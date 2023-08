HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: One Piece, konec Groeningova Rozčarování a velká várka starších filmů

One Piece

Legendární manga se v netflixovském hávu stává hranou adaptací. To už tu jednou bylo, že? A Cowboy Bebop ošklivě selhal. Tvůrci se ale údajně z chyb posledního seriálu poučili a One Piece má nabídnout mnoha čtenáři milovaný pirátský příběh od Einchira Ody tak, jak ho právě všichni zbožňují. Snad se to tedy povede.



One Piece na Netflixu zpříjemní konec prázdnin 31. srpna.

Rozčarování

Prozatím poslední seriálový projekt Matta Groeninga spěje ke svému konci. Netflix totiž dávno před premiérou páté série oznámil, že Rozčarování, které na rozdíl od tvůrcových dřívějších hitů, tedy Simpsonových a Futuramy, nabízí koherentní příběh, skončí. A pátá řada nabídne rozhodně spoustu šílených zvratů včetně Zlé Bean, s kterou jsme se seznámili na konci minulé série. Groening a spol. každopádně slibují uzavřený konec, se zrušením prý údajně počítali.







Finále Rozčarování na Netflixu uvidíme 1. září.

Nová várka filmů

Netflix v příštím týdnu rovněž výrazně posílí svoji filmotéku o několik dalších licencovaných titulů. Už v pondělí přibude do katalogu prozatím poslední díl Krotitelů duchů s podtitulem Odkaz a také reboot série Resident Evil. První zářijový den se pak můžeme těšit na dystopické sci-fi Kniha přežití s Denzelem Washingtonem, romantický thriller Probuzení a také na komedii Zvíře s Robem Schneiderem.



Nové snímky na Netflix přibudou 28. srpna a 1. září.

Adventure Time: Fionna & Cake

Adventure Time nebo česky Čas na dobrodružství patří mezi nejúspěšnější animované seriály poslední doby. Není tedy divu, že se Cartoon Network pokusí na projekt navázat dalším spin-offem, kterým jsou příběhy Fionny a Cake. Fionna coby alternativní verze slavného Finna a Cake, pro změnu kočka suplující Jakea, budou muset v nové sérii čelit mocnému padouchovi, který ohrožuje existenci multivesmíru. K ruce ale budou mít bývalého padoucha Ice Kinga, jenž se už v původním Adventure Time stal kladnou postavou.



Nový seriál ze světa Adventure Time HBO Max uvede 1. září.

Chip & Dale: Park Life

Rychlá rota se po hraném filmu, který byl plný parodických narážek, vrátila i ve vlastním seriálu. Ten má sice oproti originálu trochu jinou animaci, jinak ale oblíbené čipmanky téměř v ničem nezměnil. Venku jsou prozatím dvě série a právě druhá se již brzy rozroste o nové epizody. A do života Chipa s Dalem vtrhnou i další postavy z Disneyho stáje. Rozhodně se je na co těšit…

Další příhody slavných čipmanků uvidíme na Disney+ 30. srpna.