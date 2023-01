Jak se ,omyl‘ stal prioritou. Český biotechnologický startup pracuje na krmivu z umělého masa, původně chtěl vypěstovat steaky

Penicilin, nepřilnavý teflon anebo třeba Coca-Cola. Že světové vynálezy mohou vzniknout i pouhou náhodou, se lidstvo v minulosti přesvědčilo hned několikrát. Podobnou zkušenost nyní potvrzuje také český biotechnologický startup Bene Meat Tehcnologies. Ten chtěl původně vyvinout steak z kultivovaného, tedy laboratorně vyráběného, masa, nakonec ale vsadil na krmivo pro domácí mazlíčky.

„Chutný, kvalitní a vizuálně atraktivní steak je svatým grálem ve vývoji kultivovaného masa. Na výzkumné cestě za tímto sofistikovaným finálním produktem naše firma generuje velké množství poznatků a produktů s možností nového využití. Tyto produkty nebyly naším původním cílem, ale nyní se stávají rovnocennou prioritou. Intenzivně se proto věnujeme technologii výroby surovin pro krmivo určené domácím mazlíčkům,“ vysvětluje Roman Kříž, generální ředitel Bene Meat Technologies. Ten začátkem letošního roku hodlá zažádat o schválení technologií v USA i Evropské unii.

Od původního plánu držet se kultivovaného masa startup neupustil. Právě to bude významnou složkou jím vyvíjené technologie na produkci zvířecí stravy. Řečeno jinak, k výrobě krmiva už nebude zapotřebí porážka živých zvířat. Maso, které vědci pěstují v laboratoři, totiž vzniká kultivací živočišných buněk, a tak stejně jako maso přirozené zahrnuje svalové a tukové buňky, pojivové tkáně, krev a další typické složky. Na rozdíl od toho běžného je ale šetrnější k přírodě.

Problém pro planetu i milovníky zvířat

Produkce krmiv pro domácí zvířata patří mezi energeticky a ekologicky náročná odvětví. V oblasti chovu zvířat je odpovědná zhruba za 25 procent uhlíkové stopy, což podle průzkumu Harvard Dataverse vnímá jako problém více než polovina chovatelů. Navzdory tomu až 90 procent z nich svým mazlíčkům živočišná krmiva podává na pravidelné bázi.

Kriticky pak chovatelé vnímají i etickou problematiku chovu a porážky zvířat, padesát procent z nich by své mazlíčky raději krmilo eticky a environmentálně nezávadným krmivem na bázi kultivovaného masa. Podobný názor přitom panuje i v Česku, kde by umělému masu kvůli zdravotní nezávadnosti dávalo přednost 48 respondentů. Dalších 36 procent dotazovaných věří ve vyšší kvalitu surovin a 27 procentům chovatelů nejvíce záleží na etické stránce výroby krmiv.

Přání zákazníků je jedna věc, otázkou ale zůstává, zda je na popsanou inovaci připravený i trh výrobců krmiv. „Podle našich zjištění čelí toto odvětví celé řadě výzev, ať jde o rostoucí regulaci trhu ve smyslu nároků na kvalitu, kolísající ceny vstupů, komplikované dodavatelské toky, či kontaminaci produktů v rámci výrobního procesu,“ konstatuje Kříž, který zároveň přichází s řešením: „Chceme výrobcům nabídnout technologii, díky níž vyrobí v bioreaktoru klíčové složky finálního krmiva, a to ekonomicky, efektivně, humánně, s konstantní kvalitou a bez nutnosti spoléhat na dodavatele.“

Plnohodnotná a cenově dostupná alternativa

Aktuálně startup dokončuje vývoj technologie, která má zaručit škálovatelnou produkci hlavní složky krmiv na bázi živočišných buněčných linií. V této fázi by tým vědců do procesu rád zapojit také relevantní výrobce zvířecích krmiv. Chce tak docílit toho, aby byl jeho výsledek kompatibilní s jejich požadavky, a to jak po produktové, tak procesní stránce.

„Věříme, že náš produkt ve formě zcela škálovatelné technologie splní všechny potřeby producentů krmiv – dodáme ekonomickou a spolehlivou technologii k výrobě vstupní suroviny pro zvířecí krmiva, která bude splňovat nejvyšší nároky na ochranu životního prostředí, humánnost a nutriční hodnoty,“ míní Kříž.

První vzorky svalových buněk vypěstovali v Bene Meat Technologies už před dvěma roky, přičemž i tehdy si společnost kladla za cíl vyvinout umělé maso za spotřebitelsky přijatelnou cenu. Firma rovněž upozorňovala na fakt, že v případě kultivovaného masa se nejedná o náhražku, ale o plnohodnotnou alternativu, která bude nejen zdravější, nýbrž i snadněji kontrolovatelná.

Kultivované maso na vzestupu

Bene Meat Technologies není jedinou společností v Česku, které se vývoji kultivovaného masa věnuje. Podobným směrem míří také brněnská firma Mewery. Ta pracuje s unikátní technologií, jež se zabývá spojením kmenových buněk vepřů s růstovým médiem na bázi mikrořas.

Ve Spojených státech mezitím vzniká největší továrna na umělé maso na světě. Izraelská společnost Believer Meats, která tam chce vyprodukovat 10 tisíc tun ročně, věří, že se její steaky z laboratoří v následujících letech budou objevovat na stolech po celém světě.