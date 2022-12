Den dětí patří oslavám našich potomků. Slaví se celosvětově, ale v různých termínech

Co je Den dětí?

Na Mezinárodní den dětí si připomínáme důležitost našich potomků a to, že rodina by měla být vždy na prvním místě. Cílem Dne dětí je udělat dětem radost a věnovat jim pozornost. Tradičně se pak v tento den pořádají různé společenské akce věnované dětem (strašidelný les, pohádkové představení, vědomostní soutěže, sportovní aktivity atd.).

Děti také dostávají různé sladkosti, dárečky, oblíbené dobroty nebo se s nimi rodiče vydávají na nějaký pěkný výlet – například do zoologické zahrady, na hrad nebo do cirkusu. Krásné akce pro děti se organizují i v malých obcích a na venkově.

V neposlední řadě má Den dětí ještě jeden důležitý význam, který byl prvotním podnětem k jeho založení – má upozornit širokou veřejnost na důležitost práv, svobod a potřeb všech dětí na světě.

Historie Dne dětí

Za první Den dětí v historii můžeme považovat druhou červnovou neděli roku 1857 (Massachusetts, USA), kdy reverend Charles Leonard odsloužil speciální mši za děti. Tento den si nejprve vysloužil označení „Den růže“, později byl změněn na „Den květin“. Až později se ustálil jako Den dětí.

Další zmínku o oslavě Dne dětí najdeme v Turecku, kde místní ochránce národních práv Mustafa Kemal v roce 1920 prohlásil, že nezbytnou součástí budování a rozvoje nového státu jsou právě děti. Den dětí byl v Turecku ustanoven na 23. duben, slaví se tak dodnes a dokonce je tureckým státním svátkem.

Masové vybíjení žen a dětí v Lidicích roku 1942 zavdalo podnět Mezinárodní demokratické federaci žen, která se roku 1949 rozhodla vyhlásit datum 1. června jako „Den pro ochranu dětí“. Rok po vyhlášení se tento svátek začal slavit a tradice přetrvala až dodnes. Některé státy převzaly termín oslav 1. června (podobně jako Česká republika, tehdy Československo), jiné se rozhodly pro vlastní datum.

Název svátku se také postupně měnil, někde se mu říká Mezinárodní den dětí, u nás v současné době třeba jen Den dětí. Podíváme-li se do anglicky mluvících zemí, říkají mu obvykle Children’s Day. V překladu by to znamenalo „dětský den“.

OSN v roce 1954 vyhlásila na popud Mezinárodní unie pro péči o dítě tzv. Světový den dětí (Universal Children's Day), který připadá na 20. listopadu. Dne 20. listopadu byla v roce 1959 přijata Deklarace o právech dítěte a v roce 1989 Úmluva o právech dítěte. Valné shromáždění OSN navíc všem státům doporučilo, aby oslavovaly Den dětí ve stejném termínu. Jen některé země se ale po vzoru OSN rozhodly pro 20. listopad.

Svátků, které nějakým způsobem upozorňují na práva a důležitost dětí, je v dnešní době mnohem více. Ve světě se můžete setkat například s těmito:

Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese,

Mezinárodní den za odstranění práce dětí,

Den afrického dítěte,

Mezinárodní den mládeže,

Mezinárodní den ztracených dětí,

Den nenarozeného dítěte.

Den dětí 2023: kdy se slaví?

Tradiční datum oslavy Dne dětí, které činí pro tento rok 1. června 2023, převzala po vzoru Mezinárodní demokratické federace žen Česká republika, Slovensko a některé z dalších zemí bývalého východního bloku. Některé státy se ale rozhodly pro jiná data. Pojďme se na ně podívat:

1. června se Den dětí slaví také v Číně, Mongolsku a dalších státech jihovýchodní Asie (1. 6. 2023),

se Den dětí slaví také v Číně, Mongolsku a dalších státech jihovýchodní Asie (1. 6. 2023), 20. listopad volí po vzoru OSN Finsko, Švédsko, Francie, Chorvatsko, Slovinsko, Kypr, Řecko, Švýcarsko, Kanada a arabské země (20. 11. 2023),

volí po vzoru OSN Finsko, Švédsko, Francie, Chorvatsko, Slovinsko, Kypr, Řecko, Švýcarsko, Kanada a arabské země (20. 11. 2023), 23. dubna se v Turecku slaví Den dětí jako státní svátek (23. 4. 2023),

se v Turecku slaví Den dětí jako státní svátek (23. 4. 2023), druhou červnovou neděli se slaví v USA (11. 6. 2023),

se slaví v USA (11. 6. 2023), čtvrtou říjnovou neděli se slaví Národní dětský týden v Austrálii, přičemž Austrálie představuje v tomto výjimku, kdy je dětským oslavám věnován celý týden,

se slaví Národní dětský týden v Austrálii, přičemž Austrálie představuje v tomto výjimku, kdy je dětským oslavám věnován celý týden, druhou květnovou neděli se slaví ve Velké Británii a Španělsku (14. 5. 2023),

se slaví ve Velké Británii a Španělsku (14. 5. 2023), poslední květnovou neděli se slaví v Maďarsku (28. 5. 2023),

se slaví v Maďarsku (28. 5. 2023), 20. září se slaví u našich sousedů v Německu a Rakousku (20. 9. 2023).

Den dětí: akce a oslavy

V české kotlině patří Den dětí mezi tradiční oslavy s bohatým programem. Téměř v každém městě i menší obci najdete nějakou akci pořádanou na Den dětí. Organizátorem může být místní Dům dětí a mládeže, škola nebo dětský kroužek. Na výběr jsou různé hry a sportovní soutěže, vědomostní soutěže, pohádkové a strašidelné lesy, dětské diskotéky, divadelní představení i umělecké soutěže. Je čistě na rodičích, jakou formu zábavy pro své děti zvolí.

Speciální program je pro děti často přichystán i v mateřských školkách a na základních školách. Děti v tento den dostávají například speciální pracovní listy se zábavnými úkoly, za jejichž splnění je čeká sladká odměna, jdou s paní učitelkou na výlet nebo jsou pro ně připraveny různé sportovní soutěže.

Chybu rozhodně neuděláte ani návštěvou zoologické zahrady, aquaparku nebo zábavního parku. Nejen na 1. června, ale i týden po či týden před, bývají na těchto místech připraveny speciální programy a akce pro děti. Děti si tak mohou při návštěvě své oblíbené ZOO vyzkoušet třeba zábavné kvízy o zvířátkách, dozvědět se spoustu zajímavostí a získat i nějaké hezké ceny.

Některé rodiny dávají přednost domácím oslavám. Děti bezpochyby potěší i drobný dárek v podobě čokolády, oblíbené sladkosti nebo hračky. Zábavný program můžete přichystat i doma na zahradě. Děti mohou zabavit různé aktivity:

malování a putování kamínků – krásná aktivita, díky které mohou děti svůj kamínek poslat napříč celou republikou a měnit za jiné,

tvoření z papíru – podle věku dětí, mohou zkoušet origami, quilling či jiné techniky,

skládání puzzle,

koupání v bazénku,

hry s míčem či házení kroužky,

překážkové dráhy, opičí běh, trakař.

Proč slavíme Den dětí?

Na Den dětí by měla být celá rodina pohromadě, zejména rodiče se svými potomky. V tento den si připomínáme, jak jsou pro nás děti důležité. Cílem svátku je udělat dětem radost. První zmínku o dnu věnovaném dětem najdeme v USA (1857), kdy reverend Leonard odsloužil speciální mši za děti. Den dětí má také upozornit světovou veřejnost na práva a svobody dětí.

Kdy se slaví Den dětí 2023?

V České republice připadá oslava Dne dětí vždy na 1. června. Letos to bude tedy 1. 6. 2023. Ve stejný den se slaví i na Slovenku a v mnoha dalších zemích bývalého východního bloku. Řada jiných zemí pak přejala datum 20. listopadu po vzoru OSN, zatímco některé si zvolily vlastní termíny.

Jak oslavit Den dětí?

Na Den dětí bývá téměř v každé obci připraven zábavný program, veřejné oslavy a hry. Je jen na vašich dětech, zda budou chtít soutěžit s ostatními dětmi a zúčastnit se programu. Můžete je také vzít na rodinný výlet třeba do ZOO či na hrad, nebo si připravit domácí program a zahrát si nějaké hry. Každé dítě určitě potěší i oblíbená sladkost, hračka nebo jiný dárek.