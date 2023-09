Dovolená za 12 mega? Po covidu lidé častěji cestují privátními lety a více odpočívají, tvrdí šéf luxusní cestovní kanceláře Exclusive Tours David

Do firmy jste nastoupil během pandemie covidu. Co všechno toto období změnilo?

Covid změnil velkou spoustu věcí, a to především v oblasti nákupního chování. Klienti se například naučili mnohem více cestovat pomocí soukromých letů, protože v této době se mnoho klasických spojů rušilo. Cesta private jetem byla tedy asi jedinou spolehlivou možností, jak se někam dostat. Kromě toho si navíc lidé vybírali destinace až na poslední chvíli. Většinou totiž čekali, jak se v dané lokalitě vyvine situace okolo covidu, a kvůli tomu objednávali zájezdy měsíc či maximálně dva dopředu. Postupně se to ale vrací do normálu, nyní už máme objednané zájezdy i na příští léto.

Proměnily se nějak destinace, do nichž klienti míří?

Dříve byly ve velké oblibě asijské destinace, které byly ale během covidu v podstatě nedostupné. Namísto toho si tedy klienti oblíbili Maledivy. Do nich bylo možné cestovat díky tomu, že tam lidé tráví dovolenou v uzavřeném rezortu, což omezovalo šíření nemoci.





V minulosti také klienti častěji jezdili na poznávací cesty, kde se dělaly složitější itineráře s návštěvou několika zemí. V současnosti je ale mnohem větší zájem o odpočinkové destinace, kde se lidé chtějí zbavit stresu. Dovolené u moře tedy nyní tvoří zhruba 70 procent našich zájezdů. Na podzim a na jaře jsou oblíbené hlavně exotické destinace, kde vedou zmíněné Maledivy, Seychely a Mauricius. V poslední době navíc znovu ožívá Indonésie, a to hlavně díky přibývajícím leteckým spojům.

Jak je to se zájezdy do Evropy?

Evropa je velmi populární hlavně přes léto. Týká se to především destinací u Středozemního moře, jako je Řecko, Francie nebo Chorvatsko. Asi největší zájem je o Sardinii, ale i o další lokality napříč celou Itálií. V zimě jsou zase velmi oblíbená luxusní lyžařská střediska ve Francii či ve Švýcarsku. Od covidu je naopak trochu v útlumu Severní Amerika, kde nyní plánujeme hlavně poznávací cesty po západním či východním pobřeží, návštěvu kanadských národních parků nebo rybaření či lovení v divočině. Na velkém vzestupu je poslední dobou také Kostarika.

Jak probíhá proces shánění jednotlivých partnerů a ubytování?

Zakládáme si na tom, že neposíláme klienty někam, kde to nemáme sami odzkoušené nebo kde nemáme na místě stoprocentně důvěryhodné partnery. Jsme proto součástí několika profesních skupin, v nichž se sdružují poskytovatelé luxusních služeb v cestovním ruchu. Je to tedy prověřený systém vzájemně spolupracujících firem.

Kromě toho se spoléháme i na zkušenosti našich vlastních zaměstnanců. Většina z nich jsou takzvaní travel designéři, kteří cestují po celém světě a osobně navštěvují dané rezorty. Tyto cesty většinou organizují naši partneři nebo hotelové řetězce. Je jim totiž jasné, že díky osobní zkušenosti se místo mnohem snáze prodá, neboť žádné fotky ani videa vám nedají celkový obrázek daného rezortu. Rádi si jej tedy důkladně projdeme, zažijeme v něm východ slunce a podíváme se do všech míst. Díky tomu poté snáze vysvětlíme klientovi, co ho na místě čeká.

Sehnat jachtu už na další den? Není problém

Jak postupujete při plánování dovolené v nějaké exotické destinaci?

Nejprve hledáme partnera v rámci zmíněných profesních sítí, takto máme pokrytou celou zeměkouli. Náš partner následně ručí za to, že všechny služby na místě proběhnou korektně. Nebývá s tím problém, protože tyto firmy mají vždy velmi pozitivní reference a v dané lokalitě už odbavily mnoho spokojených zákazníků. Pouze ve výjimečných případech se stává, že nás nějaký požadavek zaskočí. Vzpomínám si třeba na klienta, pro nějž jsme zajišťovali plavbu v jaderné ponorce.

O jak podrobné naplánovaní své dovolené mají lidé zájem?

Vždy to záleží na přání daného klienta, protože každý člověk má jiné představy a požadavky. Pokud chce tedy zákazník zařídit všechno na klíč a o nic se nestarat, jsme schopni mu naplánovat minutový itinerář. Týká se to třeba rezervací v restauracích, které zarezervovat nejde, nebo jsme schopni zajistit vstupenky na vyprodaná představení, koncerty či fotbalové zápasy.

Klienti ale často chtějí mít i volnost, a potom by podrobně naplánovaný itinerář nedával smysl. S našimi zákazníky jsme každopádně během cesty téměř nepřetržitě v kontaktu, takže nás seženou bez ohledu na jakýkoliv časový posun. Díky tomu jsme schopni jim přímo na místě zajistit to, co je zrovna napadne. Třeba nedávno jsme měli klienta na Sardinii, který chtěl zařídit dvoudenní cestu na jachtě hned na další den, což jsme bez problémů zvládli.

Jak se s lidmi domlouváte na konkrétní podobě jejich dovolené?

Naši zákazníci jsou časově hodně vytížení, takže většinou probíhá komunikace vzdáleně. Pokud ale mají čas a chuť, rádi je uvítáme v našich kancelářích, protože pak je celý proces mnohem snazší. Můžeme jim totiž ukázat fotky a videa a probrat to s nimi mnohem detailněji. Poté, co si ujasníme jejich požadavky, připravíme několik variant dovolené, a to včetně letenek nebo private jetů. Následně už to jen doladíme, abychom se co nejvíce trefili do jejich přání.

Klientům většinou dáváme na výběr i z několika různých možností ubytování, případně z několika typů pokojů v daném resortu. V tom právě využíváme naši vlastní zkušenost, protože nějaký pokoj má výhody, jako třeba lepší výhled nebo vlastní bazén. Klient má navíc jistotu, že to, co mu nabízíme, je skutečně perfektní a přesně pro něj.

Kolik lidí vašich služeb využívá opakovaně?

Klienti se k nám velmi rádi vracejí, mnozí z nich dokonce našich služeb využívají už více než 10 let a jezdí s námi pravidelně několikrát ročně. Za to jsme samozřejmě velmi rádi a děláme maximum pro to, aby se k nám lidé vraceli zpátky.

Pro speciální kabelku až do Singapuru

Jaká je přibližná cena luxusní dovolené?

Průměrná cena za dovolenou, které se průměrně účastní zhruba dvě a půl osoby, dosahuje okolo 550 tisíc korun. Zajišťovali jsme ale i desetidenní zájezd na Maledivy do velmi luxusního resortu, kam letěl klient se svou rodinou a známými private jetem z Prahy. Cena této dovolené dosáhla více než 12 milionů korun, což z ní udělalo náš vůbec nejdražší zájezd. Velmi drahé jsou také pronájmy luxusních jachet nebo velkých vil s mnoha ložnicemi, kde se cena za čtrnáctidenní pobyt pohybuje v řádech vyšších jednotek milionů korun.

Roste i po skončení pandemie covidu zájem o soukromé lety?

Ano, letos už jsme ohledně private jetů na čísle, které jsme měli loni za celý rok. Největší sezóna exotických zájezdů navíc přijde až teď na podzim, takže množství soukromých letů ještě určitě vzroste.

Jaké netradiční požadavky jste ještě museli vyřizovat?

Například jsme přepravovali private jetem výstavního psa na soutěžní přehlídku, nebo jsme pro naše klienty zajišťovali prestižní místo na sumo zápasech. Napadá mě i to, jak jsme poslali našeho zaměstnance do Singapuru, aby tam pro zákaznici koupil speciální kabelku z extrémně limitované edice. Moc pěkný pak byl i letošní požadavek na naplánování dobrodružné cesty do amazonského deštného pralesa včetně rybaření.

Jak dlouho zhruba trvá naplánování jedné dovolené?

Průměrně je to zhruba 14 dnů. Mnohé zakázky jsou sice vyřešené za dva dny, naplánovaní dlouhých itinerářových cest ale většinou trvá podstatně déle. Zařizovali jsme třeba 35denní cestu kolem světa, a to včetně všech přeletů, ubytování, výletů a průvodců. U klasických pobytů to většinou bývá rychlé, protože máme nasmlouvané hotely a už jen ověřujeme kapacity a aktuální ceny. Někdy navíc celý proces prodlužují i klienti, kteří bývají velmi vytížení a nemají čas reagovat na naše zprávy.

V plánu je expanze do zahraničí

Snaží se lidé za současné nepříznivé ekonomické situace šetřit?

Asi to úplně nesouvisí s ekonomickou situací. Naši klienti jsou většinou velmi úspěšní obchodníci, ale stejně za vámi nikdo nepřijde s bianco šekem. Obzvláště lidé, kteří s námi nemají předchozí zkušenost, jsou někdy velmi opatrní na cenotvorbu a mají tendenci částky kontrolovat i jinde. Někdy je to opravdu zábavné, když se třeba na dovolené za milion řeší náklady za deset tisíc.

Žádný pokles poptávky jste tedy nezaznamenali?

Zaznamenali jsme pokles poptávky v druhé půlce loňského roku, což bylo způsobené hlavně energetickou krizí. V celém průmyslu totiž dlouho panovala obrovská nejistota, kvůli níž byli klienti ve stresu a neměli na dovolenou náladu. V současnosti už se ale vše vrátilo zpátky k normálu a žádné problémy nevnímáme.

Dokážete vyřešit, pokud chtějí klienti přesunout termín dovolené?

Už v době covidu se nám povedlo zajistit to, abychom úplně všechny zaplacené dovolené přeplánovali a posunuli, takže žádný klient o nic nepřišel. Na to jsme opravdu velmi pyšní. V rámci odvětví luxusního cestování jsou každopádně všichni naši partneři mnohem flexibilnější ve vzájemných dohodách. Když chce tedy někdo změnit termín své dovolené, v 99 procentech případů to není problém. Komplikace bývají pouze se změnou letenek.

Kolika lidem už jste letos naplánovali jejich dovolenou?

Každý rok odbavíme nižší stovky klientů.

Plánujete v budoucnu expandovat i do zahraničí?

V současnosti se hodně soustředíme na český a slovenský trh. Původně jsme měli připravenou expanzi na Ukrajinu, kde jsme cítili obrovskou příležitost, ale situace se tam bohužel změnila. Nyní se tedy připravujeme na rozšíření našich služeb pro anglicky a německy mluvící klientelu, protože vidíme, že jsme velmi konkurenceschopní vůči západním cestovním kancelářím. Už na to máme připravené i naše zaměstnance, kteří plynule ovládají několik jazyků. Rádi bychom se na tyto trhy zaměřili už příští rok.