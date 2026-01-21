Už i Evropa se dočkala. Amazon začal v Británii testovat doručování balíků drony

Obří konkurence na trhu doručovacích služeb neustále nutí technologické firmy z celého světa přicházet s novými způsoby toho, jak zajistit, aby zákazník objednané zboží obdržel co nejrychleji a ideálně takříkajíc přímo před nos. K nejpokrokovějším z nich patří v daném ohledu americký Amazon, který ve vybraných lokalitách v USA již nějaký čas nabízí možnost dodání zásilky pomocí dronů. A protože jeho vedení vidí v tomto způsobu dopravy budoucnost, hodlá ji přirozeně rozšířit i na ostatní trhy.
Další „na ráně“ by přitom mohla být Evropa, respektive Velká Británie. Právě tam totiž firma zakladatele Jeffa Bezose minulý týden zahájila testovací provoz těchto bezpilotních prostředků. Konkrétně se tak stalo ve městě Darlington na severovýchodě Anglie, kde společnost provozuje rozsáhlé distribuční centrum – právě z něj mají tato malá létající zařízení startovat.
„Zahájení letů v Darlingtonu představuje důležitý milník v zavedení doručování dronů do Spojeného království. Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou, úzce jsme spolupracovali s městskou radou Darlingtonu i britským Úřadem pro civilní letectví,“ cituje BBC viceprezidenta dceřiné společnosti Amazonu Prime Air Davida Carbona s tím, že pro běžné zákazníky služba zatím dostupná nebude, neboť je nejprve zapotřebí ověřit funkčnost a bezpečnost všech používaných technologií.
Hluk jako u běžné dodávky
K testovacím letům bude Amazon používat své nejmodernější drony typu MK30. Podle společnosti je jejich velkou výhodou především fakt, že disponují sofistikovanou technologií pro vyhýbání se překážkám, a to včetně větších objektů, jako jsou lidé či domácí mazlíčci, ale i těch menších typu prádelních šňůr.
Kamery na dronech během letu nepřetržitě monitorují okolní vzdušný prostor a určují, zda je nutný úhybný manévr, aby se zabránilo jakékoliv kolizi. Technologie využívá i sofistikované modely strojového učení, které jsou vyškoleny k rozpoznávání celé řady různých objektů.
Další velkou výhodou MK30 má být rovněž fakt, že dron je stejně tichý jako průměrná dodávka. Ostatně, právě snížení hluku bylo pro vývojový tým Amazonu jednou z hlavních priorit – výzkumníci postupně testovali různé konstrukce vrtulí, než našli tu nejtišší, která je ale zároveň dostatečně výkonná.
Drony doručí tisíce různých položek
Pokud probíhající testy dopadnou dobře a drony zvládnou létání i přistávání bez komplikací, mělo by ke zkušebnímu doručování pro první běžné zákazníky dojít už letos. Konkrétně vedení Amazonu předběžně hovoří o druhé polovině roku.
„Po spuštění služby se naši zákazníci Prime s bydlištěm v dané oblasti budou moci přihlásit k doručování s pomocí dronů. Následně si budou moci vybrat z tisíců druhů zboží, od kosmetických produktů přes kancelářské potřeby až po menší technologická zařízení. Maximální váha zásilky bude asi 2,3 kilogramu, přičemž k doručení by mělo dojít za méně než dvě hodiny od odeslání objednávky,“ uvádí společnost v tiskové zprávě.
Management Amazonu pochopitelně počítá s tím, že pokud se testovací provoz vydaří, mohla by se služba rozšířit rovněž do dalších lokalit ve Velké Británii, potažmo i jinde po světě. „Těšíme se, až ukážeme, jak tato inovativní technologie může sloužit našim zákazníkům, a zároveň zachovat nejvyšší bezpečnostní standardy,“ uzavírá David Carbon.