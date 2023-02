Daň z nabytí nemovitosti byla definitivně zrušena v roce 2020. Jaké poplatky hradí kupující dnes?

Co je daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí představovala jeden z typů majetkové daně české daňové soustavy. Byla zavedena v říjnu roku 2013, kdy nahradila takzvanou daň z převodu nemovitosti. Výnos z této daně patřil příslušnému městu nebo obci, na jehož území se daná nemovitost nacházela, a povinnost odvádět ji náležela nejprve prodávajícímu a od listopadu roku 2016 nabyvateli vlastnického práva k dané věci. Tím byl nejčastěji kupující, nebo případně také svěřenecký či podílový fond. Předmětem daně z nabytí nemovitosti pak byly dle zákona následující nemovité věci:

stavba, jednotka nebo pozemek nacházející se na území České republiky,

právo stavby na pozemku, který se nacházel na území České republiky,

spoluvlastnický podíl na výše uvedeném nemovitém majetku.

Osvobození od daně z nabytí nemovitosti

Povinnost platit daň z nabytí nemovité věci se však netýkala úplně všech nabyvatelů vlastnických práv k danému objektu. Existovaly výjimečné případy, na které se tato povinnost nevztahovala. Od placení daně z nabytí nemovitosti tak byli osvobozeni například nájemci družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů, jako jsou garáže, sklepy, půdy a podobně. Stejně tak se tento typ daně nemusel odvádět v případě, kdy se nabyvatelem vlastnických práv stal členský stát Evropské unie, územní samosprávní celek či například dobrovolný spolek obcí.

Kolik je daň z nabytí nemovitosti

Sazba daně z nabytí nemovitosti činila do roku 2020 čtyři procenta z takzvaného základu daně. Ten představoval nabývací hodnotu nemovitosti, kam se ale nezapočítávaly uznatelné výdaje, jako jsou například znalecké posudky. Základ daně tak mohla tvořit sjednaná, zjištěná nebo zvláštní cena daného objektu, nebo případně srovnávací daňová hodnota.

Výše daně z nabytí nemovitosti tedy představovala poměrně vysokou částku. Pokud jste například v roce 2017 kupovali rodinný dům za sjednanou cenu 3,5 milionu korun, odvedli jste dalších 140 tisíc na dani. Mnozí zájemci o nové bydlení tak museli kvůli tomuto výdaji navíc slevit ze svých požadavků, a proto bylo zrušení daně z nabytí nemovitosti značnou úlevou pro většinu potenciálních kupujících.

Kalkulačka daně z nabytí nemovitosti

Chcete-li rychle a jednoduše zjistit, kolik byste před lety zaplatili na dani z nabytí nemovitosti, můžete pro její výpočet využít nástroje na internetu. Kalkulačka daně z nabytí nemovitosti vám během vteřiny vygeneruje částku, jíž byste bývali s nákupem nemovité věci museli odvést. Jediné, co pro zjištění této sazby musíte udělat, je zadat do kalkulátoru cenu, za kterou jste nemovitost pořídili. Pak už jen stačí kliknout na tlačítko ,spočítat‘ a výsledek máte hned k dispozici.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Ke zrušení daně z nabytí nemovité věci došlo definitivně 26. září 2020. Povinnost těchto odvodů tak kupujícím odpadla v případě všech návrhů na vklad vlastnického práva do katastru, které byly předloženy k tomuto datu a později. Účinnost tohoto zrušení se zároveň vztahovala zpětně na všechny návrhy podané do prosince roku 2019 a později.

Kolik stojí koupě nemovitosti dnes

Ačkoliv byla daň z nabytí nemovitosti před lety zrušena, nákup rodinného domu, bytu, pozemku či jiného objektu nikdy nezůstane pouze u kupní ceny. Vždy je potřeba kalkulovat s dodatečnými náklady, které souvisejí s nákupem a převodem vlastnických práv k dané věci. Bez ohledu na to, jakou nemovitost kupujete, budete muset počítat s následujícími výdaji:

daň z nemovitých věcí,

pojištění nemovitosti,

poplatky za návrh na vklad do katastru nemovitostí,

v některých případech provize realitní kanceláři.

Daň z nemovitostí představuje pravidelný roční odvod do státní pokladnice, kterému se nevyhne žádný majitel nemovité věci. K tomuto typu daně je potřeba se přihlásit, a to nejpozději do konce ledna roku, který následuje po roce, v němž kupující nabyl vlastnické právo k nemovitosti. Pokud se nestihnete k dani přihlásit včas, čeká vás za toto prodlení pokuta.

Platili jste někdy daň z nabytí nemovitosti? Ano Ne Zobraz výsledek

Výše daně z nemovitostí se stanovuje na základě několika důležitých parametrů, kterými jsou druh nemovitosti, výměra v metrech čtverečních, koeficient podle velikost obce, kde se objekt nachází, a místní koeficient. Pro výpočet této daně je možné použít online kalkulačku daně z nemovitosti, která za vás vše během několika sekund spočítá.

Pokud nákup nemovitosti financujete hypotečním úvěrem, bude po vás banka vyžadovat také sjednání pojištění kupované nemovitosti. Jedná se o povinnou podmínku, kterou je nezbytné splnit pro získání hypotéky. Pojistné se obvykle pohybuje od dvou tisíc korun ročně výše v závislosti na typu nemovitosti a sjednaných pojistných podmínkách. Pokud se navíc objekt nachází například v záplavové oblasti, bude částka pojištění samozřejmě vyšší.

Další poplatek spojený s nákupem nemovité věci se týká návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Sazba tohoto poplatku činí v současné době dva tisíce korun a obvykle ji hradí právě kupující. Je možné se ale i setkat s případy, kdy tento návrh vkládá do katastru prodávající a zmíněný poplatek zaplatí na vlastní náklady. Vše je pouze o domluvě mezi smluvními stranami.

Nutno také počítat s případnými provizemi realitním kancelářím. Pakliže majitel nemovitosti využil k jejímu prodeji služby nějaké realitní společnosti, bude jeho zprostředkování něco stát. Provize je většinou součástí kupní ceny, avšak není to pravidlem. S ohledem na všechny uvedené dodatečné výdaje je proto potřeba mít při nákupu k dispozici určitou finanční rezervu.

Kdo platí daň z nabytí nemovitosti?

Daň z nabytí nemovitosti měly od roku 2013 povinnost odvádět osoby, které nemovitou věc prodávaly. Pak se ale situace otočila a od listopadu 2016 přešla povinnost této platby na kupujícího nebo v některých případech na svěřenecký či podílový fond. Dnes již ale daň z nabytí nemovitých věcí neplatí nikdo, jelikož byla v září roku 2020 definitivně zrušena.

V čem se liší daň z nabytí nemovitosti a daň z nemovitostí?

Daň z nabytí nemovitosti představovala typ majetkové daně, která se odváděla v rámci převodu vlastnických práv k dané nemovité věci. Od roku 2013 do listopadu 2016 ji hradil prodávající, následně přešla tato povinnost na kupujícího, a to až do roku 2020, kdy byla daň zrušena. Oproti tomu daň z nemovitostí je aktuální povinný odvod, který musí jednou ročně platit každý vlastník nemovité věci.

Kdy se neplatí daň z nabytí nemovitosti?

Od povinnosti platit daň z nabytí nemovité věci byli před jejím zrušením osvobozeni nájemci družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů. Zároveň se tato daň netýkala případů, kdy se nabyvatelem vlastnických práv stal členský stát Evropské unie, územní samosprávní celek či například dobrovolný spolek obcí.