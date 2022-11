Česko, země robotům zaslíbená. Sektor IT a podnikových služeb dál poroste 11procentním tempem

Obor podnikových služeb u nás navzdory krizím každý rok roste dvojciferným tempem a tuzemské firmy poskytují IT řešení do 180 zemí. Podnikové služby se díky své odolnosti a inovacím staly páteří moderní české ekonomiky. Jen s roboty by ale na takové výsledky zdejší firmy nestačily, a proto zaměstnávají i 160 tisíc odborníků na zmíněný sektor.

Loni ve firmách pak vznikly dva tisíce nových automatizovaných pracovních míst. Tyto softwarové roboty zastanou práci 15 tisíc lidí nejčastěji z oboru financí, marketingu, logistiky či HR. Vyvinout je však muselo pět tisíc programátorů, jak vyplývá z průzkumu českého trhu podnikových, IT a zákaznických služeb, který zrealizovala asociace ABSL.

Ta dodává, že za rozmachem digitálních služeb v tuzemsku stojí mimo jiné 20 nových vývojových center postavených vloni. „Čeští experti designují a zavádějí robotický software jak v samotných centrech podnikových služeb, tak i v jejich mateřských společnostech, globálních firmách z nejrůznějších oborů, od IT a telekomunikací přes průmyslovou výrobu, zdravotnictví a retail až po bankovnictví, cestovní ruch či energetiku. Když se tedy podíváme na všechny tyto projekty robotizace realizované z českých center, pak pracovních míst, které technologie zastanou, bude samozřejmě mnohonásobně více,“ komentuje ředitel asociace Jonathan Appleton.

Kromě samotné robotické automatizace procesů se ve stále větším měřítku ve firmách uplatňuje i optické rozpoznání psaného textu. Vývojáři ve zmíněných centrech proto uvádějí do provozu především chatboty, a to za pomoci umělé inteligence a strojového učení. Za zmínku v tomto ohledu určitě stojí nástroje firemní komunikace od české Daktely nebo hlasový robot z dílny Vocalls.

Mimoto se společnosti v čele s IBM snaží naučit počítače porozumět přirozenému jazyku nebo rozpoznávat objekty na fotkách či videu, případně třeba digitalizovat nudné účetnictví.

Hybridní prací k rozvoji

Nejen počítačové firmy k digitalizaci dovedl nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Jelikož roboti mohou nahradit pouze pracovníky na nekreativních pozicích, tak ti, kdo jsou schopni produktům dodat vyšší přidanou hodnotu, se často těší výhodám, jako jsou pružné úvazky a flexibilita času nebo místa výkonu práce. Svobodné, avšak náročné prostředí si pochvalují kupříkladu pracovníci IT firmy Josefa Muchny.

„Pro zaměstnavatele z Prahy či Brna tak mohou pracovat i experti, kteří bydlí na druhé straně republiky, nebo matky a otcové na rodičovské dovolené, kteří si nemohou dovolit sedět u počítače v klasickou pracovní dobu,“ říká Appleton. Tito lidé se mimo zákaznických služeb věnují třeba i odrážení kybernetických útoků, vytváření modelů pro predikci budoucnosti nebo vývoji energeticky úsporných technologií pro ukládání dat. Zajímavé projekty dle Appletona vznikají i v oblasti nových hybridních způsobů práce a spolupráce, udržitelnosti či vzdělávání a rozvoji talentů.

Tisíc pracovních míst

Za celkovým růstem počtu zaměstnanců oboru ze 43 procent stojí cizinci, kteří do center přichází zejména ze zemí Evropské unie. Za letošní rok však v Česku přibyly i tři tisícovky expertů ze států mimo unijní sedmadvacítku, přičemž ve valné většině šlo o občany Ukrajiny, kde je obor podnikových služeb silně etablovaný. Tamní firmy se snažily klíčové týmy přesunout do bezpečných zón a mnoho z nich si vybralo právě Česko.

„Prakticky každý měsíc tuzemské ekonomice přinášíme tisíc nových pracovních míst a spolu s tím i miliardu korun. Náš obor za dvě dekády své existence nestál jen za inovacemi byznysu, ale i za proměnou celé země. Stačí se podívat třeba na to, jak podnítil rozvoj čtvrtí, jako jsou pražský Karlín a Holešovice, brněnský Špilberk nebo ostravská Karolina, anebo jak ovlivnil proměnu Ostravy z ocelářského města na moderní město služeb a technologií,“ vyjmenovává šéf ABSL.

Zaměstnance láká obor kybernetiky především stabilitou – vývojáři se zkrátka uplatní i v době, kdy provozovatelé služeb musejí zavírat kvůli pandemii, nebo kdy průmyslníci bojují o zisk s rostoucími náklady na energie a materiály.

Zajímavý je pak i podíl žen v IT sektoru – od roku 2018 vzrostl o deset procentních bodů, a tak již dnes příslušnice něžného pohlaví zaujímají mezi experty na podnikové služby majoritu 58 procent. Dvě pětiny z nich navíc obsadily manažerské pozice. A určitě se najdou místa i pro další – většina center plánuje příští rok pokračovat v náboru, neboť dle ABSL celý segment naroste o dalších 11 procent.