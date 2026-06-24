Fintech Skip Pay expanduje do Maďarska. S nákupem na Třetinu chce zopakovat úspěch, jaký sklidil u sousedních Slováků

Počet objednávek na zahraničních e-shopech, respektive zejména na levných asijských tržištích typu Temu, Shein a dalších, roste podle analýzy Skip Pay kontinuálně již od roku 2023. A přestože mají začátkem července vstoupit v platnost nová pravidla Evropské unie nařizující zavést na malé zásilky z třetích zemí manipulační poplatek ve výši tří eur, o úplném narovnání podnikatelského prostředí, respektive podmínek v něm panujících, si troufne hovořit asi jen málokdo. I proto dlouhá léta platí, že chtějí-li zdejší, či obecně vzato, evropští prodejci uspět, musejí vedle svých domácích trhů sázet i na ty zahraniční.
Jedním z problémů, na něž obchodníci při takovýchto expanzích narážejí, je, že se musí přizpůsobit tamním zvyklostem – třeba i v otázce platebních metod. K platbě předem nemají zákazníci v mnoha státech dostatečnou důvěru, zvlášť, jedná-li se o zahraniční firmu, a proto bývá většina objednávek hrazena až při samotném doručení. Naopak dobírka je zase problematická pro samotné e-shopy, kterým negativně ovlivňuje cash-flow.
Jak takové dilema vyřešit? Jednou z odpovědí mohou být takzvané BNPL služby, jež nabízí mimo jiné právě Skip Pay ze skupiny ČSOB. Po loňském vstupu na Slovensko firma pokračuje v rozšiřování vlastní působnosti po středoevropském regionu, přičemž nově svůj nákup na Třetinu nabídne i spotřebitelům v Maďarsku. Ti si budou moci rozložit útratu v hodnotě od 11 tisíc do 1,5 milionu forintů (zhruba 750 až 103 tisíc korun) – první část zaplatí ihned a další dvě pak po 30 a 60 dnech, a bez navýšení.
Na Slovensku roste služba závratným tempem
Z uvedené analýzy Skip Pay, která se odkazuje na data poradenské společnosti PwC, vyplývá, že maďarský trh je pro zahraniční obchodníky v mnoha ohledech velmi atraktivní. Předloni provedli tamní zákazníci asi 114 milionů objednávek, přičemž obrat maďarské e-commerce meziročně vzrostl o patnáct procent, tedy asi trojnásobně ve srovnání s Českem.
„V roce 2024 tvořily objednávky maďarských zákazníků ze zahraničních e-shopů a marketplace platforem asi 17 procent trhu. Tento importní online prodej zároveň meziročně vzrostl téměř o 35 procent a stal se hlavním tahounem růstu celého sektoru. Pro české obchodníky je Maďarsko atraktivní – jde o další logický krok, kam rozšířit služby po Slovensku. Proto jim nabízíme způsob, jak si tento krok usnadnit,“ uvedl šéf Skip Pay Richard Kotrlík.
Službu nákup na Třetinu si vedení českého fintechu pro vstup do Maďarska vybralo hlavně z toho důvodu, že už se v minulosti osvědčila při expanzi k našim východním sousedům. Na slovenském trhu oproti loňskému březnu počet dokončených objednávek na Třetinu vzrostl o 220 procent, a to bez jakékoli marketingové podpory.
Ve hře je expanze i do dalších zemí
Jako první v Maďarsku nabídnou nákup na Třetinu cestovní agentura Invia nebo platforma Travelking, které mají se službou dlouhodobé zkušenosti. „Naši zákazníci v Česku i na Slovensku oceňují, když si mohou platbu za dovolenou rozložit a lépe tak pracovat se svým cash-flow. U větších a plánovaných výdajů, jako je zájezd, hraje flexibilita v placení důležitou roli. Možnost rozložit si platbu v čase je silným faktorem, který může ovlivnit výběr konkrétní nabídky. Proto vnímáme jako klíčové tuto službu rozšiřovat na další trhy, kde působíme,“ řekla tisková mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková.
O nasazení nákupu na Třetinu nyní Skip Pay jedná také s desítkami dalších maďarských obchodníků. Rozšíření služby by mohl pomoci i fakt, že její integrace nebude pro e-shopy nijak složitá – lze ji totiž nasadit například ve formě plug-inu, open source řešení nebo formou přímé API integrace. A pokud české firmy se vstupem na maďarský trh váhají, přesvědčit by je mohla třeba skutečnost, že AI technologie si v současnosti poradí s lokalizací webových stránek již relativně snadno, takže celý proces je reálné zvládnout během pouhého měsíce.
„Na spuštění našich služeb v Maďarsku jsme pracovali téměř rok, naši partneři ale nemusí. Benefitem služby v mezinárodním měřítku je právě možnost spustit nový trh velmi rychle a přinést si na něj rovnou konkurenční výhodu v podobě bezpečné a pohodlné platební metody, zkrátka nabídnout placení online tak, jak mělo vždycky vypadat,“ uzavřel Kotrlík, podle něhož Skip Pay do budoucna zvažuje expanzi i na všechny další trhy, na nichž aktuálně působí mateřská skupina KBC.