České FLO si osedlalo hbitého hřebce. Bude zajišťovat komunikaci automobilce Porsche hned v 28 zemích

Česká digitálně-konzultační společnost FLO, v níž většinový podíl drží skupina Rockaway Jakuba Havrlanta, zaznamenala nebývalý úspěch. Stala se totiž vítězem náročného výběrového řízení automobilky Porsche na zajištění komunikace a všech dalších věcí s tímto spojených hned v 28 zemích, včetně regionu střední Evropy, Balkánu, pobaltských států, Blízkého východu i střední Asie.
FLO se bude podílet na přípravě strategie a komunikačních kampaní pro jednotlivá oddělení. To kromě marketingových aktivit zahrnuje spolupráci s eventovým týmem na tvorbě výstupu z chystaných akcí pro prémiové klienty, novináře i influencery či zajištění obsahu pro sociální sítě.
„To, že si Porsche vybralo právě FLO, vnímáme jako důkaz, že naše práce a zkušenosti dosahují stejné úrovně, jakou mají světoví hráči. Je to pro nás obrovský milník,“ potvrzuje šéf zmíněné agentury Andrej Hájek. Sám věří, že takto významná reference pomůže tuzemské společnosti otevřít dveře na další trhy, kde FLO působí, a to včetně Velké Británie a Irska, kam firma výrazněji expandovala teprve letos.
Porazili i agentury ze západní Evropy
Hodnotu nově navázané spolupráce FLO s Německou automobilkou Hájek prozrazovat nemůže, jedná se nicméně o dlouhodobý kontrakt. „Formálně vzato je naše spolupráce rozdělená na kratší úseky, ale v jádru jde o dlouhodobý vztah na minimálně pět let. Pro srovnání, agentura, od které jsme práci přebírali, dělala pro Porsche na různých trzích předchozích 25 let,“ doplňuje šéf FLO pro Euro.cz.
Jak konkrétně ve Stuttgartu, kde automobilka sídlí, dospěli k názoru, že právě tato česká agentura bude pro takto rozsáhlou spolupráci tou pravou? „Když si koupíte Porsche, kupujete si i klíč ke komunitě. V zahraničí to platí dlouhá léta, ale v Česku mi to trochu chybělo, a tak jsme s kolegou Václavem Krejčím (kreativní ředitel FLO) založili platformu Speed Dates pro podobně smýšlející lidi. Ta nám ale pod rukama rychle vyrostla do akcí pro stovky lidí, a to nás přirozeně dostalo do úzkého kontaktu s týmem Porsche CEE,” vysvětluje šéf divize Brand Experience ve FLO Pavel Flégl.
„Když viděli, že značku Porsche milujeme, a zjistili, že jsme schopni jim jako FLO pomoct posunout celkovou brand experience, rozhodli se nás přizvat k náročnému čtyřkolovému tendru. A v něm jsme dokázali porazit i agentury ze západní Evropy,” dodává.
Reklamy se šťastnou rodinkou nečekejte
Jednou z hlavních náplní právě zahájené spolupráce bude implementace a adaptace nové komunikační kampaně nesoucí název Porsche – There is no Substitute napříč celým středoevropským regionem. Opomenout však nelze ani chystanou kampaň k novému elektrickému modelu Cayenne.
„Značka Porsche je ikona, a tak k ní i přistupujeme. Všem v týmu je ale jasné, že doba se mění a společně s tím, jak Porsche uvádí na trh elektromobily, i jeho komunikace musí reflektovat současné trendy,“ objasňuje naší redakci Flégl. Nač konkrétně se mohou fanoušci této legendární automobilky v oblasti PR těšit?
„Vizuály se šťastnou rodinkou nebo například argumentaci cenou či produktovými benefity nečekejte,“ říká důrazně. „Porsche musí zůstat objektem touhy, vysněným autem se silnou komunitou. Sází na storytelling, svůj odkaz a bohatou závodní historii. A jako správná prémiová značka se snaží vytvářet i jemnou auru nedostupnosti. S nadsázkou by se dalo říct že vždy vyrobí o jeden vůz méně, než je poptávka,” uzavírá Flégl.