Česko má jeden z nejužitečnějších cestovních pasů světa. Spojené státy poprvé vypadly z první desítky

Cestování
Jana Chuchvalcová
Dnes
Cestování, pas
Autor: Shutterstock
  • Český pas se umístil na sedmém místě mezi nejužitečnějšími cestovními doklady světa
  • Spojené státy poprvé za dvacet let vypadly z první desítky, pořadí ovládly asijské země jako Singapur, Jižní Korea a Japonsko
  • Na opačném konci žebříčku zůstává Afghánistán následovaný Sýrií a Irákem

Cestování dnes není jen otázkou volného času, ale i symbolem postavení států ve světě. Síla a užitečnost pasu vypovídá o otevřenosti země, její diplomacii a schopnosti udržovat vztahy napříč kontinenty.

Česká republika se v tomto ohledu naštěstí může dlouhodobě chlubit velice slibnými výsledky. Podle nejnovějšího vydání Henley Passport Indexu, který sestavuje londýnská společnost Henley & Partners na základě exkluzivních dat Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA), je český pas sedmým nejužitečnějším cestovním dokladem na světě. Tuto pozici sdílí s Austrálií, Maltou a Polskem, jejichž občané mají bezvízový přístup do 185 destinací po celém světě.

Outstream Placeholder

A zatímco Česko je v první desítce jakousi stálicí, takové Spojené státy americké letos zaznamenaly historický propad. Poprvé za dvacet let existence indexu se americký pas nedostal mezi deset nejužitečnějších, neboť skončil spolu s pasem malajsijským až jako dvanáctý. Žebříček aktuálně ovládají tři asijské země – prvním v pořadí je Singapur, jehož občané mají bezvízový vstup do 193 destinací, druhá Jižní Korea se 190 zeměmi a třetí Japonsko se 189 bezvízovými vstupy.

Američané ztrácejí výhody

Občané USA (a zmíněné Malajsie) mohou v současnosti bez víz vycestovat do 180 z 227 sledovaných zemí a teritorií. A protože státy se stejným počtem bodů sdílejí jednu příčku, předstihuje v tuto chvíli USA hned 36 zemí. Přitom ještě v roce 2014 se držel americký pas na prvním místě a i letos v červenci byl stále v první desítce. Co tedy stojí za jeho propadem?

Podle Henley & Partners jde o soubor změn v přístupu jiných zemí. V dubnu zrušila Brazílie bezvízový styk pro občany USA, Kanady a Austrálie kvůli nedostatku reciprocity. Čína naopak rozšiřuje výjimky v oblasti víz pro desítky převážně evropských států, mezi něž patří třeba Německo či Francie, ale USA mezi nimi nejsou. Také Papua-Nová Guinea a Myanmar upravily podmínky vstupu do země, takže si některé pasy polepšily a ten americký naopak oslabil. Poslední ránu pak Američanům zasadila somálská elektronická víza a rozhodnutí Vietnamu nezařadit Spojené státy do nové skupiny zemí s bezvízovým vstupem.

„Klesající užitečnost a síla amerického pasu není jen pouhým přesunem v žebříčku, je to signál zásadní změny v globální mobilitě a v dynamice ‚měkké moci‘. Země, které podporují otevřenost a spolupráci, rychle postupují vpřed, zatímco ty, které spoléhají na minulé výsady, zůstávají pozadu,“ zmiňuje předseda Henley & Partners Christian H. Kaelin.

Vzestup Číny, úpadek Británie

Také Velká Británie, která ještě před deseti lety celému žebříčku vévodila, se letos výrazně propadla, a to konkrétně na osmé místo, tedy nejníže v historii (a o dvě příčky níž než v červenci). To Čína na rozdíl od ustupujících USA a Spojeného království naopak prudce posiluje. Zatímco ještě v roce 2015 zaujímal její pas pouhé 94. místo, o dekádu později mu patří již 64. pozice, přičemž během té doby získala bezvízový přístup do 37 nových destinací.

Podle Henley & Partners stojí za tímto vzestupem otevírání čínské politiky – například bezvízový vstup pro Rusko, nové dohody se státy Perského zálivu, Jižní Ameriky a několika evropskými zeměmi. Podobným „příběhem úspěchu“ jsou Spojené arabské emiráty, které se za poslední dekádu vyšvihly o čtyřiatřicet příček na aktuální osmé místo.

Na opačném konci žebříčku, tedy na 106. místě, zůstává Afghánistán s přístupem do pouhých 24 destinací, což je o dvě méně než na začátku roku. Za ním následují Sýrie s dvaceti šesti bezvízovými vstupy a Irák s devětadvaceti. Rozdíl mezi nejvíce a nejméně užitečnými pasy tak činí 169 destinací.

Vliv má i americká imigrační politika

Klesající užitečnost amerického pasu okomentoval editor CNN Business Richard Quest, podle něhož se na poklesu podílejí i nová cestovní omezení, například elektronické registrace typu ESTA zaváděné v EU i ve Spojeném království. A svůj vliv na tom má dle jeho vyjádření také imigrační politika administrativy tamního prezidenta Donalda Trumpa.

WT100_25

Vedle Henley Passport Indexu existují pochopitelně i další žebříčky měřící sílu jednotlivých pasů. Vlastní Passport Index vytváří třeba společnost Arton Capital, která sleduje cestovní doklady 193 členských států OSN a šesti teritorií, jako jsou Tchaj-wan, Macao, Hongkong, Kosovo, palestinská území a Vatikán. Ta aktualizuje data v reálném čase podle oficiálních vládních portálů. Podle jejího hodnocení letos vedou Spojené arabské emiráty s výsledkem 179 bezvízových nebo vízových vstupů po příjezdu, následované Singapurem a Španělskem se shodnými 175 vstupy.

Země s nejsilnějším pasem na světě

Pořadí Země Počet destinací
1. Singapur 193
2. Jižní Korea 190
3. Japonsko 189
4. Německo, Itálie, Lucembursko, Španělsko, Švýcarsko 188
5. Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Nizozemsko 187
6. Řecko, Maďarsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Švédsko 186
7. Austrálie, Česko, Malta, Polsko 185
8. Chorvatsko, Estonsko, Slovensko, Slovinsko, SAE, Spojené království 184
9. Kanada 183
10. Lotyšsko, Lichtenštejnsko 182
11. Island, Litva 181
12. USA, Malajsie 180

Zdroj: Henley Passport Index 2025

