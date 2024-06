České startupy nesledují světové trendy, přesto patří k nejrychleji rostoucím v Evropě, říká Jiří Sauer z Deloitte

„České startupy jsou mezi nejrychleji rostoucími v Evropě, přestože nesledují světový trend,“ sdělil redakci Euro.cz Jiří Sauer, vedoucí programu Deloitte Technology Fast 50 pro střední Evropu. Tento projekt oceňuje nejrychleji rostoucí technologické firmy a zaměřuje se na podporu zdejšího startupového prostředí.

V žebříčku EMEA Technology Fast 500, který srovnává mladé firmy z Evropy, Afriky a Blízkého východu a který v Deloitte letos zveřejnili poprvé od roku 2019, se umístilo 32 českých startupů. To znamená, že jsme na stejné úrovni jako Německo, které má oproti naší republice přibližně osmkrát víc obyvatel. Kromě něj si ale co do počtu úspěšných startupů nezadáme ani se severskými státy nebo zeměmi, jako jsou Irsko, Belgie či Nizozemsko.

„Možná ještě více než samotný triumf českých firem vypovídá o českém startupovém prostředí to, že je pro řadu lidí tento úspěch překvapením. Bez větší pozornosti státu či médií u nás vzniká nové odvětví ekonomiky, které dokáže přitáhnout kvalifikované experty z celého světa a uspět i v globální konkurenci. Zatímco náš tradiční ekonomický model postavený na průmyslu se vyčerpává, roste u nás sektor firem s vysokou přidanou hodnotou, které prodávají svoje nápady,“ okomentoval expert s tím, že oproti zmíněnému roku 2019 přibylo tuzemských zástupců o více než čtvrtinu.





České e-shopy nejsou zatíženy stereotypy

Konkurenci se Čechům daří předehnat v mnoha odvětvích, jeden příklad za všechny je e-commerce, kde jejich zdejší provozovatelé zastávají zcela jiný přístup než západní Evropa. Například v Německu si retailové řetězce dlouho držely silnou pozici, a tak e-shopy nevnímaly jako příležitost pro rozvoj svého podnikání, ale jako konkurenci, která je může připravit o zákazníky. Naproti tomu u nás řada prodejců kamenné obchody vůbec nevlastní a nabízením zboží na internetu své podnikání naopak začínají. A jelikož nejsou zatíženi stereotypy, povedlo se jim v této oblasti rychle uspět.

Outstream Placeholder

„Podobně je tomu i v oblasti softwarových společností. I té se u nás věnují často nové společnosti, které se okamžitě zaměřily na nejnovější technologie a podařilo se jim tím dostat o krok napřed oproti západní konkurenci,“ dodal Sauer. Tento princip podle něj zosobňují dva přední zástupci ČR v žebříčku, tedy společnosti FTMO a CityZen, které obsadily 17. a 24. místo. Obě dokázaly založit v podstatě své vlastní odvětví – na jedné straně dosud nevídaný koncept proptradingu, na druhé se zcela novou technologií v oblasti, ve které jsou revoluce spíše výjimkou, tedy v textilním a oděvním průmyslu. Navazují tak na tradiční příklady českých úspěšných průkopníků ve svém odvětví jako Prusa Research, Kiwi.com nebo SatoshiLabs.

Vedou mobilní hry

Průměrné tempo meziročního růstu startupů, které Deloitte v žebříčku oceňuje, činí 1931 procent. Hranici jednoho tisíce procent růstu překonalo 175 z nich. Nejvíce úspěšných startupů se věnuje vývoji softwaru, fintechu nebo hardwaru. Silné jsou ale i obory médií a zábavy s růstem o průměrných 3225 procent.

Česko se světovému trendu vymyká – vedle softwaru je u nás nejlépe zastoupená právě oblast e-commerce, která je v globálním měřítku poměrně nevýznamná. Patří jí mezi segmenty až deváté místo, navíc s nejpomalejším růstem.

Absolutním vítězem se však stali finští vývojáři mobilních her ze studia Metacore. Vyhráli už podruhé v řadě. „Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme získali ocenění Technology Fast 500 EMEA. Chceme bavit stovky milionů hráčů po celá desetiletí, a to je pro nás teprve začátek. Zatímco slavíme úspěch, už se díváme dopředu. Věříme v sílu kreativních příběhů jak ve hrách, tak v našem marketingu, a také důvěřujeme silné komunitě. Stabilní růst nám dodává jistotu, že se strategicky rozhodujeme správně. Nicméně, zásadním klíčem k úspěchu byl bezesporu náš schopný, nadšený tým a firemní kultura, kterou jsme společně vytvořili,“ nechal se slyšet Mika Tammenkoski, šéf Metacore Games.

Češi by se podle Sauera měli vítězným startupem inspirovat a navázat na trendy. „Pro udržení kroku se světem u nás musí začít růst nové fintechy a startupy zaměřené na média, zábavu, výrobu hardwaru a další rychle rostoucí sektory. Velmi zajímavé bude, jak se bude dařit environmentálním a energetickým startupům. Vzhledem k naší energetické situaci je zde prostor pro firmy zaměřené na hospodaření s energiemi. Prozatím zaostáváme v oblasti clean-techu, která má do budoucna velký potenciál. Pokud české firmy zachytí světový vývoj a doma získají podporu, jakou si zaslouží, budeme se moci i nadále řadit ke špičkám evropské technologické scény,“ uzavřel odborník.