Ferrari vstupuje do tichého světa elektromobilů. Dokáže legenda přesvědčit fanoušky, aby milovali i její vůz bez řevu dvanáctiválce?

Extrémně výkonné a hlučné motory pomohly značce Ferrari stát se symbolem ultimátního sportovního vozu. Nyní se však italská automobilka snaží přesvědčit své bohaté zákazníky, aby si pořídili model bez klasického motoru. Ve své centrále v Maranellu představila technologii, která bude pohánět její první elektromobil. Náprava, motor i bateriový modul jsou vyvinuté a vyráběné interně v nové továrně.
Projekt, který vznikal několik let a vyšel na stovky milionů dolarů, má znamenat nový standard pro vzhled, zvuk i jízdní projev sportovních elektromobilů. Vůz s názvem Ferrari Elettrica prý zvládne akceleraci z nuly na stovku za 2,5 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 310 kilometrů za hodinu. Dojezd na jedno nabití má být nejméně 530 kilometrů. Samotný vzhled modelu však bude odhalen až na jaře příštího roku, přičemž první dodávky zákazníkům jsou plánované na konec roku 2026, píše The Wall Street Journal.
Přehodnocená sázka na elektromobilitu
Zmíněná premiéra přichází v době, kdy se celý autoprůmysl vyrovnává s pomalejším přechodem na elektromobilitu, než se původně čekalo. Zatímco značky jako Porsche, Lamborghini či McLaren své elektrické projekty odložily, Ferrari chce svůj první elektromobil uvést podle původního harmonogramu. Současně však automobilka snížila ambice – v roce 2030 mají elektromobily tvořit zhruba pětinu produkce, tedy polovinu dříve plánovaného podílu.
„Víme, že cesta není snadná, ale jako lídr musíme ukázat, že tuto technologii dokážeme ovládnout,“ uvedl šéf firmy Benedetto Vigna s tím, že kromě elektrifikace sází Ferrari i nadále na klasické spalovací motory. Do roku 2030 by měla značka dvacet nových modelů včetně Ferrari Elettrica, což je více než byl původní záměr.
Ovšem navzdory rozšiřování modelové nabídky vydala automobilka opatrnou prodejní prognózu. Do roku 2030 očekává zhruba pětiprocentní roční růst tržeb, což je méně než v posledních letech a pod očekáváním analytiků. Akcie proto reagovaly poklesem.
Bez charakteristického zvuku?
Po oddělení od koncernu Fiat před deseti lety se Ferrari stalo nejhodnotnějším evropským výrobcem automobilů. Značka přesvědčila movité zákazníky, aby utráceli stovky tisíc dolarů za dokonale zpracované sportovní vozy, kde je zvuk motoru a vibrace nedílnou součástí identity i zážitku z jízdy. Některé modely dokonce nesou jména podle technických parametrů jako třeba loni představený dvanáctiválec 12Cilindri.
Ovšem elektrický vůz prý nebude napodobovat zvuk spalovacího motoru, jako to dělají někteří konkurenti. Místo toho chce značka zesílit autentický zvuk elektrického pohonu a přenášet ho do kabiny, aby řidič získal přirozenou zpětnou vazbu. Firma tento kontrast přirovnává k rozdílu mezi akustickou a elektrickou kytarou.
Ferrari si rovněž uvědomuje, že elektromobil může ztrácet hodnotu rychleji než tradiční modely kvůli stárnutí baterie. Zachování hodnoty je přitom pro zákazníky italské legendy klíčové. Automobilka kvůli tomu – podobně jako Rolex či Hermès – omezuje výrobu, aby si její vozy udržely exkluzivitu a cenovou stabilitu.
Loajalita zákazníků s otazníkem
Ferrari oficiálně přijalo elektromobilitu v roce 2021, kdy byla technologie na vrcholu zájmu zákazníků a investorů. Klíčovou roli tehdy sehrál předseda správní rady John Elkann, technologický nadšenec a hlava rodiny Agnelli, která automobilku ovládá. Právě on oznámil vznik projektu Ferrari Elettrica a povolal do čela firmy bývalého manažera v oboru mikročipů Benedetta Vignu. K vývoji designu se připojil i slavný tvůrce iPhonu Jony Ive. Pro výrobu elektromobilů navíc značka v Maranellu vybudovala ultramoderní továrnu zvanou „e-building“.
Po tak rozsáhlých investicích nyní zůstává otázkou, zda o elektrické Ferrari projeví zájem i tradiční klientela. Značka s hybridní technologií experimentuje už od roku 2009 a hybridy dnes tvoří téměř polovinu její produkce. A jak tvrdí Vigna, Ferrari nyní využije zkušenosti z těchto projektů a zaměří se na životnost baterie. Ta je totiž klíčovým faktorem, proč si elektromobily a hybridy neudržují na sekundárním trhu hodnotu tak dobře jako vozy se spalovacím motorem.
A týká se to i některých modelů Ferrari. Firma proto zavedla nové programy prodloužené záruky – majitelé, kteří platí zhruba 7 000 dolarů (147 tisíc korun) ročně, mají nárok na výměnu bateriového modulu každých osm let. Současně si Ferrari chce zachovat plnou kontrolu nad výrobou klíčových elektrických komponentů, aby dokázalo zaručit jejich dostupnost i po mnoha letech.
Opatrný optimismus
Navzdory skeptickým analytikům a nejistému zájmu automobilových nadšenců Ferrari ve vývoji pokračuje. Poptávka po luxusních elektromobilech je sice zatím minimální, ale Ferrari by mohlo podle expertů uspět díky své strategii omezené nabídky. Značka se navíc může spolehnout na věrné zákazníky, kteří si pořizují každý nový model, aby zůstali v elitním žebříčku a měli nárok na limitované edice.
Ne každý fanoušek značky bude chtít model Elettrica, ale automobilka věří, že novinka přitáhne novou generaci zákazníků, kteří by si klasické Ferrari nikdy nekoupili. „Máme klienty, které to nezajímá, i ty, kteří se velmi těší. Nejdůležitější je ale přivést do naší ‚rodiny‘ nové zákazníky,“ uzavírá Vigna.