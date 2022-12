Ingenuity se chystá vylétnout z Jezera. Na náročné cestě po Marsu doprovodí rover Perseverance

Helikoptéra Ingenuity vyrazí na svoji dosud nejnáročnější misi. Stroj začne létat nad kopci, které obklopují jeho současnou lokalitu na rudé planetě. Spolu s roverem Perseverance se nyní nachází na dně kráteru zvaného Jezero, podle plánů vědců NASA by se z něj ale obě zařízení měla brzy dostat ven.

Aby Ginny, jak se malému dronu přezdívá, náročnou navigaci v průběhu stoupání zvládla, musel její software podstoupit několik upgradů. „Až do tohoto bodu žila Ingenuity v přesvědčení, že Mars je úplně plochý. Teprve nyní s nejnovějšími aktualizacemi softwaru jsme jí schopni říci, že na planetě jsou ve skutečnosti i nějaké kopce,“ řekl BBC hlavní pilot mise Håvard Grip.

Ginny se v roce 2021 zapsala do historie tím, že se stala vůbec prvním člověkem zkonstruovaným strojem, který zvládl motorový let na jiné planetě. Šlo o poměrně jednoduchý manévr, při němž dron vzlétl kolmo nahoru do výšky pouhých tří metrů. K ověření funkčnosti jeho technologie to však bohatě stačilo. Podobných, ba dokonce ještě mnohem náročnějších letů od té doby stihla absolvovat už pětatřicet.

Ingenuity získala mnoho nových úkolů

Ačkoliv NASA původně s dronem příliš nepočítala, jeho výkony byly natolik působivé, že se nakonec vědci rozhodli začít jeho služeb využívat mnohem více. Průzkumný vrtulník tedy nyní podporuje rover Perseverance tím, že důkladně zkoumá povrch na Marsu, což pomáhá roveru i jeho ,řidičům‘ na Zemi vybrat tu nejlepší možnou cestu k dalším přesunům.

Dron ale neslouží pouze k průzkumu, pořizuje také letecké snímky skalních útvarů z různých úhlů, takže vědci poté mohou vytvářet jejich 3D modely pro další výzkum. V budoucnu pak budou úkoly pro Ingenuity ještě mnohem náročnější. Jakmile totiž Perseverance nasbírá potřebné vzorky hornin, obě zařízení spolu zamíří na 40 metrů vysoká ložiska prastaré říční delty, aby se vzápětí vydaly až k okraji kráteru Jezero.

Provedení potřebných navigačních úprav na členitém povrchu vrtulníku umožní nově nainstalovaný software. Ten by měl zároveň pomoci s vyřešením dalšího zásadního problému – nebezpečnými kameny na zemi v místě přistání. V současné době totiž inženýři z NASA bezpečnou plochu vybírají pouze na základě analýzy satelitních snímků, což nebývá vždy zcela spolehlivé. Úkolem Ginny tedy bude, aby si vhodnost místa pro přistání důkladně ověřovala sám.

„Je opravdu těžké najít na orbitálních snímcích malé kameny, obzvláště pak v kopcích. Právě zde přichází na řadu další funkce Ingenuity. Dron se těsně před přistáním může podívat na zem a zjistit, kde jsou skály a jak se jim můžeme vyhnout,“ vysvětlil Grip.

Na obloze Marsu už dron strávil hodinu

Hlavní pilot Ingenuity si vede deník, do něhož zaznamenává všechny jeho lety. Už teď mu v něm ovšem došlo volné místo. „Chtěli jsme s ním letět jen pětkrát. Říkali jsme si ale, že kniha s pouhými pěti stránkami bude vypadat příliš hloupě. Dali jsme tam tedy spoustu stran navíc, aby to skutečnou knihu alespoň připomínalo. Nyní ovšem Ingenuity uskutečnila už svůj šestatřicátý let, který shodou okolností také znamenal, že dron už strávil na obloze Marsu celou hodinu,“ doplnil Grip.

Přesné datum dalšího Ginnyna dobrodružství zatím známé není. Konečné rozhodnutí záleží na mnoha okolnostech, povětrnostními podmínkami počínaje, dokonalým technickým stavem konče.