Další milník pro velké dopravní létání. Britské aerolinky uskutečnily vůbec první transatlantický let s použitím stoprocentního SAF

V důsledku tlaku laické i odborné veřejnosti volající po ,zezelenání‘ dopravního létání začala řada předních aerolinek v poslední době experimentovat s takzvaným udržitelným leteckým palivem (SAF). Některé z nich ho již dokonce na svých linkách v omezené míře používají, nicméně aby se na něj někdo spolehl zcela výhradně, tím spíš při letu přes Atlantský oceán, bylo dosud nevídané. Britskému dopravci Virgin Atlantic se každopádně tento milník podařilo v úterý překonat.

Společnost na svůj demonstrativní let VS100 z londýnského Heathrow na newyorské letiště JFK nasadila letoun Boeing 787 Dreamliner, do jehož nádrží natankovala na 50 tun alternativních pohonných hmot. Ty z 88 procent tvořily zpracované odpadní tuky, známé jako HEFA, zatímco zbytek představoval ,syntetický aromatický petrolej‘ rostlinného původu, který je do směsi podle deníku The Independent přidáván z toho důvodu, aby zajistil normální chod motorů.

Bez platících pasažérů, zato s Bransonem na palubě

Jelikož byl let od samého počátku plánován jako demonstrativní, žádní platící pasažéři tentokrát na této jedné z nejvyužívanějších linek vůbec necestovali. Že by paluba inkriminovaného dreamlineru zela prázdnotou, se ale také říct nedá. Letu se účastnili mimo jiné zakladatel Virginu Atlantic sir Richard Branson či britský ministr dopravy Mark Harper.

Nutno též zdůraznit, že aby se celá akce uskutečnila, musely aerolinky získat speciální povolení hned od několika zainteresovaných subjektů, včetně britského, irského, kanadského a amerického leteckého úřadu – to proto, že přes všechny tyto vzdušné prostory letoun poletí. Onen souhlas byl zapotřebí i z toho důvodu, že mezinárodní předpisy aktuálně povolují lety nanejvýš s 50procentní příměsí SAF.





Udržitelné rozhodně neznamená bezemisní

Jako udržitelná letecká paliva jsou označovány takové pohonné hmoty, které se skládají ze směsi konvenčního leteckého paliva a míchacího činidla. To může být syntetické, nebo z biomasy, přičemž jako vstupní surovinu lze využít například odpadní kuchyňské oleje, PET lahve, zbytky jídla, staré noviny či třeba celulózový odpad pocházející ze zemědělství a lesnictví.

Navzdory svému názvu nicméně nelze říct, že by palivo jako takové žádné emise neprodukovalo. Jeho princip spočívá v něčem trochu odlišném. Podle vedení Virginu Atlantic nabízí SAF „až 70 snížení emisí CO 2 v rámci celého životního cyklu, avšak funguje stejně jako standardní letecké palivo“. To jinými slovy znamená, že emise na dotčeném mezikontinentálním letu byly totožné, jako kdyby se v nádržích nacházel konvenční petrolej, k jejich redukci ale došlo jinak, a sice například tak, že byly z atmosféry absorbovány rostlinami tvořících příměs v době jejich růstu. To každopádně podle některých ekologických spolků rozhodně nestačí.

Šéfka organizace Aviation Environment Federation Cait Hewittová se nechala slyšet, že představa „beztrestného“ létání, ke kterému by díky včerejšímu historickému letu mohla mít Velká Británie zase o kus blíž – jak někteří tvrdí –, je na míle vzdálená a označila ji za prostý „vtip“. Sama prý doufá, že jednoho dne se taková technologie opravdu najde, avšak prozatím je podle ní jediným řešením, jak dosáhnout snížení emisí v odvětví letecké dopravy, zkrátka „létat méně“, píše web BBC.

Ministr dopravy Harper nicméně vidí celou problematiku docela jinak: „Najdou se aktivisté, kteří budou běžným lidem říkat, že nemají létat. Je to jejich pohled na věc a mají na něj právo. Vláda s nimi ale nesouhlasí.“ Ačkoliv podle něj není SAF, jehož většímu rozmachu brání vedle současné legislativy i vysoké výrobní náklady, „jediným řešením, jedná se o důležitý krok vpřed, který se společně s ostatními technologiemi zasadí o to, abychom mohli nadále létat a zároveň chránit životní prostředí“.

V Gulfstreamu byli rychlejší

Včerejší počin Bransonova Virginu byl skutečně historický, ovšem jen do určité míry. Pravdou je, že s takto velkým dopravním letadlem natankovaným stoprocentně udržitelným palivem Atlantik ještě nikdo nepřeletěl, s o něco menším tryskáčem už ale ano. A to jen o několik dní dříve.

Onen primát patří společnosti Gulfstream vyrábějící stejnojmenné private jety. Ta oceán rozdělující Evropu a Severní Ameriku přeletěla v neděli 20. listopadu, přičemž na trasu mezi městem Savannah v Georgii a Farnborough nedaleko Londýna nasadila konkrétně stroj Gulfstream G600.

Svůj demonstrativní let se stoprocentně udržitelným palivem před pár dny navíc absolvovala rovněž společnost Emirates. SAF pohánělo jeden ze čtveřice motorů jejího letadla Airbus A380, přičemž spotřebovaly se ho celkem čtyři tuny. Akce se uskutečnila na domovské základně aerolinek v Dubaji u příležitosti konference Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) o letectví a alternativních palivech. Pohonné hmoty na tento let dodaly firmy Neste a Virent.