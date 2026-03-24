Do nemocnic, ale i na oběžnou dráhu. Česká zdravotnická technologie míří do ostrého provozu, umožňuje přenos videa bez ztráty jediného pixelu

Nápad na samotnou technologii vznikl v prostředí broadcastu a obranného průmyslu, kde se testovaly možnosti bezeztrátového přenosu videa pro řízení operací na dálku. S rozvojem robotické chirurgie a AI diagnostiky se však ukázalo, že řešení má význam právě ve zdravotnictví.
„Přistupovali jsme k tomu obráceně. Nejprve jsme přišli s nápadem a technologií, až časem jsme pro ni nalezli správné využití,“ přiznává Marek Šoltys, spoluzakladatel a šéf investiční společnosti Riden Technologies, která nadějným technologickým projektům v raných fázích pomáhá s transformací ve fungující firmy s přístupem na mezinárodní trhy. V jejím portfoliu najdeme projekty jako třeba AIRSEC, jenž zabezpečuje kritickou infrastrukturu před neoprávněnými drony po celé Evropě, ale také Anume, jehož bezkontaktní senzory našly využití v desítkách nemocnic.
Když detail rozhoduje
Moderní medicínské kamery sice umí zachytit obrovské množství dat, problémem nicméně je, že běžné videokodéry nezvládnou takový objem včas a v dostatečné kvalitě převést, a proto je potřeba obraz zkomprimovat, tedy zmenšit. Jenže ani to ve skutečnosti není spásné řešení, neboť menší velikost souboru pochopitelně zhorší jeho kvalitu, což pro lékaře nebo umělou inteligenci v praxi znamená ztrátu potřebných detailů a ztížení diagnostiky. A právě za tímto účelem byl vyvinut již zmíněný nástroj Redcap, který umí komprimovat a přenést video v reálném čase bez ztráty jediného pixelu.
„Naše technologie obraz zkomprimuje pokročilým algoritmem, aby se mohl přenést standardním datovým spojením. Na druhé straně jej opět dekóduje do původní kvality. Lékaři a AI systémy tak pracují s obrazem, jako by byli přímo u kamery. Veškerá zařízení miniaturizujeme při zachování jejich výkonu, aby se vešly do útrob operačních robotů nebo dronů. Tím se zásadně odlišujeme od současných dodavatelů,“ dodává Šoltys.
Podle jeho slov je zařízení Redcap IP UltraScale Gateway, které rozměry připomíná notebook, kompletně vyvinuté, nadesignované a naprogramované v Česku, jeho osazování ale probíhá ve Švýcarsku, zatímco montáž v sousedním Rakousku. „Je to dáno nároky na velmi vysoké a přesné standardy výroby a technologickou vyspělost dodavatelů, které se ve světě shánějí velmi těžko,“ přibližuje Šoltys.
Screeningem proti nádorům
Po letech vývoje nyní míří česká technologie do ostrého provozu. Zájem o ni projevila norská společnost Augere, která se zaměřuje na využití AI v gastroenterologických vyšetřeních, zejména při kolonoskopiích. Její platforma analyzuje v reálném čase videozáznam z vyšetření a pomáhá lékařům lépe odhalovat polypy a přednádorové změny, které jsou při běžném vyšetření snadno přehlédnutelné.
Kromě toho se ale Redcap uchycuje i jinde. Využívají ho totiž třeba robotické chirurgické systémy Da Vinci nebo Versius, které fungují na videoplatformě M2 od firmy Medirecord. Pro ni v Riden Technologies vyvíjejí speciální zařízení umožňující zpracovávat video z operačních výkonů pro konzultace, výuku lékařů či následné analýzy telemedicínskými technologiemi přímo na sále.
„Podstatná pro ně byla spolehlivost a kompaktní rozměry při vysokém výkonu, aby bylo možné je umístit přímo do laparoskopických věží. Nyní dokončujeme objednávku na nasazení Redcapu do dvaceti operačních sálů,“ dodává pro Euro.cz Šoltys s tím, že do konce letošního roku by jich mohlo být i desetinásobně víc.
Přesná navigace robotů
Nutno podotknout, že zdravotnictvím nebo drony uplatnění Redcapu ani zdaleka končit nemusí. Česká technologie se dá teoreticky v celé řadě oborů, kde masivně nastupuje automatizace a robotizace při vysokých rychlostech. Využitelná je například pro detekci defektů, mikrotrhlin, zabarvení, hustoty tekutin a všude tam, kde je potřeba přesná navigace automatizačních jednotek a robotů v reálném čase.
„Mluvíme třeba o strojírenství, farmacii, textilním, chemickém, potravinářském i elektrotechnickém průmyslu, dopravě a logistice. Asi nejzajímavější je požadavek na ovládání mechanické ruky a jeřábu na různých ropných plošinách kvalifikovaným operátorem z jednoho centra v Kanadě. To samé si umím představit i na oběžné dráze,“ uzavírá Šoltys.