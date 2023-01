Důvěřuj, ale prověřuj. Cenu v kamenných prodejnách oproti e-shopu porovnává většina Čechů, vyplývá z průzkumu

Nakupovat s rozmyslem patří momentálně k základní taktice každého spotřebitele, který chce ekonomickou krizi přečkat bez zbytečné finanční újmy. A jak ukazuje průzkum společností Acomware a Zásilkovna, aby většina nakupujících v obchodech utratila co nejméně, řídí se známým heslem: důvěřuj, ale prověřuj. Jinými slovy, přibývá těch, kteří přímo v kamenném obchodě ověřují a porovnávají ceny, za které stejný obchodník prodává zboží na internetu. K tomuto kroku se momentálně uchyluje 65 procent z více než tisíce respondentů, zatímco tři čtvrtiny zákazníků pak negativně hodnotí, když prodejna žádný e-shop nemá.

„To je opravdu vysoké číslo. Rozšíření kamenné prodejny o možnost online nákupu představuje pro mnohé firmy nejen nárůst tržeb, ale hlavně cestu k dlouhodobé péči o zákaznickou spokojenost a budování pozitivního vztahu s ním,“ uvádí šéf marketingové agentury Acomware David Vurma.

Souhru internetových a kamenných obchodů pak oceňuje více než 53 procent dotazovaných. Možnost ,osahat si‘ předem vybrané zboží přímo na prodejně pro ně v nákupním procesu hraje důležitou roli. A to v takové míře, že jsou na základě tohoto kroku schopní vybrané produkty nakonec zakoupit. Fyzicky osahat zboží naopak nepotřebuje třetina respondentů.

Zároveň však záleží na typu sortimentu – v segmentu velkých spotřebičů, nábytku, šperků a hodinek zůstávají lidé věrnější kamenným prodejnám. Zhruba 10 procent lidí si pak zakoupí produkty na doporučení prodavače, a to i za předpokladu, že tak původně učinit neplánovali.

Až 37 procent zákazníků přiznává, že ačkoli jdou cíleně obhlídnout zboží jednoho prodejce, nákup nakonec dokončí jinde. „Nejčastěji se to děje v segmentu chovatelských potřeb, spotřební elektroniky, malých spotřebičů a domácích potřeb,“ konstatuje Vurma. Sedmnáct procent respondentů dále prozrazuje, že návštěva kamenné prodejny jim přinejmenším pomáhá výběr zúžit.

Péče o zákazníky bude základ

V čem se valná většina zákazníků shodne, je, že jim vadí, když se ceny na e-shopu a v kamenné prodejně liší. Tento názor sdílí 81 procent Čechů, o dva procentní body více lidí pak není spokojeno, pakliže na internetovém obchodě prodejce nelze uplatnit věrnostní kartu. A téměř všichni dotazovaní, tedy přesněji 95 procent z nich, se vymezuje proti tomu, když nemohou zboží zakoupené online reklamovat v kamenné pobočce.

„Opět se ukazuje, že péče o zákazníka bude v následujících letech hrát hlavní roli, a to jak v online, tak i offline světě. Samotné firmy na to musejí reagovat co nejdříve. Pokud to neudělají, velice snadno jejich zákazníci zamíří ke konkurenci. Firmy stále významně podceňují komunikaci svých konkurenčních výhod v rámci budování vztahu se zákazníkem a často dávají přednost čistě výkonnostnímu pojetí marketingu, který však vytváří minimální vztah ke značce,“ říká Vurma.

A netýká se to jen prodejců. Stále více zákazníků vyžaduje rovněž větší pohodlí i v rámci doručovacích služeb. Například až 70 procentům respondentů vadilo, když jim chybí pobočka nebo výdejní místo v blízkosti jejich zaměstnání. „Proto je důležité neustále rozšiřovat a optimalizovat síť výdejních míst a být zákazníkovi co nejblíže. Velkou popularitu si v poslední době získávají automatické výdejní boxy, u kterých nejsou lidé omezení otevírací dobou,“ vysvětluje šéf marketingu ve společnosti Zásilkovna Milan Šmíd.

„V současné době jich v Česku máme téměř 3 700,“ dodává. Velkou roli pak hraje také rychlost doručení zboží, která je stěžejní pro 89 procent dotazovaných, kdežto cena za dopravu zboží je klíčová pro 96 procent respondentů.