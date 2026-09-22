IKEA v Česku ohlásila výrazné zlevnění. Jak si nyní stojí ceny nábytku proti okolním zemím?

Knihovna BILLY, regál KALLAX nebo masové kuličky. I tyto výrobky patří mezi důvody, kvůli nimž Češi nakupují ve švédském obchodním řetězci IKEA. Loni jeho prodejny v Praze, Brně a Ostravě dohromady přivítaly více než devět milionů zákazníků, díky čemuž firma v Česku dosáhla rekordního obratu přes 13 miliard korun.
Nakupujete v prodejnách IKEA pravidelně?
Češi ale rádi šetří, a to i v případě nábytku a bytových doplňků. IKEA proto letos přistoupila k výraznému zlevnění části svého sortimentu a od 1. září v tuzemsku snížila ceny několika stovek výrobků. Průměrný pokles podle vedení společnosti dosáhl 21,7 procenta. Nižší cenovky se týkaly celkem 346 položek nábytku a 469 bytových doplňků, přičemž IKEA zdůraznila, že nejde pouze o dočasnou slevovou akci, ale že ceny mají zůstat na nižší hladině dlouhodobě.
Za pět věcí o 1 300 korun méně
Marketingová tvrzení řetězce zní lákavě, jaká je ale realita? V redakci Euro.cz jsme se rozhodli to zjistit. Porovnali jsme deset náhodně vybraných výrobků z „ikeácké“ nabídky v Česku, na Slovensku, v Německu, Rakousku a Polsku. Konkrétně šlo o knihovnu BILLY, regál KALLAX, konferenční stolek LACK, šest sklenic IKEA 365+, pracovní lampu TERTIAL, pojízdný vozík RÅSKOG, úložnou krabici DRÖNA, křeslo POÄNG, pánev IKEA 365+ a rám postele VIHALS.
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Prvních pět výrobků byly položky, které stojí stejně jako před měsícem, žádná nová sleva se jich netýká. Zbývajících pět mělo naopak označení „nová nižší cena“, takže od letošního 1. září stojí méně. Ceny v jednotlivých zemích jsme samozřejmě přepočetli na koruny dle kurzu České národní banky k 17. září 2026.
A co jsme tedy zjistili? U zlevněné pětice se český nákupní košík dostal z původních 5 957 na 4 637 korun. To představuje úsporu 1 320 Kč, respektive asi 22,2 procenta, což je dokonce více, než jaká měla být průměrná sleva podle údajů švédské společnosti.
Porovnání cen vybraných zlevněných položek v Česku a v ostatních zemích
Ještě zajímavější ale je, že před změnou cen byl náš košík v Česku mezi okolním zeměmi druhý nejdražší, více bychom za něj zaplatili pouze v Rakousku. Po zlevnění se pořadí obrátilo a Česko se dostalo na druhou nejlevnější příčku, hned za Slovensko. U našich východních sousedů vyšla stejná pětice zboží po přepočtu na 4 283 korun, tedy o 354 Kč méně než v Česku. V Německu jsme zaznamenali cenu zhruba 5 323 korun, v Polsku 5 294 korun a v nejdražším Rakousku dokonce 7 194 korun, což je o 2 557 Kč více než třeba v Praze.
Někdy je Polsko nejlevnější, jindy nejdražší
Kromě nově zlevněných výrobků jsme porovnali také ty, jejichž ceny se v Česku od září nezměnily. Náš nákupní košík přitom jasně ukázal, že rozdíly mezi zeměmi jsou napříč různým sortimentem zboží výrazné. Například knihovna BILLY stojí v Česku 1 190 korun, zatímco na Slovensku a v Německu vyjde po přepočtu na 1 215 korun, v Rakousku na 1 457 korun a v Polsku na 1 556 korun.
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U konferenčního stolku LACK jsme naopak zaznamenali podobnou cenu v Česku, na Slovensku, v Německu i Rakousku, pouze v Polsku byl dražší o více než 10 procent. Naopak lampa TERTIAL byla zase u našich severních sousedů nejlevnější, což ukazuje, že žádné univerzální pravidlo, kde stojí nábytek značky IKEA méně, rozhodně neplatí.
Celkově bychom za všech deset vybraných výrobků v Česku zaplatili 8 344 korun. Na Slovensku by vyšel stejný nákupní košík v přepočtu asi o 456 korun (5,5 procenta) méně. V nejdražším Rakousku by nás naopak nákup stál 11 397 Kč, tedy o 36,6 procenta více než v Česku. I při započítání nezlevněných položek tak zůstává český košík levnější než ve většině sledovaných zemí kromě Slovenska.
Porovnání cen vybraných nezlevněných položek v Česku a v ostatních zemích
Je důležité mít na paměti, že naše analýza si neklade ambice porovnat veškerý sortiment, který IKEA ve svých prodejnách nabízí. Ukazuje ale, že po zářijových slevách už český nákupní košík nemusí být oproti zahraniční „konkurenci“ tak drahý jako v minulosti.
Tedy jinými slovy, zatímco dříve mohlo dávat smysl vyrazit za větším nákupem k sousedům, nyní se to v určitých případech již nevyplatí. Rozhodující každopádně zůstává konkrétní výrobek – a také to, zda zákazník plánuje nakoupit pouze několik položek, nebo vybavuje celou domácnost.