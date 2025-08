Globální migrace milionářů roste. Boháči prchají z Velké Británie a Číny, lákají je naopak Spojené arabské emiráty či USA

Bohatí lidé jsou stále méně vázání k místu, v němž aktuálně žijí, a velké části z nich nečiní problém přestěhovat se do zahraničí. I tak by se daly shrnout výsledky nové zprávy Henley Private Wealth Migration Report 2025, která očekává, že v letošním roce se do jiné země přestěhuje 142 tisíc milionářů.

Závěry analýzy vycházejí z kombinace různých dat, k nimž patří třeba registr nemovitostí a společností, aktivity na sociální sít LinkedIn, údaje o umístění rodinných kanceláří či data z vlastní klientské základny Henley & Partners. Ze všech těchto zdrojů podle odborníků jasně vyplývá, že letošní rok je v mnoha ohledech přelomový.

„Rok 2025 představuje klíčový okamžik. Předpokládá se totiž, že se do zahraničí přestěhuje rekordní počet milionářů. To odráží stále silnější vnímání bohatých lidí, že větší příležitosti, svoboda a stabilita leží jinde. Dalším významným faktorem je pak to, že poprvé za deset let našich analýz vede v odlivu milionářů evropská země – Spojené království,“ řekl Business Insideru Dominic Volek, vedoucí oddělení privátních klientů v poradenské společnosti Henley & Partners.

K faktorům, o něž mají bohatí lidé ve svém novém domově největší zájem, patří vysoká bezpečnost, nízké daně, atraktivní životní styl a příznivá politika pro investice. Obzvláště poslední bod by tedy dané země měly zohlednit, jelikož mnozí boháči jsou zároveň podnikatelé nebo investoři, takže často vkládají svůj kapitál do místních trhů, kupují nemovitosti a financují startupy. To pochopitelně pomáhá rozvíjet celou ekonomiku, pro kterou je vyšší přítomnost milionářů značným přínosem.





Nová hvězda bohatých? Itálie

Kam se tedy velmi bohatí lidé nejčastěji stěhují? Na prvním místě seznamu jsou Spojené arabské emiráty (SAE), které by měly v roce 2025 získat 9800 milionářů. „SAE se díky komplexní politické inovaci vyvinuly z regionálního centra na globální centrum bohatství. Může za to například tamní nulová daň z příjmu, infrastruktura světové úrovně, politická stabilita a regulace, či program Zlaté vízum vylepšený v roce 2022. Tyto věci dohromady vytvořily přesvědčivou nabídku,“ uvedl Volek.

Druhý nejvyšší počet milionářů (asi 7500) by se měl letos přestěhovat do Spojených států amerických, které i navzdory nepříznivým ekonomickým okolnostem a rostoucí politické nejistotě zůstávají atraktivní díky tamním silným investičním příležitostem. Země tedy aktuálně přitahuje velké množství bohatých podnikatelů především z Asie, Latinské Ameriky a Velké Británie, jež nejčastěji míří na Floridu či do kalifornského Silicon Valley.

Za vycházející hvězdu v segmentu bydlení bohatých pak analýza označuje Itálii umístěnou na třetí pozici. Do této země by letos mělo zamířit asi 3600 boháčů, a to převážně z Francie, Velké Británie a Švýcarska. „Itálie má v porovnání s ostatními významnými zeměmi v Evropě konkurenceschopné daňové sazby, a to zejména u daně z nemovitosti. Ta na Apeninském poloostrově činí pouhá čtyři procenta, zatímco v zemích jako je Francie, Německo a Španělsko je to i více než 30 procent,“ shrnul Volek.





Místo Austrálie třeba Portugalsko

Na čtvrtém místě seznamu nejpopulárnějších nových domovů pro milionáře se umístilo Švýcarsko, které je stále oblíbené hlavně u těch nejbohatších lidí. Za poměrně překvapivý výsledek analytici označily páté místo pro Saúdskou Arábii, kam míří zejména lidé ze severní Afriky a Blízkého východu, částečně se tam ale vrací i bohaté saúdskoarabské rodiny, jež dříve žily ve Velké Británii.

Méně bohatých lidí, než je obvyklé, se naopak přestěhovává do Singapuru, Kanady a Austrálie, které v žebříčku skončily na šestém, devátém a desátém místě. Podle analytiků tyto tradiční „bezpečné přístavy“ zaznamenávají nižší počet příchozích milionářů hlavně kvůli silné konkurenci nových finančních center a také kvůli jistým známkám nasycení tamních trhů.

Zcela opačný trend zvyšující se atraktivity je patrný v Portugalsku a Řecku, přičemž tyto země se umístily na sedmé a osmé pozici. „Vzestup obou států je poháněný atraktivitou tamního životního stylu, daňovými výhodami a úspěšnými investičními programy pro migrující milionáře. V Portugalsku je zájem hlavně o Lisabon a region Algarve, zatímco v Řecku je populární především Athénská riviéra a také ostrovy,“ vysvětlil Volek.

V příštích letech bude migrace ještě častější

Zpráva Henley Private Wealth Migration Report 2025 kromě úspěšných zemí odhalila i ty, které aktuálně zaznamenávají největší odliv boháčů. Na prvním místě nelichotivého žebříčku skončila Velká Británie, jež letos pravděpodobně přijde o zhruba 16 500 milionářů. „Několik evropských zemí začíná v roce 2025 ztrácet velké množství bohatých osob v důsledku migrace. Týká se to především Velké Británie, ale také Francie či Španělska,“ řekl Volek.

Na druhém a třetím místě žebříčku se pak umístila Čína a Indie, přičemž tyto státy během letošního roku přijdou o 7 800 a 3 500 milionářů. Podle odborníků to je bezpochyby špatné znamení, jelikož bohatí lidé jsou obvykle mezi prvními, kteří se stěhují, když se zhoršují životní podmínky. Současná vlna exodu je tedy jasným ukazatelem nastávajících ekonomických problémů.

„Trajektorie stěhování milionářů bude i nadále utvářena tím, jak efektivně se jednotlivé země vypořádají se složitou kombinací ekonomických, politických a životních faktorů. Každopádně ale očekávám, že současná velká migrace bohatých se v následujících letech ještě zrychlí,“ uzavřel Volek.