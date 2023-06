Přivoňte si prosím. Vědci pracují na unikátním rozhraní, které do virtuální reality přinese různé pachy

Zážitky z virtuální reality zatím závisí na brýlích a sluchátkách, jež zvládnou uživatele dopravit do zcela jiného světa jen s pomocí zraku a zvuku. To by se ale brzy mohlo změnit. Hned několik společností totiž pracuje na haptických zařízeních, jako jsou rukavice nebo vesty, které mají virtuálním zážitkům dodat také pocit dotyku. A nejnověji se výzkumníci zaměřili i na integraci čtvrtého z pěti lidských smyslů, tedy čichu.

Vycházejí z faktu, že vůně mají na náš mozek nebývale velký vliv, neboť dokážou vyvolat silné emoce, či dokonce vzpomínky. Parfém nebo kolínská voda nám může připomenout naše prarodiče, vůně oblíbeného jídla pak vyvolá třeba pocit spokojenosti či hladu, zatímco nepříjemný zápach spáleniny nás zase upozorní na to, že si máme pohlídat své okolí.

Zařízení připomíná roušku

Implementování vůně může virtuální svět povznést na zcela novou úroveň a způsobit, že nám tento zážitek přijde mnohem intenzivnější a skutečnější. Jak ale takovou myšlenku převést do reality? Podle týmu čínských vědců z Beihang University v Pekingu by se to mohlo podařit díky zbrusu novému systému, jehož rozhraní využívá speciální generátor k produkci různých pachů, jež se následně stávají pevnou součástí virtuálních zážitků.

Výzkumníci zatím vytvořili dvě různé verze svého zařízení. Tu první si uživatelé přilepí na kůži mezi nosem a ústy, druhou si pak člověk nasadí podobně jako roušku. Obě rozhraní obsahují zmíněné generátory ve formě miniaturizovaných nádob s parafínovým voskem, které jsou napuštěné různými vůněmi. Ty se mohou aktivovat jednotlivě, nebo je lze kombinovat, díky čemuž by měl vzniknout zcela unikátní zážitek.

Verze s obličejovou maskou je poněkud propracovanější, a tak nabízí celkem devět generátorů vůní, zatímco zařízení umístěné pod nosem má pouze dva. Oba typy každopádně obsahují zdroj tepla a vosk, jenž se po zahřátí rozpustí a díky němuž se následně do vzduchu vůně uvolní. Celý princip tedy funguje podobně jako u svíčky.

Vědci navíc tvrdí, že od okamžiku roztavení potrvá pouze 1,44 sekundy, než se vůně dostane do našeho nosu. A když je potřeba čichový zážitek zastavit nebo změnit, speciální magnet zakryje vosk a rychle ho ochladí.

Vůně jako z televize

Než se avizovanou čínskou (nebo číkoliv jinou) novinku podaří dostat do praxe, bude nutné vychytat ještě pár detailů. Mnohé uživatele například znervózňuje, že mají na obličeji zařízení schopné vyvinout dostatečnou teplotu na roztavení vosku. Vědci ovšem tvrdí, že jejich vynález nikoho nepopálí, a to díky speciálnímu designu, který dokáže teplý vzduch dostat pryč. Součástí rozhraní je navíc i kousek silikonu, který má lidskou pokožku chránit.

V testu s 11 dobrovolníky dosáhla teplota zařízení v místě kontaktu s kůží zhruba 32 stupňů Celsia. To je sice méně než teplota lidského těla, někomu to ale i tak může být nepohodlné či nepříjemné. Výzkumníci proto aktuálně pracují na řešení, jež má přimět rozhraní fungovat také při nižších teplotách. Kromě toho je rovněž zapotřebí naprogramovat generátory vůní, aby se bez problémů integrovaly s náhlavními soupravami virtuální reality – tedy aby uvolňovaly příslušné vůně ve správnou dobu.

I přes zmíněné výzvy se každopádně jedná o výrazný krok vpřed. „Je to opravdu velmi zajímavá novinka řešící všechny hlavní problémy s čichovými zážitky ve virtuální realitě. Je totiž opravdu zásadní daná zařízení jednak miniaturizovat a také se zbavit nutnosti používat tekutiny,“ uvedl pro MIT Technology Review Jas Brooks, který se na Chicagské univerzitě čichovým rozhraním dlouhodobě věnuje.

Pakliže by zařízení čínských vědců naplnilo všechna svá očekávání, posunulo by na zcela nový uživatelský zážitek nejen virtuální realitu jako takovou, ale i mnohé jiné situace. Novinka by se totiž potenciálně dala využít například u sledování kuchařských televizních pořadů, neboť by díky ní mohli diváci ucítit vůni všech připravovaných jídel. Zatím se však jedná pouze a jen o úvahu.