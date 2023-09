Dvojitá hollywoodská stávka stála Kalifornii už pět miliard dolarů. Netýká se jen filmu, ochromuje podniky napříč odvětvími

V Hollywoodu aktuálně probíhá největší stávka od šedesátých let. A zdá se, že se Kalifornii pořádně prodraží. Koneckonců, jak uvádí web Insider, doposud tamní ekonomiku stála pět miliard dolarů, což v přepočtu odpovídá necelým 113 miliardám korun. A co víc, od chvíle, kdy se do stávky kromě Sdružení amerických scénáristů zapojila také herecká odborová organizace SAG-AFTRA, je zábavní průmysl do značné míry ochromen.

Konflikt, jehož předmětem jsou nevyhovující platy ze strany streamovacích platforem a obavy z nahrazení filmových profesí novými technologiemi, navíc odstartoval řetězový efekt a nyní dopadá na podniky napříč takřka všemi odvětvími. Podle hlavního globálního stratéga Milkenova institutu Kevina Klowdena nesou tíhu stávky třeba provozovatelé stravovacích zařízení, dělníci, majitelé autopůjčoven i půjčoven nákladních automobilů. Zkrátka a dobře každý, kdo nějakým způsobem podporuje filmový průmysl.

„Všichni tito lidé, kteří poskytují podpůrné služby, díky nimž se produkce uskutečňuje, dostávají na frak,“ řekl Klowden listu Financial Times. „Postihlo to restaurace a cateringové společnosti, postihlo to dopravní společnosti, postihlo to svářeče, postihlo to lidi ze stavebnictví, postihlo to čistírny, postihlo to všechny druhy podniků,“ uvedl pro Yahoo Finance minulý měsíc s tím, že ačkoli se stávka soustředí v Los Angeles, dopady jsou cítit i ve městech, jako je New York, Atlanta či Chicago.





Horší, než se čekalo

O tom, jaké důsledky bude stávka na Hollywood mít, hovořili odborníci už dříve. Odhadovali však, že během prvních 100 dnů bude americká ekonomika postižena ,pouze‘ částkou ve výši tří miliard dolarů, tedy bezmála 68 miliardami korun.

Ztráty jsou větší i kvůli tomu, že obě skupiny začaly stávkovat takřka současně. A jejich kroky samozřejmě pocítí i samotní diváci. Hollywoodská studia totiž musela odložit celou řadu nových snímků, protože pravidla stávky zakazují hercům jejich propagaci. Opozdí se tak například druhá část úspěšného snímku Duna, další Spider-man nebo třetí díl komiksového Deadpoola. Zákaz se navíc týká rovněž účasti na slavnostních premiérách. Stávka se proto dotkne i tradičních událostí, jako jsou předávání cen Emmy či Comic-Con.

Ne všechny projekty jsou ale paralyzovány. Jak koncem července uvedl list Los Angeles Times, zelenou SAG-AFTRA uděluje některým nezávislým filmům a televizním pořadům, které nevznikají pod záštitou žádné ze společností ze svazu AMPTP, jenž zastupuje třeba Amazon, Disney, Netflix, Sony, Paramount nebo Warner Bros. I nadále tak například natáčí herci, jako jsou Matthew McConaughey, Anne Hathaway nebo Jenna Ortega.

Podporu stávky již vyjádřila celá řada hollywoodských hvězd. Nechybí mezi nimi třeba Margot Robbie, Meryl Streep či Dwayne Johnson.