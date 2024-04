České e-shopy ve velkém expandují do zahraničí. Největší překážkou je pro ně jazyková bariéra, s tou jim pomáhá umělá inteligence

Expanze do zahraničí v poslední době láká stále více zdejších internetových obchodů. Vyplývá to i z analýzy společnosti Upgates, která patří k předním dodavatelům e-shopových řešení. Zhruba polovina jejich zákazníků prodává své výrobky či služby alespoň na jednom zahraničním trhu a více než 50 procent z nich pak vstup do nějaké cizí země v současnosti zvažuje.

Díky podobné kultuře míří většina českých firem v prvé řadě na sousední slovenský a německý trh. Co se dalších expanzí týče, k ní si podle Upgates nejčastěji vybírají Polsko, Rakousko nebo Maďarsko. Tyto státy jsou populární také z logistických důvodů, protože cena za doručování zboží z českých skladů u nich není až natolik vysoká.

„I přes podobnost kultur je pro e-shopery jedním z nejobvyklejších úskalí znalost místního trhu a chování tamějších zákazníků. Například Němci si velice zakládají nejen na kvalitě provedení výrobku, ale také na úrovni celého nákupního zážitku, od uživatelsky přívětivého prostředí e-shopu přes různé formy platby a dopravy až po zákaznický servis v příslušném jazyce,“ vysvětluje Michal Benatzky, marketingový manažer Upgates.





Překlad od AI má solidní kvalitu

Expanze do zahraničí s sebou přináší i mnohé další komplikace. Jednou z nich je pro české internetové obchodníky přeložení textů do příslušného jazyka, jimž se na novém trhu mluví. Je přitom důležité tuto oblast nepodcenit, protože čím přesnější překlady jsou, tím větší důvěru daný e-shop vzbuzuje.

Část internetových obchodníků za tímto účelem využívá služeb umělé inteligence (AI), jako jsou například DeepL nebo ChatGPT. Uvedené nástroje jim nejčastěji pomáhají u produktových popisků nebo u článků na blogu. „Pokud někdo provozuje e-shop o tisících položek, náklady na ruční překlady šplhají do statisíců korun. Majitelé menších internetových obchodů mohou díky AI překladačům ušetřit i desítky tisíc. Velkou část produktů lze přitom přeložit strojově ve vcelku solidní kvalitě připravené ke zveřejnění,“ doplňuje Benatzky.

Díky počátečnímu využití umělé inteligence už se následně e-shop může věnovat zdokonalení lokalizace u nejprodávanějších produktů. V jejich případě je vhodné daný text nechat zkontrolovat zkušeným překladatelem a zároveň jej přizpůsobit tak, aby svým vyznění oslovil a zaujal i zahraniční zákazníky.

Expanze většinou stojí do 50 tisíc

Dalším problematickým bodem, který e-shopům znesnadňuje jejich expanzi do zahraničí, je zákaznická péče. Podle Upgates zhruba čtvrtina internetových obchodníků komunikuje se zákazníky z cizích zemí převážně anglicky. Pětina si pak vypomáhá automatickými překladači a pouze 17 procent e-shopů nabízí tu nejdražší variantu, tedy lokalizovanou podporu v mateřském jazyce dané země.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že většina e-shopů se přirozeně snaží za náklady na zahraniční expanzi co možná nejvíce ušetřit. Což ostatně potvrzují i data Upgates, podle nichž se každý druhý e-shop vešel se svou expanzí do 50 tisíc, zatímco s náklady mezi 50 a 100 tisíci korun kalkulovala jen zhruba desetina z nich.

„Díky moderním nástrojům e-commerce lze v dnešní době spustit přeshraniční prodej bez obrovských počátečních investic. Je to příležitost hlavně pro menší projekty s originálními výrobky, které tímto způsobem mohou několikanásobně vyrůst. Obzvláště zákazníci ze západních zemí si totiž rádi připlatí za prémiovější produkty, protože na prvním místě je pro ně kvalita,“ uzavírá Benatzky.