Investuje, vytváří nové divize, a přesto je nadále zisková. Brněnská Authentica vloni vůbec poprvé dosáhla půlmiliardového obratu

Sídlí v Brně, avšak její jméno znají daleko za hranicemi Česka. A to opravdu daleko. Dokonce až v takovém Singapuru nebo ve Spojených státech. Řeč je o společnosti Authentica, kterou v roce 2003 založil její současný šéf Miroslav Hanák.

Původně se firma zabývala výrobou reklamních předmětů, dnes ovšem tvoří skupinu zastřešující několik podniků a divizí najednou, jejíž zaměstnanecké řady čítají 260 lidí. A také která se může pyšnit více než půlmiliardovým obratem.

Přes tuto hranici se Authentica vůbec poprvé přehoupla právě v loňském roce – konkrétně dosáhla na částku 550 milionů korun. Kladná čísla navíc společnost vykazuje i z pohledu zisku, a to navzdory skutečnosti, že v posledních měsících investovala do rozvoje vlastních kapacit, jak se pochlubilo její vedení.

„Loňský rok pro nás byl finančně rekordní – překročili jsme půlmiliardu v obratu a pokračujeme v solidní ziskovosti. Nicméně pro mě je důležitější dlouhodobá udržitelnost byznysu, který v Brně společně s mými společníky budujeme,“ řekl Hanák redakci Euro.cz jako první.





Jediná svého druhu

K onomu více než půlmiliardovému obratu vloni významně přispěla nová divize GlassDecor. V rámci ní se skupina zabývá přímým potiskem lahví až devíti barvami najednou. V roce 2023 jich takto její pracovníci stihli potisknout přes milion, do budoucna by se nicméně firma chtěla dostat až na trojnásobek této hodnoty.

Dosáhnout podobných výkonů GlassDecoru umožňuje jeho unikátní technologie, respektive tiskárna, která je jediná svého druhu v Česku a jednou ze tří v Evropě. „Technologie přímého UV sítotisku je budoucností dekorací na sklo, plast, hliník a další materiály. Dodává lahvím luxusnější vzhled a zcela eliminuje papírové etikety. Jedná se o organické, netoxické a bezolovnaté barvy, jde tak o udržitelnou formu dekorace obalů, která je šetrná k životnímu prostředí i uživateli,“ objasnil ředitel zmíněné divize Pavel Zemčík s tím, že firma letos navíc investuje i do pořízení dalších tiskařských technologií.

Sází na ni C&A i Hugo Boss

Za více než dvacetiletou existenci na trhu si Authentica stihla v oborech, v nichž působí, vybudovat poměrně velké renomé, které jí postupně otevíralo dveře k dalším a ještě zajímavějším klientům. Na její služby spoléhají i takoví hráči, jakými jsou oděvní společnosti C&A, Ralph Lauren či Hugo Boss, známý výrobce spotřební elektroniky Phillips a spousta dalších.

Pro tyto a podobné značky Authentica povětšinou zajišťuje vybavení a design jejich prodejen, výloh a všeho dalšího, co v nich zákazník vidí – s výjimkou samotného zboží, pochopitelně. Takových obchodů je třeba jen v případě C&A celkem 1360.

Pokukují po vlastní značce

Další divizí, která se citelně podepsala pod loňskými rekordními tržbami brněnské skupiny, byla dceřinka Authentica Fullfilment. S ní Hanák vstoupil do světa e-commerce před třemi lety, tedy v době vrcholící covidové pandemie. Navzdory tomu, či snad možná právě i díky ní teď vykázala obrat ve výši 150 milionů korun. Tím se tak rázem zařadila mezi nejžádanější fullfilmentová centra v celém Česku.

„Růst fulfillmentu v uplynulém roce byl značný a letos musíme znovu navýšit kapacity. Postupně se rozšiřuje skladová plocha a zároveň zásadně investujeme do automatizace,“ míní Hanák, podle kterého by jeho lidé měli být koncem roku schopni ročně vyexpedovat až 2,5 milionu zásilek.

Současně s tím ale budou v Brně pracovat na dalším významném projektu, a sice na vytvoření vlastní spotřebitelské značky. Po ní Hanák a spol. ostatně pokukují dlouhodobě: „Máme vlastní tým, máme výrobní i skladovací kapacity, vhled do fungování e-commerce, retailu a dlouhodobých i sezonních trendů. Dává nám proto smysl přemýšlet o tom, jak to využít pro náš vlastní produkt. Nechceme do ničeho skákat, pokud si tím nejsme stoprocentně jisti, trpělivě čekáme na vhodnou příležitost.“