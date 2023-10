Druhá akvizice v roce. Český poskytovatel cloudových systémů Mews kupuje amerického průvodce pro cestovatele Nomi

Český scaleup Mews, který ubytovacím zařízením poskytuje systém pro správu rezervací a řešení kompletního managementu, koupí amerického průvodce pro cestovatele Nomi. Ten partnerským hoteliérům nově pomůže personalizovat zážitky pro jejich hosty.

„Postavili jsme Nomi tak, aby přinášela radost a nadšení pro každého cestovatele. Těší nás, že v naší cestě můžeme pokračovat jako součást Mews,“ prohlásil spoluzakladatel Nomi Tim Drisdelle, který dříve pracoval jako inženýr společnosti Apple.

Americký průvodce pro cestovatele původem z Tennessee využívá prediktivní analytiku a umělou inteligenci. V úvahu bere třeba typ osobnosti každého uživatele, jeho preference, zájmy i potřeby. Hotelům pak poskytuje informace o zákaznících v reálném čase, což má ubytovacím zařízením pomoci lépe porozumět hostům, činit provozní rozhodnutí na základě dat a poskytovat jedinečné zážitky.





Z Prahy do New Yorku i Londýna

Pro Mews, který si klade za cíl personalizaci zážitků pro každého hosta, je to již druhá akvizice v tomto roce a celkem sedmá v řadě. Už dříve majetkově ovládl třeba společnosti jako Base7Booking, Cenium či Bizzon. Jako poslední přibyla firma Hotello.

„Jsem potěšen, že mohu přivítat Nomi do Mews rodiny. Přispěje to k plnění firemní mise, což je poskytovat personalizované a ojedinělé zážitky všem cestovatelům. Začíná tím další úroveň spolupráce s hoteliéry, v rámci které budeme schopni precizněji personalizovat pobyty hostů a vyhovět jejich potřebám a zájmům,“ komentuje zakladatel Mews Richard Valtr s tím, že akvizice Nomi byla řízena investiční odnoží Mews Ventures. Ta vznikla s cílem technologicky transformovat pohostinství.

Nápad na systémové řešení, které by umožnilo přijímat platby a řešit kompletní management hotelu včetně personálu, dostal Valtr v Praze v roce 2012. Od té doby se sídlo společnosti přesunulo do Amsterdamu a kanceláře se rozrostly třeba do Londýna či New Yorku. Zhruba polovina z 600 zaměstnanců však i nadále působí v tuzemské metropoli.

Aktivní v 70 zemích světa

Mews aktuálně využívají zhruba tři tisíce ubytovacích zařízení v 70 zemích světa. Nápad se navíc zalíbil i investorům. Hned v prvním investičním kole získal český startup šest milionů dolarů (tehdy asi 154,3 milionu korun) od fondu Nation, dalších 29 milionů dolarů (asi 665 milionů korun) mu nabídla skupina Battery Ventures.

V rámci posledního kola, jež se uskutečnilo koncem loňského roku, pak Mews obdržel 185 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 4,3 miliardy korun). Složily se na něj třeba investiční společnosti Kinnevik, Goldman Sachs Asset Management a Orbit Capital.

„Naším posláním je transformovat odvětví pohostinství pomocí cloudových řešení do podoby, která je přínosnější pro všechny strany. Nová série investic umožní našemu týmu urychlit ambiciózní plány v oblasti produktu a vývoje a pokračovat v mezinárodní expanzi. Také si díky ní zajistíme další spolupráci s nejprogresivnějšími majiteli a provozovateli hotelů na světě,“ uvedl v prosinci v návaznosti na rekordní investici Valtr.

Rostoucí zájem o službu se následně odrazil také na příjmech společnosti, které se koncem minulého roku meziročně zvýšily o více než 174 procent. Hrubý objem plateb přes Mews Payments pak rostl o 227 procent na 2,3 miliardy dolarů (tehdy zhruba 52 miliard korun).