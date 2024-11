Ze Strnadovy CSG bude největší výrobce malorážního střeliva na Západě. Za 53 miliard kupuje americkou firmu Kinetic Group

Některá média to označují za obchod roku. Zbrojař Michal Strnad, respektive jeho Czechoslovak Group (CSG), dostali od akcionářů americké společnosti Vista Outdoor zelenou k akvizici její divize se sportovním vybavením a zbraněmi Kinetic Group.





Hodnota transakce činí 2,2 miliardy dolarů, tedy v přepočtu nějakých 53 miliard korun. Zároveň tento obchod, jenž podle ČTK představuje historicky nejvyšší českou investicí v USA a jednu z nejhodnotnějších akvizic nějaké tuzemské firmy v zahraničí, udělá z CSG i největšího výrobce malorážního střeliva mimo ruský a čínský trh.

„CSG vítá rozhodnutí valné hromady Vista Outdoor, které otevírá cestu ke closingu transakce. Ten by měl proběhnout v následujících dnech a poté se CSG stane vlastníkem skupiny Kinetic a spolu s tím největším výrobcem malorážového střeliva v západním světě,“ cituje ČTK mluvčího CSG Andrej Čírtek s tím, že do jejího vypořádání se vedení české firmy již nebude více vyjadřovat. K dokončení transakce by nicméně mělo dojít už 27. listopadu.

Kinetic Group, jež vznikla na konci loňského roku vyčleněným jedné z divizí Společnosti Vista Ourdoor, má podle serveru Seznam zprávy své továrny, v nichž zaměstnává takřka čtyři tisíce lidí, napříč celým středozápadem Spojených států. Vlastní střelivo prodávané pod značkami Remington, Federal, CCi, Hevi-Shot či Speer vyrábí v Minnesotě, Arkansasu, Idaho a Oregonu. Její tržby za fiskální rok 2024 dosáhly částky 1,5 miliardy dolarů při 416milionovém provozním zisku EBITDA.