Mlčeti zlato? Na Trumpova prohlášení ohledně plánovaných cel doplácejí výrobci automobilů, drahé kovy i bitcoin

Jestli má momentálně někdo potenciál zamávat s mezinárodním obchodem, je to rozhodně znovuzvolený exprezident Spojených států Donald Trump. Že chce osmasedmdesátiletý politik razantně navýšit cla na všechno neamerické zboží směřující na tamní trh, dával hlasitě najevo už během své volební kampaně. A jak se nyní ukazuje, důrazně si hodlá počínat i vůči zemím, které jsou USA z geografického hlediska nejblíže, tedy Kanadě a Mexiku.

Konkrétně na produkty z těchto dvou států chce Trump podle příspěvku na vlastní sociální síti Truth Social uvalit 25procentní sazbu hned v den své inaugurace, tedy 20. ledna. Současně s tím v noci na úterý také oznámil záměr zatížit čínské výrobky dodatečnými 10 procenty nad rámec veškerých dalších cel, jimiž Pekingu hrozí. Jak v případě Kanady a Mexika, tak i u Číny jsou jeho nejnovější kroky motivovány údajnou snahou zamezit pašování drog a přílivu migrantů do USA právě z těchto zemí.

Zaplatí hlavně automobilky

Trumpovo stanovisko se samozřejmě neobešlo bez reakcí, a tak zatímco americký dolar posílil, evropské akcie se propadly. „Trh spekuluje, že EU bude pravděpodobně další na řadě, a proto investoři ráno sázeli proti evropským akciím,“ uvádí pro zpravodajskou agenturu Reuters seniorní tržní stratég společnosti Pepperstone Michael Brown.





Na slova budoucího šéfa Bílého domu v tomto ohledu doplatily zejména automobilky, jež by mohly být jedním z hlavních cílů, pokud jde o prezidentova cla zaměřená na Evropskou unii. „Oblasti jako automobilový sektor, který má vysoce integrované dodavatelské řetězce přes hranice Mexika a USA a Kanady a USA, jsou velmi zranitelné,“ vysvětluje hlavní ekonom UBS GWM Paul Donovan.

Konkrétně akcie německého Volkswagenu klesly o 2,1 procenta, Volvo si pohoršilo o tři, zatímco BMW o jedno a půl procenta. Největší propad, a sice 4,1procentní, zaznamenal Stellantis – výrobce značek jako Chrysler, Dodge a Fiat. Důvodem je skutečnost, že přibližně čtvrtina prodeje této společnosti v Severní Americe se uskutečňuje právě v Mexiku. „Odhadujeme, že každý další procentní bod na clu by mohl ovlivnit zisk před zdaněním o přibližně 160 milionů eur, což odpovídá 1,4 procenta očekávání pro rok 2025,“ cituje společnost Reuters.

V reakci na Trumpův příspěvek na dotčené sociální síti výrazně oslabilo i mexické peso a kanadský dolar, klesala rovněž hodnota eura a britské libry. Ba co víc, od svého rekordního maxima se vlivem obchodního napětí vzdálil též bitcoin, který se aktuálně drží kolem hodnoty 92 tisíc dolarů. V neposlední řadě Trumpův výrok ovlivnil také zlato, jež kleslo na týdenní minimum a momentálně se pohybuje kolem 2630 dolarů za troyskou unci. „Pokles měn citlivých na obchod dává smysl a v nejbližší době by měl přetrvat,“ komentuje Sean Callow, analytik ITC Markets.

Jinými slovy, optimismus, který na trhu zavládl po víkendovém oznámení nominace Scotta Bessenta na post ministra financí, se tak v úterý rázem vytratil. „Je to, jako by Trump po nominaci Bessenta, od kterého se očekává, že zmírní prezidentův vliv, chtěl trhům připomenout, kdo má skutečnou kontrolu,“ objasňuje Matt Simpson, analytik City Index.

Tak horké by to nakonec být nemuselo

Ačkoliv Trumpovy nejnovější výhrůžky trhy v úterý ráno zaskočily, dle Callowa z ITC Markets se ve skutečnosti o nic až tak neočekávaného nejedná: „Vzhledem k tomu, že minulý měsíc Trump prohlásil, že nejkrásnější slovo ve slovníku je clo, by jeho záměr neměl být překvapením. Překvapivé může být snad jen načasování toho komentáře.“

Reuters na to konto dodává, že Trump v rámci své předvolební kampaně hovořil také o skutečnosti, že na dovoz z Číny uvalí cla se sazbou přesahující hranici 60 procent. To by znamenalo ještě vyšší tarify, než jaké platily za jeho prvního prezidentského mandátu v letech 2017 až 2021.

Ať už tak ale nakonec doopravdy učiní, či nikoli, jisté je, že jeho kroky přinášejí nejistotu na globální trhy a naznačují, že obchodní politika bude během jeho prezidentství klíčovým tématem. „Náš názor zůstává, že cla nakonec nedopadnou tak špatně, jak jsme se obávali, ale v nadcházejících měsících budeme svědky zvýšené nejistoty,“ konstatuje stratég Jefferies Mohit Kumar.