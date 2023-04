Dříve opovrhovaný MAX je opět v kurzu. Boeing se dušuje, že do dvou let vrátí jeho produkci na předcovidová čísla

Není to tak dávno, co nad ním řada lidí lámala hůl. Tři roky nazpět byl Boeing 737 MAX nejznámějším letadlem na světě, který plnil novinové titulky div ne každý den – v negativním slova smyslu. Za vše mohly dvě jeho fatální nehody z let 2018 a 2019, při nichž zahynulo všech 346 lidí na palubě. Nehody, které se udály vesměs jen proto, že se americký výrobce letecké techniky, omámen vidinou tučného zisku, snažil uspíšit uvedení inkriminovaného stroje na trh a porušil při tom řadu bezpečnostních zásad. Ty spočívaly především v nedostatečném vysvětlení fungování některých softwarových prvků (nechvalně známý systém MCAS, který automaticky tlačil příď letounu směrem dolů, pakliže hrozilo překročení takzvaného kritického úhlu náběhu, kdy stroj naopak stoupá pod příliš strmým úhlem), jež MAXy odlišovaly od jiných ,sedm tři sedmiček‘.

Celá kauza, která způsobila i nejdelší odstávku jednoho konkrétního typu v dějinách letectví, měla pochopitelně řadu soudních doher. V rámci některých byla Boeingu vyměřena pokuta – s Komisí pro kontrolu cenných papírů Spojených států se společnost dohodla na 200milionovém odškodnění za klamání investorů –, jiné trvají dodnes. Řada lidí se svého času dušovala, že na palubu MAXů již nikdy nenasedne. Ovšem historie opět dokázala, že čas je nejlepší lék na všechno. Letouny už opět létají po celém světě a jejich flotila se neustále zvyšuje. A bude se zvyšovat i v příštích letech, neboť výrobce chystá významné navýšení jejich produkce.

Ačkoliv se zatím nejedná o žádné oficiální zprávy, agentura Reuters přišla s tvrzením, že podle jejích zdrojů obeznámených se situací hodlá firma v roce 2025 vyrábět 52 těchto strojů měsíčně, tedy o 21 kusů víc, než jak je tomu nyní. Takto vysoký objem přitom naposledy produkovala před čtyřmi lety, když měly MAXy na kontě zatím ,jen‘ jedno letecké neštěstí a kdy označení covid-19 ještě nikdo na světě neznal.

Airbus získává náskok

Vedení Boeingu informace Reuters oficiálně nepotvrdilo, její žádost o komentář zanechalo bez odezvy. Faktem nicméně je, že viceprezident společnosti Stan Deal se již v březnu nechal bez dalších konkretizací slyšet, že k navýšení produkce MAXů dojde „velmi brzy“.

Dosažení vytyčeného cíle je podle analytiků pro Boeing naprosto klíčové. Tedy za předpokladu, že má být zachován duopol, který Američané spolu se svým evropským konkurentem v podobě Airbusu na trhu v průběhu uplynulých dekád vybudovali. Dvaapadesát nových strojů měsíčně by jim v segmentu úzkotrupých letounů zajišťovalo zhruba čtyřicetiprocentní podíl – to proto, že podle managementu druhé zmíněné společnosti bude Airbus do roku 2026 schopen vyrábět až 75 letadel A321neo, tedy přímého rivala strojů 737 MAX, měsíčně. Pomoci mu k tomu má mimo jiné i chystaná nová továrna v Číně.

Ovšem i tak někteří pochybují, že bude avizované úsilí Boeingu stačit. „Boeing aktuálně nedisponuje plány dostat se nad 52 kusů (MAXů měsíčně) a na tom se pravděpodobně nic nezmění ani v budoucnu. Co se Airbusu týče, ano, ten se na 75 letadel dostane. Je jen otázkou kdy a vděčí za to prodejní síle A321neo,“ cituje Reuters analytika z poradenské společnosti AeroDynamic Advisories Richarda Aboulafiu.

Jeden v červených číslech, druhý naopak v černých

Že je o MAXy mezi zákazníky zájem, potvrzuje třeba únorová obří objednávka letecké společnosti Air India, která se zavázala nakoupit od Boeingu 190 kusů těchto ,sedm tři sedmiček‘ (plus dalších dvacet strojů). O významnosti obchodu, který se stal třetím největším ve více než stoleté historii amerického výrobce, svědčí mimo jiné fakt, že jej oznámil sám prezident USA Joe Biden poté, co si telefonoval s indickým premiérem Naréndrou Módím.

Ještě koncem loňska pak Boeing ,udal‘ dalších sto MAXů – tentokrát domácímu dopravci United Airlines –, díky čemuž se jeho celkový počet objednávek v segmentu dopravních letadel dostal na hranici 808 kusů. To je o 273 strojů víc, než jak tomu bylo v roce 2021. Také některé finanční ukazatele byly o něco lepší než předloni. Společnost utržila 66,6 miliardy dolarů (přes 1,5 bilionu korun), čistá ztráta se však navýšila na hodnotu 5,1 miliardy (zhruba 115,3 miliardy korun).

Ještě lepší čísla nicméně vykázal Airbus, který nejenže dodá společnosti Air India v rámci své vlastní zakázky více letadel než Boeing (celkem 250 kusů, z nichž hned 210 budou představovat letouny z rodiny A320neo), ale který předčil Američany i v celkovém počtu objednávek za daný rok. Jeho obchodní zástupci totiž vloni uzavřeli kontrakty na 808 komerčních letounů, což firmě pomohlo k zajištění příjmů ve výši 58,8 miliardy eur (přibližně 1,42 bilionu korun) a 5,6miliardovému (135,1 miliardy korun) zisku před zdaněním a úroky.