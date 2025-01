Čínskou ekonomiku mají podpořit kuchyňské spotřebiče. Peking tak chce zvýšit slabou spotřebitelskou poptávku

Čínská vláda chce dále podpořit svoji ne příliš prosperující ekonomiku, která čelí mimo jiné slabé spotřebitelské poptávce a krizi na trhu nemovitostí. Dosud tak činila například prostřednictvím podpory výdajů lidí na nákup některých produktů, konkrétně třeba elektrických a hybridních automobilů.

Nyní se však vláda v Pekingu rozhodla tento nákupní seznam významně rozšířit. Nově na něj přidala i kuchyňské spotřebiče jako mikrovlnné trouby, myčky nádobí, rýžovary a čističky vody. Píše o tom web BBC a další světová média.

Na podporu spotřeby půjdou stovky miliard

Oficiální zdroje uvedly, že Peking vyčlení na podporu obchodu se spotřebním zbožím 81 miliard jüanů (asi 270 miliard korun). Zároveň nejvyšší čínský orgán pro ekonomické plánování uvedl, že dosavadní programy již přinesly „viditelné výsledky“. Také podle vyjádření ministerstva obchodu země tato politika zvýšila prodej položek, jako jsou domácí spotřebiče a automobily.





„Celkové dotace by se podle našich očekávání měly v roce 2025 zdvojnásobit na 300 miliard jüanů,“ dodává hlavní ekonom Economist Intelligence Unit Sü Tchien-čchen. Loni vyčlenila Čína na podporu spotřebitelských produktů zhruba 150 miliard jüanů z emise speciálních státních dluhopisů v hodnotě jednoho bilionu jüanů.

Na seznam přibudou letos i další produkty

Kromě kuchyňských spotřebičů by letos na seznam zboží s dotacemi měla přibýt i další elektronika. Patnáctiprocentní slevu potenciálně mohou získat mobilní telefony, tablety, chytré hodinky a náramky, jež se prodávají za méně než šest tisíc jüanů (necelých 20 tisíc korun), píše web CNN. Z podpory spotřebitelské poptávky tak mohou těžit ti výrobci, kteří se zaměřují právě na podporované produkty.

Řada ekonomů nicméně o tom, že podobné programy postačí na významné zvýšení poptávky domácnosti a jejich spotřeby, silně pochybuje. „Přestože dosavadní podpora zvýšila prodej vybraných produktů, jako jsou automobily a spotřebiče, k celkovému růstu výdajů to nevedlo,“ uvádí Harry Murphy Cruise z Moody's Analytics.

Exportéři čelí problémům, Trump hrozí cly

Čína v poslední době zavádí další a další opatření na podporu domácí ekonomiky, neboť se obává o osud svých exportérů, respektive peněz plynoucích z vývozu tamního zboží do zahraničí, zejména do Spojených států. Nově zvolený americký prezident Donald Trump, který se má v lednu vrátit do Bílého domu, totiž pohrozil uvalením 60procentních cel na všechny čínské produkty.

Agentura Reuters také minulý týden uvedla, že v rámci snahy o zvýšení spotřeby byly milionům vládních zaměstnanců po celé Číně navýšeny platy. Na nutnost takovéhoto opatření ve snaze podpořit chuť tamních domácností utrácet ostatně upozornilo i prosincové setkání čínských lídrů.

V příštím týdnu by Peking měl oznámit údaje o hospodářském růstu za rok 2024. Vláda očekává, že se bude pohybovat kolem pěti procent. Tedy zhruba na stejné úrovni, jako tomu bylo předloni, kdy čínské HDP rostlo 5,2procentním tempem.