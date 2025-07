Ikona Singapuru se dočká zásadního rozšíření. V komplexu Marina Bay Sands vznikne čtvrtá věž za osm miliard dolarů

Tři mrakodrapy vysoké zhruba 200 metrů, které jsou nahoře propojeny obrovskou platformou připomínající loď, jejíž chloubou je nekonečný bazén široký téměř 150 metrů. Tak vypadá bezpochyby nejznámější stavba asijského městského státu Singapur – pětihvězdičkový hotel Marina Bay Sands otevřený v roce 2011.

Luxusní komplex se v uplynulých letech stal doslova symbolem této metropole, což se projevilo i na neutuchajícím zájmu návštěvníků – jen v loňském roce areál podle CNN přilákal 38 milionů hostů, kteří zde utratili asi 2,19 miliardy singapurských dolarů (přibližně 36 miliard korun). A ostatně i proto se vlastník resortu, jímž je americká společnost Las Vegas Sands, rozhodl, že ke stávajícím třem mrakodrapům přistaví ještě čtvrtou věž.

K propojení všech věží nedojde

Ambiciózního záměru zmíněné firmy na výstavbu dalšího mrakodrapu za zhruba osm miliard dolarů (asi 170 miliard korun) se ujal sedmaosmdesátiletý izraelský architekt Moshe Safdie, který je zároveň autorem původního projektu. Podle jeho slov bylo na celém návrhu nejtěžší, aby nová stavba nijak nerušila stávající věže, ale spíše je vkusně doplňovala. O to ostatně stála i singapurská vláda, jež si nepřála, aby se do národního symbolu jakkoliv zasahovalo.





„Úřad pro přestavbu města nám opakovaně říkal: ‚Toto je naše ikona, kterou lidé ze Singapuru milují, takže nemůžete udělat nic, co by ji ohrozilo.‘ My jsme to ale vnímali stejně – chtěli jsme vytvořit něco, co má svoji vlastní identitu, a zároveň navazuje na původní mrakodrapy. Pár minut jsem sice uvažoval nad tím, že bych prodloužil stávající platformu a propojil ji se čtvrtou věží, brzy jsem ovšem došel k názoru, že by to ohrozilo vzhled celého komplexu,“ řekl Safdie.

Místo propojené megastavby tak vznikne nedaleko stávajících mrakodrapů čtvrtý solitér, který rozšíří kapacitu resortu o 570 apartmánů. Zároveň budou ve věži vybudovány další luxusní maloobchodní a konferenční prostory a poblíž vyroste rovněž nové zábavní centrum. I to přitom bude součástí hotelového komplexu, takže i za jeho návrhem stojí Safdieho ateliér.

Nový celek bude ještě lepší

Co se týče konkrétní podoby nové věže, do velké míry má kopírovat design svých opodál stojících „sourozenců“. Střecha čtvrté budovy bude tedy opět připomínat obrovskou loď, a kromě vyhlídkové plošiny, restaurace a veřejných zahrad nabídne i nekonečný bazén určený primárně pro hotelové hosty. „Budovy vypadají příbuzně, protože patří do stejné rodiny,“ okomentoval návrh Safdie.

Zdroj: Youtube.com

K zahájení stavby čtvrté věže Marina Bay Sands došlo v úterý 15. července. Jednalo se dokonce o natolik významnou událost, že se jí zúčastnil i singapurský premiér Lawrence Wong. Ten zároveň v následném projevu uvedl, že nová stavba „oživí celou singapurskou siluetu“.

Ne všichni obyvatelé města jsou ovšem tak optimističtí. Na sociálních sítích se objevila i kritika, která tvrdí, že nová věž je „nepatřičná“, trčí do okolí jako „bolavý palec“ a připomíná „obrovský odvlhčovač.“

Izraelský architekt je ale přesvědčen, že nový mrakodrap nakonec s ostatními stavbami v okolí splyne zcela přirozeně. „Až bude celý komplex hotový, lidé budou mít pocit, že čtvrtá věž tam byla vždycky. A budou ji milovat stejně jako původní budovu, možná i víc. Myslím si totiž, že nový celek bude ještě lepší než jednotlivé části,“ uzavřel Safdie.