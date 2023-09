Netflix a další streamovací služby na příští týden: Malá mořská víla, návrat Gamery či sci-fi s Michaelem Peňou

Kung Fu Panda: Dračí rytíř

Panda Po má za sebou už nespočet dobrodružství po boku bojovné medvědice Luthery. I jeho poslední cesta má ale svůj konec, který nadejde ve třetí řadě. Do akce se vrací staří spojenci a přibývají noví přátelé, Po se však musí připravit i na to, že někteří jeho nejbližší jsou zrádci. Novinka má přímo předcházet už dříve oznámenému celovečeráku Kung Fu Panda 4, který studio DreamWorks ohlásilo na příští rok.



Závěrečná řada seriálového Kung Fu Pandy na Netflixu debutuje 7. září.

Gamera: Znovuzrození

Jedno z nejslavnějších kaiju se vrací! Píše se rok 1989 a Japonsko čelí útokům pěti bestiálně vyhlížejících příšer, které nazývají kaiju. Jednoho dne se dva chlapci stanou svědkem příchodu dalšího kaiju – mocné Gamery. Ta se okamžitě pouští do ochrany země vycházejícího slunce a čelí všem nepřátelským kaiju. Ani její nesmírná moc ale nemůže stačit na vítězství. Nebo ano?







I Gameřina novinka debutuje na Netflixu 7. září.

Malá mořská víla

Import hraných remaků klasických animáků na Disney+ pokračuje. Počátkem září konečně do nabídky přibude nejnovější variace na příběh mořské princezny Ariel. Tritonova dcera se i v nové verzi snaží poznat svět na souši. Zrádná čarodějnice Uršula ale prahne po trůnu a je ochotna pro něj udělat vše – včetně zabití Ariel. Povede se princezně na souši poznat pravou lásku a následně spasit mořské království krále Tritona?



Malá mořská víla na Disney+ dorazí 6. září.

A Million Miles Away

Ve vesmíru začíná kolonizační věk a kromě organizovaných výprav se do kosmu vydávají i zdánlivě obyčejní lidé. Jedním z nich je i jistý José Hernandéz (Michael Peňa), který se chce stát prvním mimozemským farmářem. Je ale sen obyčejného muže vůbec reálný? Koneckonců byrokracie před odletem do kosmu je mnoho. José si nicméně jde tvrdě za svým snem a odhodlaně se pouští do boje s úředním šimlem. Doletí na vzdálenou planetu a začne farmařit?



Nový Peňův film uvidíme na Amazon Prime Video 8. září.

Podvrženec

Alternativní New York, současnost. Apollo (LaKeith Stanfield) je milující manžel i otec. Jednoho dne ale podivné nadpřirozené síly unesou jeho ženu i syna. Hnaný pomstou a hněvem vyráží mladý muž na výpravu podivným magickým světem, aby oba našel. A při té příležitosti objevuje své schopnosti. Nová moderní pohádka pro dospělé s hororovými prvky vychází z díla oblíbeného spisovatele Victora LaVelleho a pro Apple ji přichystala tvůrkyně filmového Venoma Kelly Marcel.



Do alternativního New Yorku zamíříme 8. září na Apple TV+.