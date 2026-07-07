Trump se konečně proletěl v „novém“ Air Force One. Náklady na přestavbu darovaného stroje budí rozpaky

O to, aby Spojené státy získaly nový prezidentský speciál, usiloval Trump už během svého prvního funkčního období. Společnost Boeing, která inkriminovaná letadla, obecně známá jako Air Force One, vyrábí, se ale v posledních letech potýkala se závažnými problémy, jež se podepsaly i na výrazném zpoždění termínu dodávky tohoto výjimečného stroje.
Přesto se nyní republikánskému politikovi dlouholetý sen konečně splnil, když se ve středu 1. července podle Business Insideru poprvé proletěl na palubě „nového“ prezidentského letounu VC-25B Bridge. Ony uvozovky jsou přitom namístě, protože jak již bylo řečeno, jedná se ve skutečnosti o stroj z roku 2012, který v minulosti používala katarská královská rodina. Nadšení samotného Trumpa to ale nijak nezmírnilo, hlava USA jej označila za „nejlepší letadlo, jaké kdy bylo postaveno“.
Starý Air Force One sloužil 35 let
Dosud používaný speciál (dodaný v počtu dvou kusů) je upraveným Boeingem 747–200B s označením VC-25A. Do provozu se dostal už v roce 1991 za vlády prezidenta George H. W. Bushe, na délku měří zhruba 71 metrů a má takřka 60metrové rozpětí křídel. Kapacita tohoto stroje je 76 cestujících a 26 členů posádky, jeho maximální rychlost činí 1 014 kilometrů za hodinu a bez doplnění paliva dokáže uletět přibližně 12 600 kilometrů.
Zvenku letadlo poutá především svým tradičním modrobílým nátěrem, který vychází z designu od první dámy Spojených států Jacqueline Kennedyové. Manželka zastřeleného prezidenta Johna F. Kennedyho je pak zodpovědná i za to, že se na stroji objevuje nápis „Spojené státy americké“ a vlajka USA.
Co se týče interiéru starého Air Force One, ten zůstal po celou dobu provozu z velké části stejný. Došlo v podstatě jen k výměně některých kusů nábytku a dekorací, kdy například konferenční místnost za prezidenta Billa Clintona měla hnědé kožené židle, zatímco Barack Obama zvolil tmavší odstín. Béžové stěny a dřevěné obložení letadla se však za 35 let prakticky nezměnily.
Přestavba možná až za miliardu dolarů
Protože bylo už delší dobu jasné, že se stroje VC-25A pomalu blíží ke konci své životnosti, dostal Boeing od vlády zakázku na sestrojení jejich nástupce. Nová letadla VC-25B za zhruba 3,9 miliardy dolarů (asi 82 miliard korun) měla být původně dodána už předloni, kvůli mnoha problémům to ale nyní vypadá, že se do provozu dostanou zhruba až za dva roky.
Právě z toho důvodu se Trump před lety rozhodl, že zkusí najít letadlo, které by mohl začít využívat už teď. A to se mu díky Katarcům skutečně povedlo. Darovaný stroj 747–8i měl hodnotu přibližně 400 milionů dolarů (téměř 8,5 miliardy korun) a ještě předtím, než mohl, již pod označením VC-25B Bridge, začít převážet prezidenta Spojených států, musel projít náročnou a také nákladnou přestavbou.
Její cena nyní ale budí značné kontroverze, protože ji vláda odmítla zveřejnit. Zatímco ministr amerického letectva Troy E. Meink loni v červnu řekl, že úpravy nového Air Force One budou stát méně než (dalších) 400 milionů dolarů, někteří zákonodárci vyjádřili obavy, že by to mohlo daňové poplatníky vyjít dokonce až na jednu miliardu (zhruba 21 miliard korun).
Zlatá světla a polohovací masážní křesla
Ačkoliv je nový Air Force One ve skutečnosti přinejlepším zánovní, stále se jedná o mimořádný stroj, který je větší a luxusnější než jeho předchůdce. Kromě toho má navíc asi o 1 700 kilometrů delší dolet, o zhruba 50 kilometrů za hodinu vyšší maximální rychlost a na jeden let vypustí do ovzduší o přibližně 16 tun oxidu uhličitého méně.
Zvenku letadlo zaujme především svým odlišným nátěrem, který využívá barev na vlajce USA – tedy červené, bílé a tmavě modré. S tímto návrhem před lety přišel sám Trump, letectvo ho ale zpočátku odmítalo, protože podle závěrů tepelné studie by tmavší odstín barvy vyžadoval další testování, aby se předešlo problémům s přehříváním.
Nakonec si každopádně prezident prosadil svou, a na základě jeho pokynů byl upraven rovněž design vlajky na ocasní ploše. „Jak víte, vždycky jsme používali rovný malý nudlový tvar, což se mi nikdy nelíbilo. Teď ale máme krásnou vlnitou vlajku, a hrdě s ní máváme, protože se naší zemi daří tak dobře,“ prohlásil o novém designu šéf Bílého domu.
Proměny doznal též interiér letadla, který je vybaven zlatými svítilnami, polohovacími masážními křesly a lesklými povrchy. Nachází se v něm také jedna ložnice s vlastní koupelnou včetně sprchového koutu, společenská místnost s pohovkami a soukromé kancelářské prostory. „Je to nejluxusnější letadlo na světě,“ uzavřel americký prezident.