Indie sází na výrobu polovodičů. Touží se stát čipovou velmocí

Indie by mohla hrát významnou roli v technologickém průmyslu. Konkrétně ve výrobě polovodičů, které jsou klíčové pro fungování celé řady elektronických zařízení, typicky třeba chytrých telefonů. Pátá největší ekonomika světa podle analytiků momentálně pracuje na posílení domácí produkce čipů, díky čemuž by mohla vytvořit strategické aliance s dalšími silnými hráči, jako jsou například Spojené státy.

Zemí, které v této oblasti dominují, je podle serveru CNBC obecně málo. Koneckonců přibližně 80 procent produkce probíhá ve slévárnách na Tchaj-wanu. Indie k nejvýznamnějším výrobcům čipů navíc nikdy nakročeno neměla, což je dáno i tím, že se uvnitř jejích hranic nenachází mnoho firem, jež by se produkcí polovodičů zabývaly. A už vůbec ne těch špičkových.

Trh s polovodičovými čipy během pandemie rekordně vydělává. V roce 2022 si ještě polepší, bude však čelit vážným hrozbám, předpovídají analytici.

Společnosti, které by do tohoto sektoru chtěly proniknout, odrazuje nejen velké množství potřebného kapitálu a doba nutná ke zprovoznění továren, ale také nejistota ohledně podnikatelského, daňového a obchodního prostředí. „Předchozí pokusy v Indii selhaly kvůli obavám z těchto faktorů,“ říká Pranaj Kotastáne, předseda programu geopolitiky v oblasti high-tech v Institution Takshashila.

Řešením jsou zahraniční firmy

Situaci by podle indické vlády mohly vyřešit zahraniční firmy. Na jejich přilákání koneckonců sází i tamní premiér Naréndra Módí, který k tomuto kroku už v prosinci minulého roku vyčlenil 10 miliard dolarů (přibližně 255,3 miliardy korun). „Dosavadní výsledky nebyly dobré, ale nová vláda se vydala správným směrem s politikami, které mají stimulovat a přilákat přední poloprovozní a tovární společnosti,“ komentuje situaci partner technologické a poradenské společnosti Counterpoint Research Neil Shah.

Výhodou Indie podle něj je, že má velkou spoustu anglicky mluvících inženýrských talentů a levnější pracovní sílu, což tyto lidi činí v očích zahraničních firem nákladově efektivní. A to například v oblasti navrhování čipů, která žádá velký počet kvalifikovaných pracovníků.

Momentálně má podle Kotastáneho v Indii konstrukční domy osm největších polovodičových firem na světě. K těm by se brzy mohly přidat i domácí společnosti, které se politici snaží ve vytváření technologií rovněž podpořit. „To, co nyní vidíme ze strany indické vlády, je snaha udělat další krok. Máme designová centra mezinárodních firem, ale chybí nám vlastnictví, které by se dalo označit za indické,“ přibližuje Kotastáne s tím, že dalším krokem je vybudování vlastního indického ekonomického systému.





Výroba bude problém

Jenže zatímco design představuje oblast, ve které má Indie podle analytiků šanci uspět, s výrobou je to o něco složitější. Pokud jde o nejmodernější čipy, jako jsou ty v nejnovějších vlajkových smartphonech, dominuje ve výrobě tchajwanská společnost TSMC, jež sama disponuje hned několika továrnami a závody na výrobu polovodičů. Ty ale Indii momentálně chybí, tedy prozatím. Konsorcium investorů ISMC Digital plánuje v Indii postavit výrobní závod v hodnotě tří miliard dolarů (asi 76,6 miliardy korun). Technologickým partnerem tohoto projektu by měla být izraelská společnost Tower Semiconductor.

S cílem vybudovat v Indii závod na výrobu čipů v hodnotě 19,5 miliardy dolarů (zhruba 498 miliard korun) se pak spojily také tchajwanská společnost Foxconn, která montuje telefony Apple iPhone, a indická těžební společnost Vedanta. Uvedené továrny by patřily k prvním závodům na výrobu polovodičů v Indii. Kromě toho se Dillí do Indie snaží nalákat i takové giganty, jako jsou právě TSMC či konkurenční Intel.

Továrna ISMC Digital však bude produkovat spíše čipy starší generace, často označované jako trailing-edge polovodiče, než nejmodernější komponenty vyráběné například společností TSMC. A ačkoli jsou zmíněné starší verze stále důležité, do budoucna potenciál Indie stát se globálním centrem polovodičů, zejména s ohledem na rostoucí konkurenci, spíše omezují.

„Trailing-edge továrny jsou důležité,“ potvrzuje Kotastáne.

„Poptávka po nich v dohledné době nezmizí. Budoucí aplikace, jako jsou rádia 5G

a elektrická vozidla, budou i nadále vyžadovat jejich výrobu. Většina

současných obranných aplikací také vyžaduje čipy trailing-edge,“ vysvětluje a

dodává, že o špičkové slévárny se uchází celá řada zemí, v důsledku čehož tak bude

muset Indie dost možná ze svých očekávání nakonec slevit.