DHL testuje nový způsob námořní přepravy. Zboží mezi Evropou a USA mají vozit trimarany poháněné větrem

Jde o takzvané trimarany, tedy lodě se třemi trupy o délce přibližně 67 metrů, přičemž každá z nich dokáže přepravit až 415 tun nákladu. To je zhruba pětkrát více než kapacita letadla, ale stále výrazně méně, než zvládne kontejnerový trajekt.
Snížit hmotnost plavidla má pomoci konstrukce z hliníku, díky čemuž mohou trimarany dosáhnout rychlosti kolem 14 uzlů, tedy přibližně 26 kilometrů za hodinu, uvedl spoluzakladatel Vely Michaël Fernandez-Ferri. „Je to v podstatě gigantická plachetnice, která ke svému pohonu využívá pouze vítr,“ dodal pro deník The Wall Street Journal.
Kromě něj stojí za projektem i známé jméno ze světa sportu. Velu totiž pomohl založit také profesionální jachtař François Gabart, kterého Fernandez-Ferri označil za „Michaela Jordana jachtingu“. Gabart totiž v roce 2017 vytvořil rekord, když sólovou plavbu kolem světa dokončil za méně než 43 dní.
Optimalizované trasy
Na rozdíl od běžných kontejnerových lodí plujících po pevných trasách budou trimarany francouzské firmy optimalizovat své cesty podle směru větru a aktuálních podmínek. Přeprava tak nebude probíhat v přímé linii, ale podle nejvýhodnějších větrných proudů, což samozřejmě dobu celé plavby prodlouží. A tak zatímco běžná kontejnerová loď zvládne celou štaci za zhruba devět dní a letadlo přibližně za osm hodin, trimaranu může přeplutí Atlantiku trvat klidně i dva týdny.
V čem tedy tkví ona hlavní výhoda? Výhoda „větrného pohonu“ se může naplno projevit třeba ve chvíli, kdy na trzích dojde k výraznému období růstu cen ropy – což je s ohledem na konflikt na Blízkém východě aktuálně velice silný argument.
Dalším nezpochybnitelným pozitivem je ekologičnost nového plavidla. Podle informací Vely by totiž její trimarany měly ve srovnání s konvenční námořní přepravou snížit emise skleníkových plynů v závislosti na konkrétní trase až o 90 procent. A pokud jde o srovnání s dopravou leteckou, zde je rozdíl ještě větší, konkrétně 99procentní.
První zásilky v roce 2027
Podle DHL není cílem stávající přepravní síť trimarany nahradit, ale nabídnout doplněk ke klasické nákladní dopravě, zejména pro zákazníky hledající nižší uhlíkovou stopu přepravy. „Ačkoli to není zamýšleno jako náhrada konvenční námořní ani letecké přepravy, tento přístup může sloužit jako alternativní možnost pro specifické trasy a typy zásilek. Očekává se poptávka v odvětvích, jako jsou vědy o životě a luxusní a spotřební zboží. Hlavním cílem je rozšířit škálu přepravních možností dostupných našim zákazníkům a umožnit jim volit řešení, která nejlépe odpovídají jejich prioritám,“ sdělila redakci Euro.cz mluvčí DHL Global Forwarding Ann-Christine Gräberová.
První komerční zásilky na transatlantické trase jsou plánovány na rok 2027. Vedle nákladu DHL mají lodě přepravovat i zboží dalších společností, které si na plavidlech Vely rezervují kapacitu – mezi první oznámené partnery patří například japonská farmaceutická firma Takeda. Samotná plavidla jsou zatím ve výstavbě, přičemž vedení Vely počítá s tím, že do konce dekády bude provozovat flotilu pěti trimaranů a postupně se dostane na frekvenci přibližně jedné plavby týdně.