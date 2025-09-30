Futuristický malý domek, který nabízí nezvyklý luxus. Maďarští architekti navrhli originální bydlení připomínající vesmírnou loď

Malé domky v poslední době získávají stále větší popularitu, za čímž stojí jednak rostoucí ceny nemovitostí, ale také snaha mnoha lidí o minimalistický životní styl. Pokud je navíc daná stavba zajímavá i z architektonického hlediska, její úspěch je prakticky zaručen. A přesně takový objekt představilo maďarské architektonické studio Hello Wood, které stojí za návrhem prefabrikovaného domku jménem Pebl Grand.
Unikátní budova o poměrně malé podlahové ploše asi 20,5 metru čtverečních zaujme hned na první pohled, a to především díky svému futuristickému designu připomínajícímu vesmírnou loď. Pebl Grand totiž kombinuje přírodní materiály jako dřevo a kámen s hliníkem, takže skutečně působí téměř nadpozemsky, čemuž pomáhá i nezvykle tvarovaná konstrukce.
„Když vidíte nabídku na dnešním trhu, jsou to v podstatě skoro samé krabice. My v Hello Wood ale vždy přemýšlíme nad tím, co můžeme inovovat, jak můžeme danou stavbu učinit výjimečnou, nebo jak jí předáme nějaké poselství,“ vysvětlil pro Business Insider András Huszár, hlavní architekt Pebl Grandu a generální ředitel společnosti Hello Wood.
Pětihvězdičkový apartmán s přírodní atmosférou
Hlavním záměrem Hello Wood bylo vytvořit malý domek, který bude působivý, kreativní a chytře vymyšlený, přesto ale nebude až příliš drahý. Standardní model Pebl Grand tedy zahrnuje manželskou postel o klasické velikosti, kuchyňský kout, jídelní kout a koupelnu se sprchou a toaletou, což zákazníky vyjde na 73 tisíc eur (necelých 1,8 milionu korun).
Za příplatek je navíc možné domek ještě podstatně vylepšit, a změnit třeba použité materiály. Velký zájem je ale podle HelloWood i o luxusní variantu s infračervenou saunou a panoramatickým oknem, která začíná na 85 tisících eurech (více než dva miliony korun).
Ve všech dostupných verzích je přitom kladen velký důraz na minimalistický design. Malý domek má tedy stěny obložené dubem, a ze stejného materiálu jsou obvykle i podlahy. Většina vestavěného nábytku je pak vyrobena z křížem vrstveného dřeva (CLT) s povrchovou úpravou z veganské kůže. U ní si mohou zákazníci vybrat z hnědé, modré nebo zelené varianty.
„Chtěli jsme, aby domek působil jako pětihvězdičkový hotelový apartmán. I přesto ale interiérový design vytváří stejný pocit jako venkovní atmosféra – tedy jako byste se nacházeli v zajímavém polygonálním tvaru inspirovaném přírodou,“ doplnil Huszár.
Dům pro hosty, kancelář či glamping
Samotné vyrobení domu aktuálně probíhá pouze na zakázku, přičemž postavit celou stavbu trvá od zadání objednávky dva až tři měsíce. Pebl Grand je obvykle předem smontován v továrně Hello Wood v Maďarsku, a pro evropské klienty je tedy připraven na klíč. Pokud má ale stavba zamířit třeba do Spojených států, firma vyrobí pouze ploché panely, jejichž montáž do výsledné podoby probíhá až přímo na místě určení.
Velkou výhodou Pebl Grand je podle architektů z Hello Wood rovněž jeho široké využití. Kromě plnohodnotného malého domu pro běžný život je totiž vhodný i jako další stavba stojící třeba na zahradě, kde může sloužit jako domácí kancelář, dům pro hosty nebo třeba meditační studio.
Další využití domku je v segmentu pohostinství, jelikož z něj může být ideální turistické ubytování v přírodě. Díky svému vzhledu a velikosti lze navíc Pebl Grand označit za glampingové zařízení, o která je v současnosti velký zájem. Kromě toho pak stavba může sloužit i na různých festivalech, kde organizátorům či účinkujícím poskytne potřebné a zároveň příjemné zázemí.
„Lidé jsou z našeho domku ohromeni a opravdu si pobyt v něm užívají. Mají totiž pocit, že je cool, jelikož vypadá jinak než cokoliv, co předtím viděli. Zároveň je celá stavba přátelská a z přírodních materiálů, přesto ale vypadá jako z budoucnosti,“ uzavřel Huszár.