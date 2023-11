České firmy soutěžily v udržitelnosti. ESG rating ovládl ČEZ, ukázal výzkum

Můžeš být, čím chceš – kosmonautkou, prezidentkou, vědkyní, nebo třeba manažerkou, slíbila před lety holčičkám panenka Barbie. A současné ESG standardy jim sny opravdu plní. V top managementu těch největších firem je totiž k vidění stále více žen na vedoucích pozicích. Tyto společnosti si také hlídají emise skleníkových plynů, recyklují a obnovitelné zdroje považují za samozřejmost.

V analýze příznačně nazvané ESG rating výzkumníci programu CEMS z Fakulty podnikohospodářské na VŠE ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti sledovali, jak si jednotlivé české firmy poradily s environmentálními, sociálními i strategickými výzvami dnešního rychle se měnícího světa. Na základě svých dat sestavili žebříček jak pro velké firmy – ten ovládl ČEZ –, tak i pro malé a střední podniky. Jim zase kraluje technologická skupina MEGA.

„Mezi největšími podniky se najde docela dost těch, které pokrývají většinu hodnocených ESG témat a v rámci toho dělají i další dobročinné aktivity nad rámec povinností či norem. Například ČEZ skóroval ze všech zúčastněných firem ve srovnání nejlépe díky tomu, že ve svých nefinančních reportech detailně pracuje s naprostou většinou ESG faktorů a transparentně je komunikuje veřejnosti,“ říká Ladislav Tyll, odborník na mezinárodní podnikové strategie a ESG z Fakulty podnikohospodářské VŠE a akademický ředitel programu CEMS, který za metodiku a vyhodnocení studie zodpovídal.

Dodavatel energií se zavázal například k tomu, že do roku 2030 vymění produkty ve svém portfoliu za nízkoemisní. V té době by také na 30 procentech manažerských židlí měly sedět ženy. A o 10 let později pak ČEZ plánuje dosáhnout úplné klimatické neutrality.





Hlídá si i dodavatele

Moneta, která skončila ve zmíněném žebříčku na druhém místě, se také zaměřuje na všechny tři pilíře ESG. Udržuje si detailní přehled o vlastní uhlíkové stopě a tyto informace vyžaduje i od svých dodavatelů. Snaží se také stírat rozdíly nejen v odměnách, ale i mezi různými sociálními skupinami zaměstnanců. Například nárok na den volna pro přípravu na svatbu mají všichni její pracovníci, bez ohledu na pohlaví či typ svazku.

Třetí v pořadí, nadnárodní korporace jménem Coca-cola, už dávno není proslulá jako oblíbený nápoj Santy Clause. Dlouhodobě se snaží snižovat množství odpadu na jeden výrobek. Již loni navíc v Česku a na Slovensku zaměstnávala v manažerských pozicích třetinu žen. A pokud jde přímo o nejvyšší management, tam jich bylo na 27 procent.

Ve firmě se navíc meziročně zvedla i úroveň spokojenosti zaměstnanců, kladně ji hodnotí více než čtyři pětiny z nich. Samotné platy se pak zvýšily v průměru o šest procent.

Celkem se do ESG ratingu přihlásilo 135 firem, tedy o 55 procent víc než v loňském ročníku. Jejich společný obrat v roce 2022 dosahoval 1,2 bilionu korun a na českém HDP se podílely ze 17,2 procenta. Velkých podniků bylo dvaapadesát, zatímco těch malých a středních osmdesát tři.

Nejlepších pět velkých firem z hlediska ESG

Pořadí Název 1. Skupina ČEZ 2. MONETA Money Bank 3. Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 4. Vodafone Czech Republic 5. ČSOB

Zdroj: ESG rating / CEMS, VŠE

Na velikosti záleží

Organizace ke zvýšenému zájmu o zušlechťování řízení své firmy žene legislativa. Na čím dál více z nich se totiž vztahuje povinnost zveřejňovat každoročně takzvaný nefinanční reporting. Jeho kvalitu a hloubku ovlivňuje především velikost firmy.

„Malé a střední podniky obecně dosahují nižších skóre ve všech oblastech ESG, což je očekávaný výsledek, který odráží omezené zdroje, schopnost najímat specialisty a znalost témat spojených s udržitelností. Naopak u velkých firem se ESG věnují často i desítky zaměstnanců. Tento trend je patrný především u bankovních institucí,“ doplňuje Tyll.

Výsledky hodnocení také ukazují, že velké firmy, které dosáhly vysokého hodnocení v ESG ratingu, si typicky přisuzují i vysoké sebehodnocení. Tento trend však nebylo možné identifikovat u malých a středních podniků. Malé a střední firmy dosahují nejlepších výsledků v oblasti S.

Nejlepších pět malých a středních podniků z hlediska ESG

Pořadí Název 1. MEGA 2. Sonnentor 3. Nobilis Tilia 4. KONSIT 5. Portu

Zdroj: ESG rating / CEMS, VŠE

„Menší firmy evidentně často věnují zvýšenou pozornost svým zaměstnancům a místním komunitám, s nimiž udržují osobní kontakt. Na druhé straně, velké firmy v tomto ročníku ESG hodnocení v oblasti sociální odpovědnosti překvapivě zaostaly, přestože naše průzkumy z roku 2022 ukazují, že česká veřejnost považuje právě sociální aspekty za nejvýznamnější,“ vysvětluje členka Tyllova výzkumného týmu Natálie Badie.

Její kolega z VŠE pak dodává, že v případě některých firem dává smysl, aby tématika udržitelnosti zůstala přímo pod dohledem výkonného ředitele, kdežto u jiných, obzvláště pak u těch největších organizací se už naopak vyplatí zaměstnávat specializované ESG manažery, kteří zodpovídají právě za dodržování klimatických závazků, za dobročinnost nebo třeba za to, aby zaměstnanci napříč celým spektrem pohlaví či vzhledu dostali šanci být přesně tím, čím chtějí.