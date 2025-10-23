Česko má jeden z nejužitečnějších cestovních pasů světa. Spojené státy poprvé vypadly z první desítky

Cestování dnes není jen otázkou volného času, ale i symbolem postavení států ve světě. Síla a užitečnost pasu vypovídá o otevřenosti země, její diplomacii a schopnosti udržovat vztahy napříč kontinenty.
Česká republika se v tomto ohledu naštěstí může dlouhodobě chlubit velice slibnými výsledky. Podle nejnovějšího vydání Henley Passport Indexu, který sestavuje londýnská společnost Henley & Partners na základě exkluzivních dat Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA), je český pas sedmým nejužitečnějším cestovním dokladem na světě. Tuto pozici sdílí s Austrálií, Maltou a Polskem, jejichž občané mají bezvízový přístup do 185 destinací po celém světě.
A zatímco Česko je v první desítce jakousi stálicí, takové Spojené státy americké letos zaznamenaly historický propad. Poprvé za dvacet let existence indexu se americký pas nedostal mezi deset nejužitečnějších, neboť skončil spolu s pasem malajsijským až jako dvanáctý. Žebříček aktuálně ovládají tři asijské země – prvním v pořadí je Singapur, jehož občané mají bezvízový vstup do 193 destinací, druhá Jižní Korea se 190 zeměmi a třetí Japonsko se 189 bezvízovými vstupy.
Američané ztrácejí výhody
Občané USA (a zmíněné Malajsie) mohou v současnosti bez víz vycestovat do 180 z 227 sledovaných zemí a teritorií. A protože státy se stejným počtem bodů sdílejí jednu příčku, předstihuje v tuto chvíli USA hned 36 zemí. Přitom ještě v roce 2014 se držel americký pas na prvním místě a i letos v červenci byl stále v první desítce. Co tedy stojí za jeho propadem?
Podle Henley & Partners jde o soubor změn v přístupu jiných zemí. V dubnu zrušila Brazílie bezvízový styk pro občany USA, Kanady a Austrálie kvůli nedostatku reciprocity. Čína naopak rozšiřuje výjimky v oblasti víz pro desítky převážně evropských států, mezi něž patří třeba Německo či Francie, ale USA mezi nimi nejsou. Také Papua-Nová Guinea a Myanmar upravily podmínky vstupu do země, takže si některé pasy polepšily a ten americký naopak oslabil. Poslední ránu pak Američanům zasadila somálská elektronická víza a rozhodnutí Vietnamu nezařadit Spojené státy do nové skupiny zemí s bezvízovým vstupem.
„Klesající užitečnost a síla amerického pasu není jen pouhým přesunem v žebříčku, je to signál zásadní změny v globální mobilitě a v dynamice ‚měkké moci‘. Země, které podporují otevřenost a spolupráci, rychle postupují vpřed, zatímco ty, které spoléhají na minulé výsady, zůstávají pozadu,“ zmiňuje předseda Henley & Partners Christian H. Kaelin.
Vzestup Číny, úpadek Británie
Také Velká Británie, která ještě před deseti lety celému žebříčku vévodila, se letos výrazně propadla, a to konkrétně na osmé místo, tedy nejníže v historii (a o dvě příčky níž než v červenci). To Čína na rozdíl od ustupujících USA a Spojeného království naopak prudce posiluje. Zatímco ještě v roce 2015 zaujímal její pas pouhé 94. místo, o dekádu později mu patří již 64. pozice, přičemž během té doby získala bezvízový přístup do 37 nových destinací.
Podle Henley & Partners stojí za tímto vzestupem otevírání čínské politiky – například bezvízový vstup pro Rusko, nové dohody se státy Perského zálivu, Jižní Ameriky a několika evropskými zeměmi. Podobným „příběhem úspěchu“ jsou Spojené arabské emiráty, které se za poslední dekádu vyšvihly o čtyřiatřicet příček na aktuální osmé místo.
Na opačném konci žebříčku, tedy na 106. místě, zůstává Afghánistán s přístupem do pouhých 24 destinací, což je o dvě méně než na začátku roku. Za ním následují Sýrie s dvaceti šesti bezvízovými vstupy a Irák s devětadvaceti. Rozdíl mezi nejvíce a nejméně užitečnými pasy tak činí 169 destinací.
Vliv má i americká imigrační politika
Klesající užitečnost amerického pasu okomentoval editor CNN Business Richard Quest, podle něhož se na poklesu podílejí i nová cestovní omezení, například elektronické registrace typu ESTA zaváděné v EU i ve Spojeném království. A svůj vliv na tom má dle jeho vyjádření také imigrační politika administrativy tamního prezidenta Donalda Trumpa.
Vedle Henley Passport Indexu existují pochopitelně i další žebříčky měřící sílu jednotlivých pasů. Vlastní Passport Index vytváří třeba společnost Arton Capital, která sleduje cestovní doklady 193 členských států OSN a šesti teritorií, jako jsou Tchaj-wan, Macao, Hongkong, Kosovo, palestinská území a Vatikán. Ta aktualizuje data v reálném čase podle oficiálních vládních portálů. Podle jejího hodnocení letos vedou Spojené arabské emiráty s výsledkem 179 bezvízových nebo vízových vstupů po příjezdu, následované Singapurem a Španělskem se shodnými 175 vstupy.
Země s nejsilnějším pasem na světě
|Pořadí
|Země
|Počet destinací
|1.
|Singapur
|193
|2.
|Jižní Korea
|190
|3.
|Japonsko
|189
|4.
|Německo, Itálie, Lucembursko, Španělsko, Švýcarsko
|188
|5.
|Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Nizozemsko
|187
|6.
|Řecko, Maďarsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Švédsko
|186
|7.
|Austrálie, Česko, Malta, Polsko
|185
|8.
|Chorvatsko, Estonsko, Slovensko, Slovinsko, SAE, Spojené království
|184
|9.
|Kanada
|183
|10.
|Lotyšsko, Lichtenštejnsko
|182
|11.
|Island, Litva
|181
|12.
|USA, Malajsie
|180
Zdroj: Henley Passport Index 2025