Chytré telefony loni nespasila ani vánoční sezóna. Jejich dodávka byla nejnižší od roku 2013

Ačkoli předvánoční období bývá pro většinu prodejců zpravidla nejsilnějším z celého roku, během posledního loňského kvartálu byla poptávka nižší než obvykle. Tedy alespoň v případě chytrých telefonů, na jejichž dodávky dopadá nejen makroekonomická krize, ale i slabý zájem ze strany samotných spotřebitelů.

Firmy vyrábějící elektroniku dodaly od října do prosince minulého roku 300,3 milionu smartphonů, což je podle zprávy analytické společnosti IDC o 18,3 procenta méně než v roce předchozím. Zároveň se jedná o historicky největší pokles v jednom čtvrtletí. Neobvykle nízký byl pak také objem ročních dodávek. Vloni bylo dodáno celkem 1,21 miliardy chytrých telefonů, tedy nejméně od roku 2013.

„Nikdy jsme nezaznamenali, že by dodávky v prázdninovém čtvrtletí byly nižší než v předchozím kvartálu. Oslabená poptávka a vysoké zásoby však způsobily, že prodejci dodávky drasticky omezili,“ uvádí CNBC s odkazem na vyjádření, jež poskytla ředitelka výzkumu ve společnosti IDC Nabila Popalová. Náročný přelom podzimu a zimy by prý mohl ohrozit očekávané oživení, jež nejen maloobchodníci netrpělivě vyhlíželi spolu s příchodem roku 2023.

Trápily se Apple, Samsung i Xiaomi

S problémy týkajícími se dodávek se koncem roku potýkala třeba společnost Apple. Komplikace v jejím případě způsobila hlavně epidemie covidu, jež zasáhla její největší továrnu nacházející se v čínském městě Čeng-čou. Nicméně, i přes obtíže se americké společnosti podařilo udržet pozici světové jedničky mezi výrobci chytrých telefonů. Firma z kalifornského Cupertina dodala ve čtvrtém čtvrtletí 72,3 milionu iPhonů, což odpovídá meziročnímu poklesu o 14,9 procenta. Ten Apple pocítil i přesto, že ve stejném roce uvedl na trh svůj nejnovější model iPhone 14.

Pokles dodávek pak zaznamenal i druhý největší hráč na trhu Samsung, meziročně je snížil o 15,6 procenta na 58,2 milionu kusů. Zhruba o 25 milionů kusů méně dodal v loňském roce čínský výrobce Xiaomi. Meziroční propad zaznamenal o 26,3 procenta, tedy nejvíce mezi pěti největšími hráči na trhu s chytrými telefony, kam patří ještě značky Oppo a Vivo.

„Vzhledem k tomu, že v roce 2022 došlo k poklesu o více než 11 procent za celý rok, ponese se rok 2023 ve znamení opatrnosti. Prodejci přehodnotí své portfolio zařízení a prodejní kanály si dvakrát rozmyslí, zda vsadí na nadbytečné zásoby,“ upozorňuje ředitel výzkumu v IDC Anthony Scarsella.

Starý mobil schovám, ale neprodám

Paradoxem je, že zatímco dodávky chytrých telefonů globálně klesají, zájem o repasované telefony zůstává i nadále nízký. Na trhu se smartphony, který má podle společnosti Swappie aktuálně hodnotu zhruba 100 miliard dolarů (asi 2,2 bilionu korun), se repasované telefony podílí pouhými 10 procenty. Jinými slovy, prodá se zhruba 25 procent použitých telefonů.

Dle odhadů je v evropských domácnostech aktuálně zhruba 700 milionů nevyužitých smartphonů. Co se týče Česka, starý mobil si ,pro jistotu‘ ponechávají až dvě třetiny lidí, zhruba čtvrtina jej ale nikdy nevyužije. Naopak jen 17 procent Čechů svůj chytrý telefon po koupi nového prodá. Znovupoužití staršího zařízení má přitom pozitivní vliv nejen na peněženky spotřebitelů, ale i na životní prostředí. V případě prodloužení užívání o jeden jediný rok může dotyčný snížit vlastí dopad na životní prostředí v tomto segmentu o třetinu.

Většina emisí, konkrétně 83 procent, vznikne už během produkce a prvního roku používání. Podle dat společnosti Apple přitom výroba jednoho iPhonu 12 vyprodukuje asi 82 kilogramů oxidu uhličitého.