům.
Nasazení ukrajinské platformy Sky Map na americké letecké základně Prince Sultan, vzdálené asi 640 kilometrů od Íránu, naznačuje výrazný technologický náskok Ukrajiny v oblasti bezpilotních letounů. Ten vznikl díky nasazení a testování těchto technologií během války s Ruskem a z této zkušenosti nyní těží i její spojenci. Součástí je též přímý přenos know-how, kdy ukrajinští vojenští specialisté nedávno dorazili na zmíněnou základnu, kde americké vojáky školí v používání systému Sky Map, jak uvádějí zdroje agentury Reuters.
Zmíněná platforma slouží k detekci přilétajících hrozeb, včetně íránských prostředků typu Shahed, a zároveň umožňuje koordinaci protiútoků pomocí záchytných dronů. Systém propojuje data ze senzorů a radarů do jednoho přehledného rozhraní, díky němuž mohou operátoři reagovat rychleji a přesněji. V praxi jde o pomyslné digitální „mozkové centrum“ obrany proti útočným dronům.
Nasazení ukrajinského řešení zároveň podle analytiků odhaluje slabiny americké protivzdušné obrany. Základna totiž od začátku konfliktu čelila opakovaným vlnám útoků dronů a raket. „Dlouhodobě existují mezery v pokrytí americké protivzdušné a protiraketové obrany po celém světě. Tento problém je dobře známý, ale dosud nebyl vyřešen,“ uvádí Timothy Walton z think tanku Hudson Institute s tím, že nejde o novou slabinu, ale o dlouhodobě přehlížený problém.
Trump odmítl pomoc
K tomuto vývoji dochází jen měsíc poté, co americký prezident Donald Trump veřejně odmítl nabídku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na pomoc při obraně proti íránským útokům: „Nepotřebujeme jejich pomoc s obranou proti dronům.“ Jeho vyjádření tak kontrastuje s využitím ukrajinské technologie v praxi a ukazuje i rozdíl mezi politickými prohlášeními a vojenskou realitou.
Oficiální místa se k věci odmítla vyjádřit, nicméně minulý měsíc oznámila jednotka Pentagonu zaměřená na boj proti dronům investici 350 milionů dolarů (více 7,2 miliardy korun) na posílení obrany v rámci operace Epic Fury. Podle jejího mluvčího zahrnuje nové senzory, kamery i záchytné prostředky, protože neexistuje žádné jediné řešení, které by dokázalo zastavit všechny dronové hrozby. Zdůraznil tak nutnost kombinovat více technologií.
Kombinovaná obrana jako nutnost
Jednou z hlavních softwarových platforem pro koordinované velení a řízení dronů používaných ukrajinskou armádou se stala již zmíněná Sky Map. Funguje jako digitální panel zobrazující mapy a video přenosy, přičemž shromažďuje data z radarů a senzorů a vyhodnocuje hrozby v reálném čase. Operátoři díky tomu získávají ucelený přehled o situaci na bojišti, což zvyšuje efektivitu obrany.
Jde o produkt firmy Sky Fortress, kterou založili v roce 2022 ukrajinští inženýři napojení na armádu. Ti rozmístili po celé zemi více než deset tisíc akustických senzorů pro detekci ruských bezpilotních letounů. Projekt také podpořila inovační inovační jednotka ukrajinské armády Brave1.
Na základně Prince Sultan však byly nasazeny i další technologie, například interceptory Merops od společnosti Project Eagle, kterou podporuje bývalý šéf Googlu Eric Schmidt, nebo systém FAAD od firmy Northrop Grumman. Ten poskytuje data pro sledování různých typů hrozeb, od minometných útoků až po drony, a přestože byl vyvinutý už v 90. letech, stále hraje důležitou roli. Moderní hrozby však vyžadují jejich další rozvoj.
Pro boj s drony na krátkou vzdálenost byly nasazeny interceptory Coyote od společnosti RTX. Ty mohou nést bojovou hlavici nebo využívat mikrovlnnou technologii k vyřazení elektroniky nepřátelských strojů. Podle výrobce se ukázaly jako velmi účinné, přesto ale platí, že žádný systém není stoprocentní. Úspěšná obrana proto závisí na kombinaci více různých řešení.