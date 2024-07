Chovejte se udržitelně a my vás odměníme. Dánsko láká do metropole ohleduplné turisty

Zatímco Řecko pod návalem turistů omezuje výletní lodě a ve španělské Barceloně turisty doslova vyhánějí vodními pistolemi, Dánsko se návštěvníkům nebrání, ba naopak. Zajistit, aby se turisté v hlavním městě Kodani chovali slušně a s ohledem na životní prostředí, hodlá pomocí „úplatků“. Vychovaným a sociálně i ekologicky uvědomělým lidem totiž nabídne různé výhody.

S projektem přišla národní turistická organizace Wonderful Copenhagen v rámci programu CopenPay. Ten byl vytvořen proto, aby vykompenzoval environmentální zátěž, kterou vytváří cestovní ruch.

„S CopenPay umožňujeme lidem zažít více z toho, co Kodaň nabízí, a zároveň méně zatěžovat naši planetu. Jde o vytváření smysluplných a nezapomenutelných zážitků, které jsou příjemné a šetrné k životnímu prostředí,“ uvádí pro deník Daily Mail generální ředitel Wonderful Copenhagen Mikkel Aarø-Hansen.

Za úklid parku jídlo i drink zdarma

Od začátku tohoto týdne tak budou odměňováni třeba ti, kteří k pohybu po městě upřednostní jízdu na kole či městskou hromadnou dopravou, pustí se do zahradnických prací nebo budou sbírat odpadky v přístavech a městských parcích. Turisté, kteří do kaváren dorazí s vlastními opakovaně použitelnými kelímky, dostanou ve vybraných podnicích kávu zdarma. Za „dobré“ chování mohou lidé očekávat také bezplatné koktejly, jídlo, zapůjčení kajaku či čas strávený v městském komplexu umělých sjezdovek.





„Všechna naše rozhodnutí mají dopad na životní prostředí, tak proč nedělat vědomá rozhodnutí, která jsou prospěšná pro nás všechny, a nebýt za ně odměněn?“ uvádí The Guardian s odkazem na organizátory stojící za CopenPay. Přesto, že je cestovní ruch pro jednotlivé ekonomiky důležitý, přináší s sebou i celou řadu negativ. A znečišťování životního prostředí patří mezi ně.

Řeč přitom není „jen“ o odhazování odpadků a ničení památek. „Když cestujete do zahraničí – létáte-li na jiná místa nebo cestujete autem – znečišťujete,“ vysvětluje pro BBC vedoucí komunikace sdružení Rikke Holm Petersenová.

Vzhledem k tomu, že je kodaňský projekt založený na důvěře, nebudou úřady pravděpodobně vyžadovat důkaz o tom, že byla zelená aktivita dotyčným skutečně dokončena. V některých podnicích však budou po turistech vyžadovat alespoň malou záruku v podobě fotodokumentace jízdy na kole či zakoupený lístek na veřejnou dopravu. Vláda zapojeným firmám rovněž nebude vyplácení odměn nikterak dotovat. Do programu se zatím zapojilo 24 organizací.

Dobrý skutek i lepší zážitek z cestování

Iniciátoři projektu doufají, že se jejich myšlenka stane inspirací pro další města, jež se snaží o kladný vztah s turisty. Ideálně způsobem, který je výhodný pro obě strany. „Musíme zajistit, aby se cestovní ruch namísto zátěže pro životní prostředí proměnil v sílu pro pozitivní změny,“ říká Aarø-Hansen. A co víc, pokud se turisté budou rozhodovat uvědoměle a šetrně ke klimatu, mohlo by jim to prý na oplátku přinést lepší zážitek z cestování.

Kodaň by se ráda vyhnula podobným situacím, jaké zažívají turisty oblíbené destinace, které ve strachu z dopadu cestovního ruchu experimentují s celou řadou metod – od poplatků přes zákazy až po omezení počtu návštěvníků.

Nejde přitom jen o zmíněnou Barcelonu a Řecko. Negativní dopad cestovního ruchu pocítili třeba v italských Benátkách, kde návštěvníci nyní musejí preventivně platit denní daň ve výši pět euro. V chorvatském přístavním městě Dubrovník byli zas turisté vyzvání k tomu, aby kvůli nepříjemnému hluku nepoužívali kufry na kolečkách. A Baleárské ostrovy, kam patří Mallorca a Ibiza, zavedly přísná omezení týkající se konzumace alkoholu.

Na CopenPay, který potrvá do 11. srpna, pohlížejí kodaňské úřady jako na pilotní projekt, který by se v případě úspěchu mohl opakovat či rozšířit. V budoucnu by tak například mohli být odměňováni ti návštěvníci, kteří se do Kodaně rozhodli vydat letadlem či vlakem.