Dáma, ke které si všichni chodí pro radu. Monika Marečková se jako jediná žena stala součástí leadership týmu RSM pro region EMEA

Deloitte, PwC, KPMG a EY. O největších poradenských firmách u nás, ale i v rámci celosvětového měřítka, je už pěkných pár let zcela jasno. Neznamená to však, že by na ostatní místo nezbylo. Ba naopak, prostoru pro růst na trhu, kde tím nejcennějším aktivem jsou data, informace a rady, je stále víc než dost. A v RSM to rok co rok dokazují.
Vloni si tato společnost došla v tržbách pro 649 milionů korun. Jejich růst táhl především pokračující zájem firem o modernizaci svého účetnictví, které, jak se v jednadvacátém století sluší a patří, mění svoji podobu z papírového na digitální. Účetní divize RSM si meziročně polepšila o 56 procent.
Dalším velkým tahounem byly služby poskytované v rámci daňového poradenství. V jejich případě byl nárůst 40procentní. Co se poradenství mzdového týče, zde jsou loňská čísla meziročně lepší o pětinu. A opomenout nelze ani služby týkající se auditorství, jež RSM začalo během roku 2025 znovu nabízet poté, co akvírovalo konkurenční společnost Clarkson Hyde.
„Meziroční růst o více než 17 procent a překročení hranice 649 milionů korun je pro nás důkazem, že jsme v našem plánu na překonání jedné miliardy do roku 2030 na dobré cestě,“ okomentovala Marečková loňské výsledky RSM s tím, že samotné poradenství tvořilo v roce 2025 asi 57procentní podíl na obratu celé společnosti, zatímco zbylých 43 procent pokryla její technologická divize, pod kterou spadají služby dvou mzdových softwarů Nugget a Avensio, ale i IT outsourcing, implementace a správa podnikových systémů nebo kyberbezpečnost. Fakt, že se RSM aktuálně tolik daří, je podle ní dobrou zprávou pro celé Česko: „Zájem o poradenské služby je lakmusovým papírkem vyzrálosti podnikatelských aktivit. Skutečnost, že středně velké firmy a zejména české firmy s mezinárodní ambicí, na které se soustředíme nejvíce, investují do inovací v oblasti digitalizace, technologií a na ně navázané bezpečnosti, je základem pro budoucí hospodářský růst i zachování konkurenceschopnosti.“
Na prahu velkých změn
Akvizice konkurenčního Clarkson Hyde a opětovné spuštění auditorských služeb pochopitelně znamenalo, že se tým RSM znovu rozrostl. Firma v současnosti na šesti svých českých pobočkách zaměstnává celkem 352 lidí, což ji řadí na třetí pozici mezi všemi poradenskými společnostmi, jež v tuzemsku působí. Tedy hned za BDO a skupinu ETL-KODAP-ARROWS. A pochopitelně s výjimkou zmiňované Velké čtyřky.
Stejné pozici se RSM každopádně těší i z pohledu velikosti svých tržeb, které v součtu s výkony ze slovenského trhu přesahují dokonce úroveň 681 milionů korun. Co je podle Marečkové klíčem k tomu, aby se společnost během následujících pěti let přehoupla přes kýženou miliardu? Odpověď zní škálování byznysu, další akvizice, ale především také vlastní vývoj.
Vedení RSM počítá s pokračujícími investicemi do svých mzdových softwarů, a stejně tak i do vlastního startupu Payminator, který se nově zaměřuje na takzvaný self check-out v oblasti daňových přiznání fyzických osob. Opomenout ovšem, zvláště v dnešní době, nelze ani další rozvíjení aktivit souvisejících s kyberbezpečností.
„Celá Evropa je na prahu velkých změn. Patřím dlouhodobě mezi ty, kteří věří schopnostem českých firem, a nebojím se o jejich konkurenceschopnost, pokud k tomu budou mít vhodné podmínky. V tom vidím náš úkol. Firmy potřebují dobré partnery, kteří jim pomohou zvládat byrokracii, jíž je Česko a v podstatě celá Evropa zatížená. A právě to je naše dlouhodobá mise – dovolit byznysu růst a expandovat, protože pak porosteme i my,“ zdůraznila Marečková.
Nejvýše postavená žena v českém poradenském byznysu
Výčet klientů, kteří si od RSM nechávají v různých ohledech radit, je dlouhý jak pověstný týden před výplatou. A také mimořádně pestrý a zajímavý, neboť služby této společnosti využívá nebo v minulosti využívaly v rámci tuzemského trhu například Seznam.cz, Coca-Cola, Plzeňský Prazdroj, Pražská energetika, ČEZ, Fio banka a řada dalších.
Poradenství, jež v RSM poskytují, každopádně hranice tuzemského trhu mnohdy zdaleka přesahuje. „České firmy mají stále větší chuť expandovat, a to nejen na sousední Slovensko, ale i do západní Evropy nebo Asie. Právě proto jsme navázali spolupráci s RSM Singapore, které jim vstup na tamní trh výrazně usnadní a otevře dveře do celé jihovýchodní Asie,“ říká manažerka. Co konkrétně s nimi v této souvislosti nejčastěji řeší?
„Singapur je pro české firmy atraktivní především jako vstupní brána do celé jihovýchodní Asie. Místní prostředí je ale výrazně odlišné od toho, na co jsme zvyklí doma. Například při zakládání podniku, což je naše nejčastější zadání, procházíte velmi přísným compliance procesem a musíte mít lokálního ředitele. Aby bylo jasno, jak moc je to jiný svět: koupit auto v Singapuru znamená nejdřív si pořídit právo na vlastnictví registrační značky, platné 10 let, jehož cena může několikanásobně převýšit cenu evropského vozu, a ani tyto náklady si z daní neodečtete. Bez lokální znalosti se tam na začátku jednoduše neobejdete. Je třeba opravdu důsledně respektovat zákony, rozhodně to není takový ,punk‘ jako například u nás,“ přiblížila Marečková, které se v uplynulých dnech dostalo významné kariérní pocty. Coby jediná žena se totiž stala součástí leadership týmu RSM pro zmíněný EMEA region, kterému se ze všech trhů, na nichž firma působí, dařilo vloni z hlediska celkových tržeb vůbec nejlépe.
V rámci své nové role se bude moci úspěšná manažerka nejen podělit s ostatními o cenné české know-how, ale zároveň tak dostává šanci formovat a inspirovat desítky, ba možná i stovky velkých firem a korporací. „Svůj vstup beru jako ocenění dlouholeté práce celého českého týmu. Z vedení v České republice a na Slovensku neodcházím, ale chci pomoci rozvoji celého RSM v EMEA regionu,“ uvedla.
Cílem Marečkové bude zajistit růst skupiny, ale také rozvoj jejích technologií, včetně adaptace na nástroje umělé inteligence. Nová funkce jí naskýtá možnost formovat služby pro středně velké společnosti z více než stovky různých zemí s 38procentním zastoupením na světovém HDP a s obratem pohybujícím se kolem 10 miliard dolarů. Čímž se tak, teoreticky vzato, stává nejvýše postavenou ženou v českém poradenském byznysu.
„Monika je výjimečná lídryně se skvělým strategickým vhledem, přirozeným citem pro správná rozhodnutí a jasnou vizí do budoucna. RSM buduje a řídí s pozoruhodným úspěchem: dlouhodobým růstem, díky kterému překonává už několik let konkurenci. Do našeho leadership týmu přináší podnikatelského ducha, pevné odhodlání a skutečně průkopnický pohled na věc,“ dodal Gregor Schmidt, lídr RSM pro region EMEA.