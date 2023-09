Chytré české senzory spočítají lidi v obchoďáku i kanceláři. Majitelé budov často nevědí, co se uvnitř děje, říká Naiser z iC Systems.ai

Tuzemská firma iC Systems.ai vyrábí chytré senzory pro potřeby obchodních center, kancelářských budov, retailu a veřejné dopravy. Tato zařízení se podobají krabičkám, které, zjednodušeně řečeno, dokážou spočítat, kolik je v daném místě lidí. Při jejich bližším prozkoumání ale člověk zjistí, že je na ně napojen komplexní technologický systém, který umí zpracovat a vizualizovat veškerá data, jež se do něj vloží, respektive je se mu podaří získat. K čemu taková věc slouží? Tak například hlavně k tomu, aby mohli vlastníci daných budov lépe reagovat na různé situace, k nimž během dlouholetého provozu dochází.

Úspěšnou společnost v roce 2019 spoluzaložil Filip Naiser, jenž v iC Systems.ai dodnes působí na pozici šéfa vývoje. „Celé to začalo tím, že nás oslovilo jedno obchodní centrum, které na tom tehdy bylo poměrně špatně. Snažili se tedy svou činnost optimalizovat, a k tomu potřebovali data o chování zákazníků. Když ale sháněli nějaké chytré zařízení, nemohli nic vhodného najít. Na základě jejich poptávky jsme tedy začali vymýšlet vlastní technologii schopnou spočítat velké množství lidí, která by zároveň nestála příliš mnoho peněz,“ vzpomíná Naiser.

V současnosti už česká firma zákazníkům dodává mnohem podrobnější informace, jež dalece přesahují schopnosti klasického počítadla. Zařízení od iC Systems.ai dokáže rozpoznat třeba to, jestli je daný člověk žena či muž, případně jejich přibližný věk. „Umíme ale identifikovat i různé vzorce chování nebo třeba čas strávený v určité zóně,“ přidává se obchodní manažerka společnosti Kateřina Máchová.

Senzory iC Systems.ai jsou umisťovány na strop, díky čemuž jsou schopné pokrýt poměrně velkou oblast. Na rozdíl od mnoha konkurenčních řešení tak jeden senzor dokáže získat údaje nejen o počtu lidí procházejících hlavním vstupem, ale zvládne spočítat i osoby v dalších vchodech, které vedou třeba do konkrétních obchodních jednotek v nákupním centru.





Důležité je historické srovnání

Základní požadavek klientů iC Systems.ai bývá stejný – většinou chtějí spočítat lidi, kteří chodí dovnitř a ven. Senzory se ale stále častěji využívají třeba k monitoringu toalet kvůli plánování úklidových služeb nebo k monitoringu návštěvnosti jednotlivých nájemců. „Díky tomu se obchodní centra dozví, jestli jim daný nájemce hlásí správné údaje o počtu zákazníků. Tato data lze poté použít i při určování výše nájemného,“ shrnuje přínosy technologie Máchová.

Dalším produktem iC Systems.ai jsou takzvané heatmapy, jež popisují, kde se lidé nejčastěji pohybují a kde tráví nejvíce času. „Umíme se podívat na celou pasáž a důkladně popsat, co se tam děje. Toto řešení navíc aplikujeme i v retailu, kdy osadíme danou jednotku našimi senzory, přičemž získaná data může majitel využít k lepšímu rozplánování umístění jednotlivého zboží a tím dosáhne větších zisků. Je zajímavé, že bez našich statistik jsou firmy téměř slepé vůči tomu, co se uvnitř jejich prodejny či budovy děje,“ tvrdí Naiser.

Ke všem získaným datům mají zákazníci iC Systems.ai přístup přes speciální webové rozhraní. Kromě toho na týdenní a měsíční bázi dostávají komplexní reporty, v nichž je shrnuto veškeré důležité dění. Týká se to hlavně různých změn, reporty ale přinášejí i srovnání s předchozím rokem. To je podle Naisera hodně vypovídající a zároveň velmi důležité při řešení jakýchkoliv problémů.

Právě takto kvalitní reporting, z něhož zákazníci získají veškeré dostupné informace, by měl být jednou z hlavních výhod iC Systems.ai. „Celý produkt vznikal na základě požadavků lidí z managementu obchodních center, kteří si nadiktovali, co potřebují vědět a jak to potřebují zobrazit. Podle mě je tedy naše největší přidaná hodnota to, že klienti už se zpracováním dat nemají žádnou další práci,“ domnívá se Máchová.

Investice do dětských koutků se vyplatila

Celou technologii je obzvláště v počátečních fázích nutné průběžně upravovat, aby zákazníkům přinášela správné údaje. „Pokud někdo tvrdí, že jeho systém funguje hned od začátku stoprocentně, žije ve snu. My ale se zákazníkem všechny problémy intenzivně řešíme a snažíme se celý systém vyladit tak, aby fungoval co možná nejlépe,“ vyzdvihuje spoluzakladatel iC Systems.ai.

Problematické někdy bývá i vybudování důvěry zákazníků k přesnosti získaných údajů. „Občas třeba nahrazujeme nějaký předchozí systém, což s sebou přináší určité komplikace. Už se nám totiž stalo, že se zákazník 10 let řídil podle údajů, který byly zhruba o 15 procent jiné, než jaká byla realita. V takových situacích samozřejmě musíme dokázat, že naše technologie počítá správně,“ míní Naiser, jehož senzory se aktuálně nachází zhruba ve 30 tuzemských obchodních centrech.

Náklady na osazení technologie jsou různé a liší se podle požadavků jednotlivých klientů. Pokud chtějí společnosti pokrýt celé obchodní centrum s 80 nájemci, vyjde je to zhruba na půl milionu až milion korun. Když se ale jedná jen o instalaci senzorů k několika vchodům, náklady se vejdou do sta tisíc. Podle Máchové klienti většinou začínají právě u pokrytí několika vchodů, načež se technologie postupně rozšiřuje do celého obchodního centra.

Někdy se přitom stává, že získaná data jsou pro zákazníky velkým překvapením. Třeba během covidu iC Systems.ai zjistil, že největší kupní sílu představují maminky s dětmi, protože v obchodních centrech byly dětské koutky. Plno center se tomu tedy přizpůsobilo a začalo dětské koutky modernizovat, díky čemuž si alespoň v nějaké míře udržely návštěvnost.

„Pak se třeba stává, že obchodní centrum má dlouhodobě neobsazenou nějakou jednotku, protože je to podle potenciálních zájemců nelukrativní lokalita. Díky našim datům ale management přesně ví, kolik lidí okolo dané jednotky projde, což lze použít právě při vyjednávání s novým nájemcem,“ podotýká Máchová.

Regulace vzduchotechniky či klimatizace

Kromě obchodních center se technologie iC Systems.ai dostala i na mnoho dalších míst. V současnosti firma spolupracujeme třeba s jedním z českých dopravních podniků, který má senzory nainstalované ve svých dvou vozech. „Aktuálně se zabýváme především propojením našeho systému s interním systémem dopravce, abychom mu mohli poskytnout kvalitní reporting. Až vše důkladně otestujeme, chceme se tomuto segmentu věnovat ještě více. Všechny dopravní podniky totiž chtějí měřit nástupy a výstupy cestujících a zároveň zjistit, kolik lidí si zakoupilo jízdenku,“ objasňuje Máchová.

Senzory české firmy jsou ale umístěny i ve více než 50 tuzemských kancelářských budovách. Jejich účelem je především to, aby majitel objektu přesně věděl, jaká je vlastně návštěvnost jednotlivých kanceláří. „Když je třeba hodně lidí doma na home office a kanceláře jsou nevyužívané, nájemce pravděpodobně bude chtít odejít. Pokud bude vlastník budovy o nízké vytíženosti dopředu vědět, může se na to připravit. Zkusí třeba najít nového nájemníka a nenastane mu tak několikaměsíční výpadek nájemného nebo může tomu stávajícímu nabídnout menší prostory,“ přibližuje manažerka.

Když je navíc daná budova trochu ,chytřejší‘ a její patra jsou řízená autonomně, může se podle Naisera díky údajům jeho společnosti regulovat vzduchotechnika nebo klimatizace: „Stává se třeba to, že kanceláře jsou většinu týdne téměř prázdné, ale v určitý den se tam sejde celá firma. Naše údaje lze tedy využít k optimalizaci provozu a k úsporám nákladů na energie či úklid.“

iC Systems.ai má ve vlastní technologii velkou důvěru, což dokazuje i fakt, firma svým zákazníkům garantuje přesnost 96 procent. Ověřená měření přitom dokládají, že u hlavních vchodů v obchodních centrech mají senzory přesnost dokonce ještě o jeden procentní bod vyšší. Samozřejmě ale vždy záleží na konkrétní situaci, protože obzvláště při větším množství lidí může dojít k nějaké anomálii.

Senzory se neustále zlepšují

Technologie od iC Systems.ai by za určitých okolností mohla pomoci také se záchranou lidských životů. Údaje o počtu lidí v budově by totiž v případě požáru mohly být velmi důležité pro hasiče či zdravotníky. „Určitě vidíme potenciál v průmyslových halách, třeba kvůli požární bezpečnosti. Může se totiž stát, že Franta si pípne pět čipových karet i za své kamarády. Pak to samozřejmě vede k tomu, že v hale je méně lidí, než kolik ukazují údaje, s nimiž hasiči pracují,“ vysvětluje Máchová.

Vývoj senzorů je podle Naisera de facto nikdy nekončícím procesem. V současné době jeho firma pracuje na mnoha vylepšeních, které je možné aktualizovat na dálku: „Po každé úpravě zpětně provádíme vizuální zkoušku, abychom zajistili, že upgrade ve skutečnosti nebude downgradem. Stále také zlepšujeme fungování senzorů za nepříznivého světla.“

Kromě toho se tuzemská společnost soustředí i na vývoj nové funkce s názvem inter-camera tracking, což je schopnost anonymizovaně propojit daného člověka napříč kamerami, které nemají překryvy. „Až to bude fungovat, určitě díky tomu získáme další zajímavé údaje o pohybu lidí. Kdy bude tato funkce dostupná, si ale zatím odhadnout netroufám, pořád jsme ještě na počátku vývoje,“ zmiňuje Naiser.

Neustálé zlepšování senzorů by mělo do budoucna umožnit jejich rozšíření do dalších lokalit. IC Systems.ai láká například počítání lidí na hromadných akcích, jako jsou festivaly. A pokud by senzory zvládly pracovat ve venkovním prostředí, mohly by být umístěny třeba do nezastřešených částí obchodních center.

V dlouhodobějším horizontu pak chce firma celý systém podstatně zjednodušit. „Plánujeme vytvořit mobilní set, kdy klientovi zabalíme 10 senzorů do krabice, odešleme je a on si je sám nainstaluje na strop. Celé by to přitom mělo fungovat do druhého dne a úplně bez kabeláže. Než toho ale dosáhneme, čeká nás ještě dlouhá cesta,“ uzavírá Máchová.