Hyperloopem mezi kontinenty? Do 20 let. S futuristickým dopravním prostředkem by jako první nakonec místo Muska mohla přijít Evropa

Cestování budoucnosti, s jehož myšlenkou v roce 2013 přišel zakladatel Tesly a SpaceX Elon Musk, již mělo být realitou. Řeč je o technologii hyperloop, tedy konceptu futuristického a hlavně rychlého dopravního prostředku s ambicí představovat konkurenci i pro letadla, a to konkrétně tak, že bude přepravovat cestující v kapslích, jež se budou pohybovat v trubkách rychlostí kolem tisíce kilometrů za hodinu.

Princip je vcelku jednoduchý. V potrubí se záměrně udržuje stav připomínající vakuum, kdy dochází k odčerpávání vzduchu a snižování tlaku. Kapsle pak cestují díky magnetické levitaci s malým aerodynamickým odporem. Výsledkem je méně spotřebované energie.

Za tři roky? Leda tak software

Že touto dobou budou mít vlastní funkční dopravní prostředek založený na výše popsané technologii, tvrdila řada firem. Na začátku roku 2019 to uvedla třeba kalifornská společnost Hyperloop Transportation Technologies (HTT). „První komerční linky HTT se veřejnosti otevřou do roku 2022,“ dušoval se tehdy podle CNBC generální ředitel Dirk Ahlborn.





V roce 2014 celý startup na cestování v trubkách postavila také skupina Virgin Group podnikatele sira Richarda Bransona. Ta první pasažéry v kapsli nakonec úspěšně svezla o šest let později, a to v rámci bezpečnostního testu. Celá jízda tehdy trvala pouhých 15 vteřin, během kterých dopravní prostředek urazil půl kilometru. Dva testovací pasažéři navíc okusili pouze zlomkovou rychlost z více než tisíce kilometrů za hodinu, jež společnost pro přepravu plánuje.

Technologii aktuálně zkoumá také kanadská společnost TransPod a Boring Company patřící Muskovi. Sestrojit první hyperloop se ale snaží i v Evropě. Konkrétně třeba na Technické univerzitě Mnichov, a to prostřednictvím svého projektu TUM Hyperloop.

„Pracujeme na tom už sedm let, nedělali bychom to, kdybychom tomu nevěřili. Myslím, že spousta humbuku na začátku byla opravdu optimistická. Za dva, tři roky můžete možná vybudovat software, ale rozhodně ne celou infrastrukturu,“ uvádí v rozhovoru pro CNBC Gabriele Semino, vedoucí projektu TUM Hyperloop.

Velký ekologický potenciál

Modul, v němž by cestující měli cestovat, předvedla německá společnost na autosalonu IAA, který se v bavorské metropoli konal tento měsíc. Pro testovací účely zhotovila trubku dlouhou 24 metrů, což vzhledem k povaze cestování nepředstavuje zrovna velkou vzdálenost. Nicméně, firma se tímto způsobem snaží otestovat fungování systémů, stavbu dlouhé dráhy hodlá zahájit až poté.

Semino uvedl, že krátké tratě očekává hotové do konce tohoto desetiletí, přičemž v této době budou kapsle schopny vyvinout plnou rychlost. Do 20 let bude novými prostředky možné cestovat napříč kontinenty. Technologie hyperloop má dle mnohých šanci vyřešit řadu ekologických problémů. Mohla by například snížit potřebu využívat letadla či nutnost jezdit autem na delší vzdálenosti.

Odlehčit by mohla také tradičním vlakovým tratím, které by se následně mohly využívat k přepravě nákladu. „Není to jen zbožné přání. Právě teď je skutečně zapotřebí nová a lepší infrastruktura,“ komentuje Semino. Podle toho bude Evropa pravděpodobně mezi prvními oblastmi, které tuto technologii budou využívat, protože právě zde aktuálně dochází k největším pokrokům. Ostatně, vytvořením rámce pro hyperloop se momentálně zabývá i Evropská komise. „Z hlediska jednotlivých vlád je Evropa v tuto chvíli nejzajímavější,“ uzavírá akademik.