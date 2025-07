Z barefoot undergroundu k milionovému byznysu. Značka Be Lenka raketově roste, do tří let chce vyrábět milion párů ročně

Chůze naboso je sice zdravá, ale v městském prostředí je jen pro otrlé – a právě proto přišli obuvníci s konceptem barefoot bot. Mají podrážky tak tenké, že cítíte každý kamínek, ale zároveň dostatečně pevné, aby vás neporanily. Tento druh bot kopíruje přirozený tvar nohy a umožňuje volný pohyb prstů, přičemž napomáhá správnému rozložení váhy, posiluje svaly nohou a zlepšuje držení těla. A tak není divu, že jej často doporučují i fyzioterapeuti.

Barefoot obuv dnes zažívá celosvětový boom, protože stále více lidí hledá pohodlí, přirozený styl chůze i ekologické řešení. To vše se snaží dohromady kombinovat slovenská značka Be Lenka, která z lokálního projektu vyrostla v globálního hráče, jehož roční obrat vloni přesáhl částku 700 milionů korun a jenž své produkty vyváží do více než 80 zemí.

Krok do neznáma

Vše výše uvedené je o to zajímavější, zjistí-li člověk, že na začátku celého příběhu nebyl žádný byznys plán, ale jen prostá snaha vyřešit celkem běžný rodičovský problém, jak pohodlně a bezpečně nosit vlastní děti. Bývalá paralympionička Lenka Cenigová a její partner Juraj Fehervari hledali nosítko, které by odpovídalo jejich představám. Nenašli ho, a tak si jej navrhli sami. Jenže když jejich děti z nosítek vyrostly, přišla další výzva. Na trhu chyběla obuv, která by dětem umožnila přirozený pohyb a podporovala zdravý vývoj chodidla. A tak se místo kompromisu rozhodli pro vlastní vývoj barefootových bot.

Tehdy šlo o odvážný krok do neznáma, o barefootech se mluvilo jen okrajově. V roce 2017 tak vznikla značka Be Lenka, která se dostala mezi průkopníky přirozené chůze a která dnes nabízí kompletní kolekce pro celou rodinu, od dámských a pánských modelů až po dětskou obuv. A jejíž ambicí je uspět celosvětově.





„Daří se nám hlavně ve střední Evropě a v regionu DACH (německy mluvící země, pozn. red.), ale působíme i ve Spojených arabských emirátech nebo v USA. Aktuálně máme pět vlastních prodejen – v Bratislavě, Žilině, Košicích, Banské Bystrici a také v Praze,“ přibližuje pro Euro.cz Fehervari. Tato provozovna, která byla otevřena teprve letos v květnu, a to rovnou v rámci nového konceptu, se nachází v obchodním domě Arkády Pankrác. Vedle klasických modelů Be Lenka zde zákazníci najdou i sesterskou značku Barebarics, jež se zaměřuje na stylové barefoot tenisky z veganských a recyklovaných materiálů.

„Kromě vlastních prodejen působíme i v partnerských retailových sítích po celém světě, ale většinu obratu realizujeme prostřednictvím e-shopu. Na budování maloobchodní sítě jsme se zaměřili až v posledních letech,“ doplňuje Fehervari, jehož firma se aktuálně připravuje na spuštění franšízového modelu a také na další expanzi. Ostatně i proto zakládá nová distribuční a logistická centra v klíčových regionech.

Od výroby „ na koleně “ k milionům párů

Když Be Lenka začínala, čítala její první kolekce jen stovku párů. Už tehdy se ale ukázalo, že poptávka po barefoot obuvi existuje, jen ji do té doby nikdo nedokázal uspokojit. Během dvou let se produkce vyšplhala na desetitisíce párů ročně a dnes jich značka vyrábí statisíce. No a do tří let hodlá tuto kapacitu navýšit až na milion.





Z původně rodinného projektu se tak velice rychle stala rostoucí firma, která dnes zaměstnává 130 lidí v interním týmu a stovky dalších ve výrobě. Navíc disponuje i vlastním vývojovým a výzkumným oddělením. „Při vývoji pracujeme s 3D skenováním chodidel, tlakovými plošinami, zapojujeme podology, fyzioterapeuty a odborníky z celého světa. Sledujeme zpětnou vazbu od zákazníků, dbáme na výběr materiálů, konstrukci bot a biomechaniku chodidel,“ popisuje Fehervari.

Výroba dnes probíhá v několika lokalitách – v Česku, na Slovensku, v Portugalsku a ve Vietnamu. „Právě Vietnam nám umožňuje pracovat s technologicky náročnějšími materiály a výrobními postupy, které nelze efektivně realizovat v Evropě. Zároveň zde testujeme inovace v oblasti udržitelnosti,“ dodává Fehervari s tím, že jednou z nich je například vývoj kompostovatelné obuvi.

Ze sportovních trailů až na módní mola

Za úspěchem Be Lenky podle jejich zakladatelů nestojí jen produkt samotný, nýbrž i důsledně budovaná péče o zákazníky. Firma komunikuje na klíčových trzích v místním jazyce a dokonce spustila i vlastní televizní kampaně, které pomáhají dostat povědomí o barefoot obuvi mezi širší veřejnost. Důležitou roli hrají rovněž sociální sítě a newslettery, skrze které se Be Lenka snaží se svými zákazníky zůstat v kontaktu, stejně jako komunitní akce a další eventy.

„Tento přístup se nám osvědčuje. I proto v některých zemích dosahujeme až 56procentní míry opakovaných nákupů, což je v našem segmentu výjimečný výsledek,“ říká Fehervari.

Vnímání toho, co lidé od obuvi očekávají, se dle jeho názoru v posledních letech zásadně změnilo. Už nehledají jen vzhled, ale také pohodlí a přirozený pohyb: „To, co bylo kdysi považováno za podivný alternativní trend, se dnes stává standardem pro ty, kteří chtějí od bot více. My jsme k tomu přidali ještě design, který barefooty vytáhl ze sportovních trailů až na módní mola – od Abú Dhabí po Miláno.“

Novinky i další týmy po celém světě

Firmamá dnes široké spektrum zákazníků – od maminek přes známé osobnosti, herce, sportovce a vrcholové manažery až po mladší generaci, která hledá styl a pohodlí. A zatímco značka Be Lenka cílí zejména na ženy a rodiny, sesterská řada Barebarics oslovuje především designově náročnější klientelu a milovníky městských tenisek.

„Naší ambicí je propojovat světy designu a komfortu, podporovat zdravý pohyb a dále rozšiřovat portfolio také směrem k těm, kteří s barefootem teprve začínají. Proto už brzy představíme zcela novou kategorii barefoot obuvi, která osloví ještě širší publikum, včetně lidí, kteří s touto obuví zatím nemají zkušenost. Rozšiřujeme také náš tým, otevíráme nové možnosti i v Česku a chceme budovat týmy i na dalších kontinentech,“ uzavírá Fehervari.