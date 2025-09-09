Cirk La Putyka spouští projekt za 14 milionů. „Wow“ představení St.art má spojit sport a umění a dostat soubor na světovou scénu

Nový cirkus vznikl ve Francii už v 70. letech jako alternativa k tomu tradičnímu, jeho celosvětový boom nicméně přišel až o dobrých 20 let později s projekty jako Cirque du Soleil. Koncept místo drezury zvířat staví do popředí akrobacii, žonglování, pohybové divadlo, tanec a hudbu, přičemž důraz je kladen na příběh, estetiku a emocionální sdělení.
U nás se popularita zvedla kolem roku 2009 s Letní Letnou a La Putykou, kdy tento úspěšný soubor založili bratři Rosťa a Vítek Novákovi. Nyní Cirk La Putyka začíná již 16. sezonu na své domovské scéně Jatka 78 v pražské Holešovické tržnici. Na jeho řízení se už třetím rokem jako výkonný ředitel podílí Ondřej Vykoukal, kterého do čela úspěšného souboru přivedla náhoda.
„Před více než dvěma lety jsem začal přemýšlet o tom, kam se od advokacie posunout dál. Tehdy jsem narazil na malý dvouřádkový inzerát, ve kterém hledali šéfa obou projektů. Neměl jsem co ztratit, a tak jsem odpověděl. Asi čtyři měsíce jsme se pak s uměleckým ředitelem Rosťou Novákem potkávali, a nakonec jsme se dohodli na spolupráci. Tehdy jsem nahradil jeho bratra Vítka, který už na této pozici nechtěl působit,“ vzpomíná Vykoukal s tím, že k cirkusu v té době ve skutečnosti nijak blízko neměl.
Právě pod Vykoukalovým vedením se nyní chystá dosud nejambicióznější projekt souboru. Nese název St.art (čti „saint-art“, tedy svaté umění, pozn. red.) a pojednává o sportu a umění v pohybu. Premiéru bude mít 16. září 2025, přičemž půjde o vůbec první poprázdninové představení na Jatkách 78. Jeho rozpočet již nyní dosahuje hranice 14 milionů korun, což se žádné jiné inscenaci v historii Cirk La Putyky nepodařilo.
Sport jako inspirace
Představení vznikalo od první myšlenky téměř osm let, přičemž tehdy si oba zakladatelé a velcí sportovci (Rosťa dřív dělal desetiboj, Vítek hrál fotbal) řekli, že by stálo za to přenést téma sportu do nějaké show. „Hned se to do dramaturgického plánu nedostalo, pak přišel covid, ale už tehdy se testovalo, jak bude sport s uměním fungovat dohromady. A od loňského jara začalo intenzivní zkoušení, třeba i na olympijském stadionu v Aténách,“ popisuje Vykoukal.
Dle jeho slov se jedná o „rodinný projekt“, jenž zároveň představuje vůbec první spolupráci obou spoluzakladatelů. Hlavní roli ztvární Rosťův syn Matyáš, který je sedminásobným mistrem ČR ve skoku na trampolíně. Aktuálně také trénuje hod oštěpem s Bárou Špotákovou a tajně sní o olympiádě. Kostýmy připravuje Rosťova manželka Kristina Záveská, zatímco na hudbě se podílel jejich syn Kryštof.
Jako hlava sportovce na scéně
Do inscenace se zapojili v rámci příprav i čeští vrcholoví sportovci. Jmenovitě to jsou Vavřinec Hradilek, Eva Adamczyková, Lukáš Krpálek nebo Jiří Beran, přičemž všichni do ní vnáší své zkušenosti se sportem, životní postoje, pocity a hodnoty. Ty jsou pak v představení konfrontovány s tím, jak tohle vše mají umělci. Cílem autorů je ukázat, jak tenká je hranice mezi uměním a sportem, co mají oba světy společné a v čem se naopak liší.
Představení tak přináší unikátní kombinaci fyzického divadla, technologie a autentických životních příběhů. Jde o komplexní záležitost, navíc podpořenou unikátní zvukovou a světelnou technologií, jež vyšla na čtyři miliony, a metodou nácviku a provedení představení, které je v Česku zcela výjimečné – na choreografii se totiž podíleli i světově uznávaní zahraniční akrobati.
A do zahraničí zamíří Cirk La Putyka s novým projektem i tentokrát. Koneckonců, zkušeností s tím má převelice. „Kromě Antarktidy jsme vystupovali snad už na všech kontinentech, celkem ve 23 zemích,“ doplňuje Vykoukal s tím, že tentokrát jsou ale ambice vyšší. Ve hře je vystoupení například v Montrealu či ve Stockholmu.
Náročná příprava
Příprava a koordinace takto rozsáhlého projektu, jakým St.art bezpochyby je, byla samozřejmě velice náročná. „Není to úplně jednoduché, ale je potřeba říct, že my jsme sice cirkus na scéně, ale ne interně. Máme za sebou za celou dobu existence hodně zkušeností a projektů, které sice nebyly tak náročné, ale je na čem stavět. Naši lidé jsou profesionálové. Možná nás ještě něco překvapí, ale věřím, že to dobře dopadne,“ konstatuje Vykoukal a dodává, že zdroje financování tvoří kombinace příjmů ze vstupenek, podpora Prahy a Ministerstva kultury a podpora partnerů v čele se skupinou PPF a ČEZ. K dalším věrným se počítá i Toyota nebo už patnáctým rokem také Budvar.
„Příjem ze vstupenek u nás totiž tvoří 65 procent celkových příjmů, před covidem to bylo dokonce 80 procent. I tak náš obrat dosáhl za loňský rok 110 milionů korun. To vše je podle mne v kontextu pražských divadel výjimečné číslo, protože průměr příjmů ze vstupného se jinde pohybuje kolem 30 procent. Dalších 15 procent jsou u nás veřejné dotace a zbytek připadá na soukromé partnery, kterým se hodně věnujeme,“ říká výkonný ředitel Cirk La Putyka.
Věrní diváci
Stejně jako ve sportu, ani sebelepší cirkus by se na tak vysoké úrovni neudržel nebýt věrných diváků, kteří se stále vracejí za mimořádným zážitkem. O tom, že jich Cirk La Putyka má opravdu hodně, svědčí fakt, že vůbec první představení s názvem La Putyka už bude mít v únoru 400. reprízu. Úspěšná jsou však i ta ostatní. Celkem soubor uvede každou sezonu zhruba dvě nové premiéry a ročně odehraje na 200 představení.
Další nové příznivce by mohla ansámblu zajistit nejen premiéra St.artu, nýbrž i ostatní aktivity souboru. Ten nedávno vystoupil v rámci Národního dne ČR na EXPO v japonské Ósace společně s Českou filharmonií, přičemž něco podobného chystá zopakovat na podzim příštího roku v Praze. A ve hře je navíc i další možná spolupráce. „Přemýšlíme o společném vystoupení v nějakém prostoru, kde by cirkus nikdo nečekal, naopak filharmonii ano. Zatím není nic jisté, ale je to cesta za jiným než naším tradičním publikem,“ prozrazuje Vykoukal.
Velkolepé plány na rok 2027
Nutno podotknout, že novou premiérou ambiciózní plány Cirk La Putyky ani zdaleka nekončí. Na tu další se bratři Novákovi a spol. začínají připravovat už nyní, přičemž všichni věří, že by se díky ní mohli dostat na světovou mapu nového cirkusu a pohybového umění. Tedy mezi jména, jako je například Cirque du Soleil.
Na říjen roku 2027 totiž ansámbl chystá představení ve spolupráci s globální star současného tance, kterou není nikdo jiný než Akram Khan. Bude se jednat o jeho první cirkusové představení, přičemž rozpočet na tuto show by podle Vykoukala mohl být tentokrát ve srovnání St.artem až dvojnásobný.
Kromě podobných megaprojektů ovšem divadlo nezapomíná ani na pohodlí diváků a péči o účinkující. Průběžně proto investuje společně s městem do zázemí pro herce a tanečníky, galerie, sociálního zařízení pro návštěvníky nebo již zmíněného zvukového vybavení. V plánu je i nové hlediště a jeviště. „To vše je naprosto nezbytné, pokud chceme dostat náš cirkus na světovou úroveň,“ zdůrazňuje Vykoukal.
A protože při představení jde o disciplínu na úrovni vrcholového sportu, disponuje Cirk La Putyka vlastními i externími fyzioterapeuty a plně vybaveným fyzioterapeutickým studiem. K tomu všemu si navíc rovněž vychovává nové lidi, což je nezbytné i toho důvodu, že v Česku žádná cirkusová škola, na rozdíl od zahraničí, kde lze obor studovat třeba i na univerzitě, zkrátka a dobře neexistuje.
A jak jdou dohromady umělecké plány bratrů Novákových s finančním pohledem výkonného ředitele Vykoukala? „Jak říká Vítek, je to, jako když celá rodina řídí vícebob, který se řítí s kopce dolů, a já tahám za brzdu. Ale baví mne to,“ uzavírá s úsměvem manažer.