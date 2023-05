Další zakázka pro Boeing. Ryanair si objednal 150 letounů 737 MAX, dříve zavrhovaný stroj je opět na vzestupu

Po dvou fatálních nehodách v letech 2018 a 2019, během kterých zahynulo téměř 350 lidí, se Boeing 737 MAX v očích světových aerolinek i jejich cestujících jevil jako ten nejméně spolehlivý letoun na světě. Stačilo však jen několik roků, aby se tato letadla po porušení bezpečnostních zásad opět stala součástí běžného provozu. Tomu kromě jejich dlouhého odstavení samozřejmě předcházela i řada soudních procesů (některé trvají dodnes), jejichž výsledkem je třeba 200milionové odškodnění za klamání investorů.

Nicméně minulost je pryč a zájem o letouny aktuálně rapidně roste. Už v dubnu jsme informovali o tom, že podle agentury Reuters hodlá společnost v roce 2025 vyrábět během každého měsíce 52 těchto letounů, což je téměř dvojnásobek současné produkce. Stejný počet strojů Boeing produkoval naposledy v roce 2019.

Zvyšující se zájem o MAXy aktuálně dokládá třeba nákup ze strany aerolinky Ryanair. Ta uvedla, že plánuje pořídit nejméně 150 těchto letounů, a to v celkové katalogové hodnotě vyšší než 20 miliard dolarů (zhruba 426,2 miliardy korun). Smlouva navíc zahrnuje opci, na základě níž by se celkový počet dodaných kusů mohl vyšplhat na tři sta. S odkazem na irskou společnost o tom informoval server CNBC. Jedná se dosud o největší objednávku tohoto nízkonákladového dopravce v historii.

Stále méně cestujících než před covidem

Ryanair se svým rozhodnutím snaží přizpůsobit době, kdy letecké společnosti nahrazují stárnoucí letadla a rozšiřují své flotily. Konkrétně plánuje nakoupit letouny MAX 10 s 228 místy na palubě, které zatím nebyly certifikovány regulačními orgány. Nahradit by měly starší verze ,sedmtřísedmiček‘. Podle generálního ředitele aerolinky Michaela O'Learyho umožní nových 150 letadel společnosti přepravit více než 300 milionů cestujících, a to do roku 2034.

I přes zvyšující se zájem o cestování se aerolince totiž zatím stále nepodařilo dostat na předcovidová čísla. Do konce března během 12 měsíců přepravila 97 milionů lidí, což je skoro o 50 milionů méně než v posledním předpandemickém roce.

Kromě Ryanairu objednalo u Boeingu letadla i pár jiných aerolinek. V únoru zakázku na 190 kusů boeingů 737 MAX zadala indická letecká společnost Air India. Ta vedle toho požádala ještě o dalších 20 strojů, díky čemuž se jednalo o třetí největší obchod v historii amerického výrobce. Ten ještě předtím, konkrétně koncem loňského roku, přislíbil dalších sto MAXů domácímu dopravci United Airlines.

Objednávky z posledních měsíců by Boeingu mohly pomoci k dosažení cíle, jež si vytyčil během letošního jara. Jeho naplnění je dle analytiků koneckonců klíčové k zachování duopolu. Ten americký výrobce letadel na trhu vybudoval se svým konkurentem v podobě Airbusu, jehož plány jsou ještě o kus ambicióznější – do roku 2026 by měl být schopen vyrábět 75 konkurenčních letadel A321neo za měsíc. Docílit tohoto milníku chce mimo jiné pomocí nové továrny, kterou evropský výrobce hodlá vybudovat v Číně.