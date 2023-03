Elon Musk chce vybudovat vlastní město. Snailbrook se má vyhnout vládním regulacím a přilákat nové zaměstnance

Co by si měl pořídit člověk, který má téměř všechno? Odpověď evidentně zní: vlastní město. Subjekty napojené na amerického miliardáře Elona Muska totiž v poslední době skupují rozsáhlé pozemky v Texasu s cílem založit na nich obec, v níž by žili a pracovali někteří jeho zaměstnanci.

Podle listu Wall Street Journal (WSJ) takto miliardářovy firmy získaly už nejméně 14 kilometrů čtverečních plochy poblíž Austinu, na kterých má vzniknout město jménem Sailbrook. Tento název je odkazem na maskota firmy Boring Company, která se specializuje na výstavbu tunelů. Věrohodnost celého záměru dokládají třeba pozemkové záznamy, vnitropodniková komunikace, ale i rozhovory s vlastníky pozemků a představiteli místních měst a okresů.

Konec otravných regulací

Muskovým cílem údajně je, aby zaměstnanci zmíněné Boring Company, ale i společností Tesla či SpaceX mohli žít v nových domovech s nižším než tržním nájemným. Daná lokalita pak byla vybrána kvůli tomu, že všechny uvedené firmy mají poblíž Austinu velké výrobní závody.

Snailbrook má po svém dokončení zahrnovat více než 100 domů. Kromě nich se zde však budou nacházet i různé komunitní stavby, jako je třeba společný bazén či venkovní sportovní areál.

Platí přitom, že pokud by se Muskovi skutečně povedlo, aby obec získala statut nezávislého města, mohl by miliardář více mluvit do jejího fungování. To by pro něj představovalo významnou výhodu, neboť v uplynulých letech se kvůli svým postojům a činům často dostával do střetů s různými státními a federálními regulátory.

Současné plány souhlasí i s dlouhodobě deklarovaným zájmem na přestěhování ústředí Tesly a miliardářova bydliště z Kalifornie do Texasu. K tomuto kroku se byznysmen odhodlal hlavně z důvodu frustrace z kalifornských omezení souvisejících s koronavirem. Vše navíc umocňuje fakt, že automobilka loni v Austinu otevřela nový výrobní závod, zatímco Boring Company má v tuto chvíli údajně jednat s radními města o výstavbě tunelů, které by měly zlepšit komplikovanou dopravní situaci.

Muskovi lidé zatím mlčí

Záznamy o nemovitostech pro okres Bastrop sousedící s Austinem dokazují, že Boring Company 11 pozemků na jedné adrese poblíž řeky Colorado již vlastní. Jako takové jsou nevyužité, už brzy by na nich nicméně mohla vzniknout čistička odpadních vod. Tento záměr předložila Texaské komisi pro kvalitu životního prostředí společnost, které je na vedení inkriminované Muskovy firmy napojena. Ten samý subjekt pak v okolí vlastní i řadu dalších pozemků, jako jsou například stavební parcely pro obytné a kancelářské budovy, pastviny a zemědělské plochy.

Ačkoliv WSJ uvedl, že Muskův tým o plánovaném městě s radou okresu Bastrop už diskutoval, úředníci zatím konkrétní žádost na vznik Snailbrooku od žádné z výše uvedených firem nedostali. A ani nikdo z Tesly, SpaceX či Boring Company se k dotazům novinářů dosud nevyjádřil.